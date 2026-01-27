Hòa Phát muốn làm 4 dự án điện mặt trời ở Quảng Ngãi

Hòa Phát tính làm 4 dự án điện mặt trời quy mô 500 MW tại Quảng Ngãi để tự chủ năng lượng và đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu xanh.

Ngày 27/1, các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ngãi họp bàn phương án cập nhật đề xuất của Hòa Phát vào quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050.

Theo đó, doanh nghiệp sẽ làm hai dự án điện mặt trời ở xã Vạn Tường (trung tâm của khu kinh tế Dung Quất). Lớn nhất là dự án tổ hợp điện mặt trời Vạn Tường, rộng 184 ha, công suất 150 MW, kết hợp giữa điện mặt trời mặt đất và nổi trên mặt nước hồ Gò Lang và Hóc Mua.

Dự án thứ hai đặt tại hồ Tân Hòa (đối diện khu liên hợp gang thép Hòa Phát giai đoạn 2) rộng 12 ha, công suất 10 MW theo hình thức điện mặt trời nổi.

Hai dự án còn lại nằm trên đất dự án khu đô thị công nghiệp Dung Quất và khu đất lâm nghiệp ở xã Bình Sơn (trước đây là xã Bình Nguyên), với diện tích lần lượt là 149 ha và 224 ha. Công suất đặt hai dự án này tương ứng 140 MW và 200 MW.

Theo Hòa Phát Dung Quất, nhu cầu điện cho sản xuất thép tại Dung Quất rất lớn và dự báo nguồn cung tại chỗ sẽ sớm thiếu hụt cục bộ, nguy cơ căng thẳng trong vận hành lưới, truyền tải điện. Việc chủ động nguồn điện sạch giúp giảm tải cho lưới điện quốc gia, và sản phẩm thép của doanh nghiệp đạt các tiêu chuẩn xanh khi xuất khẩu sang thị trường quốc tế.

Trước đó, cuối năm 2025, doanh nghiệp này đã khởi công dự án điện mặt trời áp mái giai đoạn 1 (5 MW) và dự kiến nâng quy mô lên hơn 79 MW tại các nhà xưởng.

Theo Quy hoạch điện 8 điều chỉnh, năng lượng tái tạo (điện mặt trời, gió, sinh khối...) là trọng tâm phát triển, với mục tiêu chiếm tỷ lệ 28-36% vào năm 2030, và 74-75% năm 2050 (không bao gồm thủy điện).

Điện mặt trời dự kiến đạt tổng công suất 46.459-73.416 MW trong 4 năm tới. Chính phủ cũng đặt mục tiêu đến năm 2030, 50% các tòa nhà công sở và 50% hộ dân sử dụng điện mặt trời mái nhà theo hình thức tự sản, tự tiêu.

Phạm Linh