HLV Oman: 'Việt Nam sẽ tiến xa'

Hà Nội, HLV Branko Ivankovic khen ngợi Việt Nam, sau chiến thắng 1-0 ở lượt áp chót bảng B vòng loại cuối cùng World Cup 2022 tối 24/3.

HLV Ivankovic ăn mừng cùng các cầu thủ Oman sau trận thắng Việt Nam 1-0 trên sân Mỹ Đình tối 24/3. Ảnh: Ngọc Thành

"So với lượt đi, Việt Nam tỏ ra khó chịu và giàu năng lượng hơn", HLV Ivankovic nói sau trận đấu trên sân Mỹ Đình. "Oman chơi tốt trong hiệp một. Hiệp hai, chúng tôi ghi được bàn thắng, nhưng thành thực thì thi đấu kém hơn, có lẽ là do Việt Nam chơi tốt hơn hẳn so với hiệp một. Dẫu sao, điều quan trọng là kết quả cuối cùng. Chúng tôi lại giành thêm một chiến thắng".

Không còn khả năng đua tranh suất dự World Cup 2022, do kém đội thứ ba Australia tới bảy điểm, nên Oman thi đấu thoải mái. Họ chơi nhỉnh hơn ở hiệp một, nhưng không ghi được bàn. Nửa đầu hiệp hai, Việt Nam đẩy cao tốc độ và tạo ra cơ hội từ các tình huống cố định. Tuy nhiên, trong quả phạt góc hiếm hoi phút 65, Oman mở tỷ số bằng cú đánh đầu của Khalifa Al-Hajri.

Ở lượt đi, Oman cũng tạo được khác biệt và ngược dòng thắng 3-1 nhờ các tình huống cố định. "Các pha bóng cố định rất quan trọng. Chúng tôi đã tập luyện rất nhiều cho tình huống này. Tất nhiên, bản thân Oman cũng gặp vấn đề từ các pha đá phạt của Việt Nam", nhà cầm quân người Croatia thừa nhận.

Đối với Việt Nam, đây là thất bại thứ tám qua chín trận. Thầy trò HLV Park Hang-seo vì vậy tiếp tục đứng cuối bảng B với ba điểm kiếm được từ trận thắng Trung Quốc hôm 1/2. Dù vậy, HLV Ivankovic vẫn dành lời ngợi khen cho đoàn quân của HLV Park. Ông nói: "Việt Nam là đội bóng trẻ nhất trong bảng đấu này. Họ có nhiều cầu thủ trẻ trung, năng lực. Vì vậy, tôi nghĩ đội bóng này có tương lai xán lạn và sẽ còn tiến xa".

Việt Nam 0-1 Oman

Lâm Thoả