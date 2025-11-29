Hòa Phát đoạt giải máy lọc nước Hydrogen ion kiềm được yêu thích nhất

Công nghệ tấm màng từ Mỹ cùng hệ thống điện phân đa tầng giúp máy lọc nước Hòa Phát Hydrogen ion kiềm RO nóng lạnh HyperS HPA885 giành chiến thắng ở số bình chọn thứ 9 của Sản phẩm tôi yêu 2025.

Số bình chọn thứ 9 của Sản phẩm tôi yêu 2025 có chủ đề Máy lọc nước công nghệ hydrogen ion kiềm được yêu thích nhất, diễn ra ngày 18-27/11. 6 sản phẩm tham gia gồm Hòa Phát HyperS HPA885, Toshiba TWP-WA3SVN(K), Sunhouse UltraX SHA76656LA, Korihome WPK-965, Mutosi MP-S129H.

Sau 10 ngày bình chọn, sản phẩm của Hòa Phát nhận được nhiều lượt bình chọn nhất. Máy sử dụng màng lọc nhập khẩu từ Mỹ, giúp loại bỏ đến 99,99% vi khuẩn trong nước. Thiết bị gồm 12 lõi lọc, trong đó 8 lõi chức năng chuyên biệt giúp bổ sung khoáng, hỗ trợ tiêu hóa, cải thiện làn da và tăng cường đề kháng.

Bên trong bộ phận lọc của máy lọc nước Hòa Phát Hydrogen ion kiềm RO nóng lạnh HyperS HPA885. Ảnh: Hòa Phát

Máy trang bị bảng điều khiển dễ sử dụng, cho phép chọn các chế độ nước nóng, lạnh, hydrogen hoặc tinh khiết. Với công suất lọc 15 lít mỗi giờ, sản phẩm có thiết kế vỏ thép sơn tĩnh điện kết hợp mặt kính cường lực phủ Matt Surface hạn chế bám bẩn.

Điểm nhấn khiến sản phẩm được yêu thích là hệ thống điện phân đa tầng, tạo nguồn nước giàu hydrogen (880-1.800 ppb) và chỉ số ORP từ -350 đến 0mV, bảo toàn khoáng chất có lợi. Máy có giá 16,9 triệu đồng.

Mặt kính và bảng điều khiển của máy lọc nước Hòa Phát Hydrogen ion kiềm RO nóng lạnh HyperS HPA885. Ảnh: Hòa Phát

Chương trình Sản phẩm tôi yêu 2025 gồm 10 số bình chọn. Kết quả của mỗi số được tính hoàn toàn dựa trên lượt bình chọn của độc giả. Các sản phẩm đoạt giải sẽ được trao chứng nhận tại Lễ trao giải Tech Awards, dự kiến tổ chức vào tháng 1/2026 tại TP HCM.

Sản phẩm tôi yêu là hoạt động khởi động cho Tech Awards, do VnExpress tổ chức thường niên từ 2012. Trong năm thứ 13, chương trình bình chọn công nghệ xuất sắc Tech Awards 2025 diễn ra với 16 hạng mục, chia làm 4 nhóm nội dung gồm Ứng dụng (3 hạng mục), Thiết bị (6 hạng mục), Thương hiệu (6 hạng mục) và một hạng mục riêng cho nhà sáng tạo nội dung. Chương trình hiện bước vào vòng Sơ loại, từ ngày 20/11 đến 8/12.

Thái Anh