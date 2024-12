HLV Lào: 'Cầu thủ tự tin khi đối đầu Indonesia hơn Việt Nam'

IndonesiaTheo HLV Ha Hyeok-jun, khác biệt về mặt tâm lý giúp Lào chơi tưng bừng và hòa Indonesia 3-3 ở lượt hai bảng B ASEAN Cup 2024.

"Cầu thủ Lào rất lo lắng và căng thẳng ở trận đầu tiên. Hơn nữa, Việt Nam cũng là đối thủ rất mạnh", ông Ha nói ở họp báo sau trận hòa Indonesia tối 12/12. "Nhưng khi gặp Indonesia ở lượt hai, các cầu thủ của tôi thoải mái và tự tin hơn. Tôi nghĩ đó là lý do giúp đội bóng đạt kết quả tốt hơn".

Trên sân Manahan, Lào bị đánh giá thấp hơn nhiều nhưng liên tục vượt lên dẫn trước. Sau mỗi lần như thế, Indonesia đều gỡ hòa, tạo nên màn rượt đuổi hấp dẫn. Sau 18 phút, tỷ số là 2-2 - một kỷ lục ở ASEAN Cup. Sang hiệp hai, Marselino Ferdinan nhận thẻ đỏ ở phút 69, trước khi mỗi đội ghi thêm một bàn.

Peter Phanthavong (số 23) ghi bàn ấn định tỷ số 3-3 cho Lào trước Indonesia, ở lượt hai bảng B ASEAN Cup 2024. Ảnh: LFF

Theo HLV Ha, các cầu thủ Lào đã chiến đấu hết mình để khắc phục những sai lầm ở trận ra quân trước đó ba ngày. "Trước đội mạnh hàng đầu Đông Nam Á, cầu thủ Lào đã thể hiện được sự dũng cảm, tạo ra nhiều cơ hội và ba bàn được thực hiện đúng như kế hoạch đã đề ra", ông cho hay.

Do lo ngại thể lực cầu thủ, nhà cầm quân Hàn Quốc mạnh dạn thay tám vị trí đá chính so với trận gặp Việt Nam, chỉ giữ lại đội trưởng Bounphachan Bounkong, trung vệ Anantaza Siphongphan và Phetdavanh Somsanith. Trong khi đó, Indonesia thay bốn vị trí so với trận thắng Myanmar 1-0, giữ lại gần hết những cầu thủ tốt nhất như hậu vệ Kadek Arel, Pratama Arhan, Muhammad Ferarri, Dony Tri Pamungkas, tiền vệ Marselino Ferdinan, Arkhan Fikri, tiền đạo Hokky Caraka.

Indonesia 3-3 Lào Diễn biến chính trận Lào hòa Indonesia 3-3 ở lượt hai bảng B ASEAN Cup 2024.

HLV Ha chia sẻ đã trò chuyện với đồng nghiệp Shin Tae-yong trước trận và biết Indonesia chỉ cử đội hình ba dự giải, với độ tuổi trung bình dưới 21, nhằm hướng đến SEA Games 2025. Tuy nhiên, thành phần của Lào cũng trẻ với độ tuổi trung bình dưới 23. Cầu thủ hay nhất trận Phousomboun Panyavong trở thành người trẻ nhất của Lào ghi bàn trong lịch sử ASEAN Cup, ở 17 tuổi 5 tháng 22 ngày.

"Indonesia có chiến thuật tốt cho trận đấu này", HLV Lào cho biết. "Nhưng chúng tôi vẫn cầm hòa họ, nhờ sự cống hiến hết mình của từng cầu thủ, cùng một chút may mắn".

Đây là trận hòa thứ hai trong lịch sử của Lào trước Indonesia, sau trận 2-2 ở kỳ giải 2012. Đây cũng là lần đầu Lào ghi ba bàn vào lưới đội tuyển xứ vạn đảo.

Kết quả này giúp Lào nuôi hy vọng giành vé đi tiếp. Họ sẽ về sân nhà tiếp Philippines vào ngày 15/12. Trong khi đó, Indonesia làm khách trước Việt Nam, và tiếp tục hành trình di chuyển dài đến Phú Thọ.

Hiếu Lương