Hỗ trợ nghiên cứu, nhân lực cho doanh nghiệp đổi mới công nghệ

Doanh nghiệp tham gia đổi mới và chuyển giao công nghệ được tạo điều kiện tiếp nhận công nghệ, thúc đẩy hợp tác nghiên cứu, triển khai ứng dụng, phát triển mạng lưới hỗ trợ.

Thông tin nêu tại Nghị định 101/2026/NĐ-CP do Chính phủ ban hành, có hiệu lực từ ngày 1/4. Nghị định này nhằm hướng dẫn thi hành Luật Chuyển giao công nghệ, trong đó đáng chú ý là các cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng và đổi mới công nghệ. Các chính sách được thiết kế theo 4 nhóm chính, gồm hỗ trợ tiếp nhận công nghệ, thúc đẩy hợp tác, hỗ trợ hoạt động chuyển giao và phát triển mạng lưới hỗ trợ doanh nghiệp.

Nhóm chính sách đầu tiên hỗ trợ các doanh nghiệp triển khai dự án thuộc ngành, nghề hoặc địa bàn ưu đãi đầu tư và có nhu cầu nhận chuyển giao công nghệ từ tổ chức khoa học và công nghệ. Để được áp dụng, doanh nghiệp cần đáp ứng đồng thời hai điều kiện: dự án thuộc diện ưu đãi theo quy định của pháp luật về đầu tư; đồng thời có hợp đồng chuyển giao công nghệ hoặc giấy chứng nhận đăng ký chuyển giao theo quy định hiện hành.

Nhóm doanh nghiệp trên được hỗ trợ thông qua chương trình, nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo do Nhà nước triển khai. Đồng thời, nhóm này còn được tham gia vào các hoạt động phát triển hệ thống, hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.

Dây chuyền sản xuất thấu kính - Cty R - Technical Research - Doanh nghiệp FDI của Nhật. Ảnh: Giang Huy

Cùng với việc tiếp nhận công nghệ, nhóm chính sách thứ hai khuyến khích doanh nghiệp hợp tác với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài, đặc biệt là cơ sở giáo dục đại học, viện nghiên cứu, trung tâm đổi mới sáng tạo, trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo.

Các hình thức hợp tác được khuyến khích là phát triển và hoàn thiện công nghệ để hình thành sản phẩm mẫu, thử nghiệm, trình diễn sản phẩm; hiệu chỉnh và làm chủ công nghệ, quy trình kỹ thuật cùng dây chuyền sản xuất. Hoạt động hướng đến thương mại hóa kết quả nghiên cứu, hình thành doanh nghiệp khoa học - công nghệ, cũng như liên kết chuỗi giá trị sản phẩm, dịch vụ dựa trên nền tảng công nghệ.

Ở khía cạnh nguồn nhân lực, doanh nghiệp có thể tham gia đào tạo, trao đổi chuyên gia, tiếp nhận sinh viên, nghiên cứu viên hoặc kỹ sư thực tập gắn với hoạt động nghiên cứu và đổi mới. Song song đó, các mô hình hợp tác công - tư trong đầu tư và vận hành phòng thí nghiệm, trung tâm đổi mới sáng tạo, nền tảng số hay không gian làm việc chung cũng được khuyến khích, giúp doanh nghiệp tiếp cận hạ tầng nghiên cứu, thử nghiệm một cách thuận lợi hơn.

Việc hợp tác còn mở rộng sang khai thác và chia sẻ dữ liệu, thông tin công nghệ, tài sản trí tuệ cùng mạng lưới chuyên gia thông qua các nền tảng số. Đồng thời, doanh nghiệp có thể tham gia xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, kết nối với các diễn đàn, sự kiện và mạng lưới trong nước, quốc tế để mở rộng cơ hội phát triển.

Chính sách ưu tiên áp dụng theo nhiều hướng, như hỗ trợ đối với dự án đổi mới công nghệ và hoạt động chuyển giao, ưu tiên giao hoặc tuyển chọn thực hiện các nhiệm vụ khoa học - công nghệ. Nhóm này cũng được tiếp cận, sử dụng các phòng thí nghiệm, trung tâm nghiên cứu và hạ tầng kỹ thuật liên quan.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp còn có cơ hội tiếp cận các nguồn lực từ Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia và các quỹ phát triển khoa học - công nghệ của bộ, ngành, địa phương. Các đơn vị được ưu tiên tham gia mạng lưới đổi mới sáng tạo, chương trình hỗ trợ trong nước và quốc tế, cũng như xem xét ghi nhận, tôn vinh trong hoạt động khoa học, công nghệ.

Nguồn kinh phí thực hiện các chính sách này bố trí từ ngân sách dành cho khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, cùng với các quỹ cùng chương trình hỗ trợ liên quan.

Nghị định còn mở rộng hỗ trợ cho tổ chức, doanh nghiệp thực hiện hoạt động chuyển giao công nghệ, áp dụng cho cả bên chuyển giao, bên nhận chuyển giao và các tổ chức trung gian trên thị trường khoa học - công nghệ. Nhóm này được ưu tiên xem xét hỗ trợ và đặt hàng thực hiện các nhiệm vụ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Nhóm chính sách thứ tư tập trung phát triển mạng lưới các tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME), hợp tác xã và hộ kinh doanh. Mạng lưới này được ưu tiên đầu tư từ ngân sách dành cho khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Việc hỗ trợ triển khai thông qua các chương trình khoa học - công nghệ, giao nhiệm vụ hoặc đặt hàng các tổ chức trong mạng lưới, tổ chức các hoạt động kết nối như diễn đàn, câu lạc bộ. Đồng thời, các tổ chức và doanh nghiệp được tạo điều kiện tham gia các nền tảng, chương trình và mạng lưới trong nước và quốc tế.

Hoàng Đan