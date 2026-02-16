HLV trượt băng nghệ thuật người Pháp, Benoit Richaud gây chú ý tại Olympic mùa Đông 2026 khi thay đồng phục liên tục để hướng dẫn 16 VĐV từ 13 quốc gia tranh tài.

Hôm 15/2, một nhà thiết kế người Đức Ramin Nasibov đăng lên mạng xã hội X một video 27 giây bên lề Olympic mùa Đông 2026, thu hút hơn 1,3 triệu lượt xem. Trong video, khi một VĐV Canada vừa thi xong, HLV Benoit Richaud cởi áo khoác đồng phục của đội tuyển này, rồi chạy nhanh sang khu vực của đội Mỹ cách đó vài mét. Có một người chờ sẵn để đưa áo Mỹ cho ông Richaud mặc, khi ông chuẩn bị theo dõi một VĐV nước này trình diễn.

HLV thay đồng phục các đội liên tục ở Olympic mùa Đông Màn thay đồng phục chớp nhoáng của Richaud.

Dưới bài đăng của Nasibov, nhiều người thắc mắc vì sao ông có thể dẫn dắt nhiều VĐV như vậy, gần như độc quyền ở nội dung này. "Sao một người lại độc quyền các bài biểu diễn vậy?", tài khoản @WILLYwithAwhy99 thắc mắc.

"Việc huấn luyện cho nhiều quốc gia nghe có vẻ kỳ lạ và bất hợp pháp", @jess_tajada nhận xét.

Còn @DivvyBet phản hồi: "Và liệu ông ta có đang tác động đến kết quả theo hướng có lợi cho một quốc gia cụ thể nào đó không?"

Có những người không biết liệu HLV người Pháp chuẩn bị sẵn đồng phục từ nhà, hay được các đoàn cấp áo khoác. Phóng viên người Canada, Devin Heroux giải thích: "Ông Richaud đã chuẩn bị sẵn ba va-li áo khoác của các đoàn, và đem chúng tới khu vực thi đấu để sẵn sàng mặc và chụp ảnh cùng các VĐV".

HLV người Pháp còn xuất hiện liên tục ở khu vực VĐV chờ điểm cùng ban huấn luyện (kiss and cry), giúp ông trở thành gương mặt quen thuộc trên sóng truyền hình tại Olympic mùa Đông năm nay. HLV 38 tuổi làm việc với tổng cộng 16 VĐV tại Milano-Cortina 2026, trải rộng ở nội dung đơn nam, đơn nữ và cả đôi nam nữ, đại diện cho 13 quốc gia khác nhau.

Beniot Richaud (trái) bên cạnh VĐV Canada, Stephen Gogolev, trong lúc chờ điểm bài trượt tự do đơn nam, môn trượt băng nghệ thuật ở Olympic mùa Đông tại Milano, Italy ngày 13/2/2026. Ảnh: AP

Ở nội dung ngắn (short program) đơn nam hôm 10/2, Richaud có tới 7 học trò tranh tài, dù trang lịch thi đấu chính thức của Olympic chỉ ghi nhận ông trong danh sách ban huấn luyện của 4 người. Điều này lý giải vì sao khán giả liên tục thấy ông thay áo giữa các lượt thi. Đáng chú ý, hai VĐV thi liên tiếp là Adam Siao Him Fa (Pháp) và Nika Egadze (Georgia) buộc ông phải đổi đồng phục chỉ trong vài phút nếu muốn xuất hiện bên cạnh cả hai khi chờ điểm.

Không chỉ ở nội dung đơn nam, Richaud còn hiện diện trong nhiều buổi thi khác suốt tuần đầu tiên. BBC Sport mô tả ông như nhân vật hoàng gia của khu kiss and cry, bởi tần suất xuất hiện dày đặc và sự linh hoạt khi chuyển từ vai trò huấn luyện sang cổ vũ.

Richaud thừa nhận công việc này đòi hỏi tổ chức chặt chẽ và tốc độ cao. Ông thường để sẵn áo khoác trong phòng thay đồ của từng VĐV, dù theo quy định, khu vực này vốn hạn chế người ngoài. Trong trường hợp không thể tự cất giữ, trưởng đoàn hoặc quản lý đội tuyển sẽ cầm giúp và trao lại cho ông trước khi VĐV bước ra sân băng. Phía sau những chiếc áo nhiều màu là bộ đồ đen quen thuộc mà Richaud gần như luôn mặc, chi tiết khiến khán giả dễ nhận ra ông dù thay đổi lớp ngoài.

Sự quan tâm dành cho Richaud không chỉ đến từ yếu tố hình ảnh. Thành tích chuyên môn là lý do chính giúp ông trở thành HLV kiêm biên đạo được săn đón nhất làng trượt băng nghệ thuật hiện nay. Khi còn thi đấu, ông từng vô địch giải trẻ quốc gia Pháp mùa 2005-2006 cùng Elodie Brouiller, sau đó giành HC đồng quốc gia Pháp năm 2009 khi thi cặp với Terry Findlay. Tuy nhiên, dấu ấn lớn nhất của Richaud lại đến sau khi giải nghệ.

Richaud (phải) bên cạnh VĐV Mỹ Maxim Naumov. Ảnh: AP

Năm 2024, ông được Liên đoàn Trượt băng Quốc tế (ISU) vinh danh là Biên đạo xuất sắc nhất và tiếp tục có tên trong danh sách đề cử năm 2025. Ở Olympic lần này, hai trong năm VĐV góp mặt ở chung kết đơn nam do ông trực tiếp huấn luyện, tỷ lệ cho thấy mức độ tín nhiệm của giới chuyên môn với ông.

VĐV Maxim Naumov (Mỹ) lần đầu dự Olympic sau vụ tai nạn cướp đi sinh mạng của bố mẹ anh năm 2025. Naumov cho biết trại huấn luyện do Richaud tổ chức đã thay đổi cách anh nhìn nhận môn thể thao này. Vai trò của HLV người Pháp vượt ra ngoài biên đạo thuần túy. Ông giúp học trò nhìn rõ điểm mạnh của bản thân và thúc đẩy họ khai thác tối đa tiềm năng.

Egadze cũng đề cập đến yếu tố tinh thần khi làm việc cùng ông. Anh nói Richaud luôn yêu cầu học trò tin vào bản thân, thể hiện đam mê trên sân băng và theo đuổi bài thi đến những giây cuối cùng. Trong khi đó, VĐV Donovan Carrillo (Mexico) nhận xét HLV này tôn trọng phong cách riêng của từng người, không ép buộc thay đổi cá tính.

Mỗi mùa hè trong 5 năm qua, Richaud thuê trung tâm thể thao tại Courmayeur, Bắc Italy, để tổ chức trại biên đạo cho các VĐV hướng đến Olympic. Ông từng chia sẻ tham vọng mang đến điều gì đó lớn hơn cho trượt băng nghệ thuật, kết nối môn thể thao này gần hơn với nghệ thuật đương đại. Các chương trình do ông xây dựng lấy cảm hứng từ hội họa, điện ảnh và chủ nghĩa tối giản, phản ánh quan điểm coi trượt băng như một hình thức kể chuyện trên băng.

Richaud coi bản thân như đạo diễn, người viết kịch bản cho từng bài thi. Mục tiêu là khơi gợi cảm xúc, kể một câu chuyện đủ sức chạm đến cả khán giả không chuyên. Trong các cuộc phỏng vấn, ông nhiều lần nhấn mạnh yếu tố kết nối, giữa VĐV và âm nhạc, giữa người biểu diễn và người xem.

Xuân Bình tổng hợp