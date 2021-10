HLV Park lại tráo số áo của cầu thủ Việt Nam

Ông Park đổi số áo học trò khi tập luyện

Trong buổi tập thứ ba tại UAE, HLV Park bắt đầu cho các cầu thủ tập nhiều hơn về chiến thuật, trong đó có các màn đấu đối kháng tốc độ cao trong khoảng một tiếng.

Số áo các cầu thủ sử dụng cũng không cố định. Ví dụ như tiền vệ Nguyễn Quang Hải dùng số 9, hay trung vệ Đỗ Duy Mạnh số 17... Đến buổi tập làm quen sân thi đấu Sharjah tối 6/10 - một ngày trước trận đấu, các tuyển thủ Việt Nam sẽ mặc áo không số.

Hiện tại, thời tiết UAE đã mát mẻ hơn so với hồi tháng 6 - khi đội tuyển thi đấu vòng loại thứ hai World Cup 2022 ở đây. Nền nhiệt trung bình lúc này vào khoảng 30 độ C và cao nhất cũng không quá 36 độ C. Do đó, ở hai buổi tập gần đây thầy trò HLV Park không còn tập muộn vào khung giờ thi đấu, mà đến sân lúc 19h (giờ địa phương).

Trận đấu giữa Việt Nam và Trung Quốc diễn ra lúc 0h thứ Sáu 8/10 (giờ Hà Nội).

