HLV Park thách Indonesia chơi tấn công

SingaporeTrong cuộc họp báo sáng 14/12, HLV Park Hang-seo hy vọng Indonesia chơi tấn công, như cách họ từng làm trước Lào và Campuchia ở AFF Cup 2020.

HLV Park Hang-seo trả lời phỏng vấn trực tuyến từ phòng khách sạn của đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Đoàn Huynh

"So với hồi gặp nhau ở vòng loại World Cup 2022, bây giờ Indonesia có nhiều thay đổi về nhân sự, khả năng hoạt động rộng hơn và mạnh mẽ hơn. Hai trận với Lào và Campuchia, hàng công của họ đã chơi tốt và ghi đến chín bàn", HLV Park nhận xét trong cuộc họp báo trực tuyến sáng 14/12. "Tất nhiên, gặp Campuchia và Lào, với tư cách đội mạnh hơn thì Indonesia sẽ đẩy cao đội hình và tấn công. Nhưng tấn công nhiều cũng để lại nhiều khoảng trống. Tôi không đánh giá thấp Lào và Campuchia đâu. Đá với ứng viên như Indonesia, thua nhiều cũng dễ hiểu thôi. Hy vọng Indonesia cũng chơi tấn công khi đối đầu Việt Nam. Điều này tốt cho chúng tôi".

Khi được hỏi về việc truyền thông Indonesia không đánh giá cao khả năng phòng ngự ở hai biên của Việt Nam, HLV Park nói: "Nếu họ nghĩ chúng tôi luống cuống ở hai cánh thì cứ tấn công vào đó đi. Chúng tôi chờ".

Dưới triều đại của HLV Park, Việt Nam toàn thắng trên mọi cấp độ gặp Indonesia. Trong đó có vòng bảng và chung kết SEA Games 2019, cùng hai lượt trận tại vòng loại thứ hai World Cup 2022 - khu vực châu Á. Tính trên bình diện Đông Nam Á, nhà cầm quân người Hàn Quốc còn bất bại suốt 32 trận.

Trận này, lực lượng của Việt Nam cũng dồi dào, không cầu thủ nào chấn thương hay nhiễm Covid-19. Còn Indonesia thiếu tiền vệ 21 tuổi Egy Maulana Vikri, do CLB FK Senica của Slovakia chưa "nhả người".

Đây cũng là cuộc so tài thú vị giữa hai HLV đồng hương Hàn Quốc. Khi còn làm việc ở quê nhà, Shin Tae-young đã thắng 8, hòa một và thua một trong 10 dịp đối đầu Park Hang-seo. Tuy nhiên, khi dẫn Indonesia đá vòng loại World Cup, ông đã thua thảm 0-4 trước đàn anh.

Việt Nam đang đứng thứ hai bảng B, sau khi thắng Lào 2-0 và Malaysia 3-0. Đội tuyển chỉ kém Indonesia hiệu số (+5 so với +6). Do đó, nếu thắng trận này, thầy trò HLV Park sẽ giành vé bán kết sớm một vòng đấu. Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo các cầu thủ. "Hai trận vừa qua, các cầu thủ phòng ngự đã mắc một số lỗi. Có lẽ do sự tập trung đi xuống. May mắn chưa thủng lưới nhưng tôi cũng phải nhắc nhở, để họ chơi tốt hơn ở trận sắp tới", ông nói.

Lâm Thoả