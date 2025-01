HLV Kim Sang-sik: 'Tôi có lỗi với những cầu thủ không được gọi dịp ASEAN Cup'

Hà Nội Trò chuyện với VnExpress, HLV Kim Sang-sik chia sẻ về chuyện loại Nguyễn Công Phượng, Quế Ngọc Hải và Đỗ Hùng Dũng, hay quyết định khó khăn giữa chọn Nguyễn Filip và Nguyễn Đình Triệu.

- Trả lời truyền thông Hàn Quốc, ông nói rằng chức vô địch ASEAN Cup 2024 giúp chứng minh "Kim Sang-sik còn sống". Sự thực là thế nào?

- Trước khi đến Việt Nam, tôi trải qua một năm không có việc làm vì bị Jeonbuk Hyundai Motors sa thải vào tháng 5/2023. Jeonbuk là một phần trong cuộc đời tôi. Ở đó, tôi hai lần vô địch K-League trên tư cách cầu thủ, và một lần trong vai trò HLV. Trong lịch sử bóng đá Hàn Quốc, tôi mới là người thứ ba vô địch trên cả tư cách cầu thủ lẫn HLV như thế.

Mọi chuyện xấu đi đầu mùa 2023. Jeonbuk chỉ thắng một, hòa một và thua ba. CĐV đã chặn xe bus chở đội để chỉ trích và đề nghị tôi từ chức. Khi niềm tin chạm đáy, tôi chủ động xin chấm dứt hợp đồng.

Thất nghiệp với bất cứ ai cũng đều khó khăn. Nhưng nhân cơ hội đó, tôi đã cho mình thời gian nghỉ ngơi, nạp lại năng lượng, và chuẩn bị những kế hoạch mới trong tương lai. Cho đến trước biến cố ở Jeonbuk, tôi đã có 25 năm "chạy" liên tục không nghỉ với trái bóng. Sau đó, tôi đã sang Châu Âu xem các học trò cũ như Kim Min-jae, Lee Jae-sung thi đấu. Theo dõi các trận đấu tại Châu Âu giúp tôi vừa học tập vừa mở rộng thêm tầm nhìn của bản thân.

Rồi cơ duyên đưa tôi đến Việt Nam, được dẫn dắt đội tuyển tuyệt vời này và vô địch ngay giải chính thức đầu tiên ASEAN Cup 2024. Điều đó thực sự có ý nghĩa.

HLV Kim Sang-sik trả lời phỏng vấn HLV Kim Sang-sik trò chuyện với VnExpress. Video: Huy Mạnh - Anh Phú

- Mỗi HLV có một kiểu quản lý đội bóng khác nhau. Với ông, đó là phong cách gì và nó đã được áp dụng ở đội tuyển Việt Nam thế nào?

- Với một HLV, xây dựng chiến thuật và phương pháp huấn luyện rất quan trọng. Nhưng việc tạo được mối quan hệ thân thiết với cầu thủ như một người anh lớn cũng quan trọng không kém.

Tôi cùng họ ăn cơm, cùng đổ mồ hôi trên sân tập, động viên cổ vũ các cầu thủ bằng những gói hồng sâm do chính tôi mang tới. Tất cả những điều nho nhỏ này đã khiến các cầu thủ mở lòng. Theo tôi, việc giúp các cầu thủ có niềm tin rằng họ có thể tự do thi đấu và thỏa sức thể hiện mình trên sân cỏ sẽ đóng góp nhiều vào sự phát triển của cả đội. Đó là tất cả những lý do khiến tôi cố gắng thân thiết hơn với các cầu thủ. Phong cách đó nhiều người gọi là "lãnh đạo như một người anh cả".

- Phong cách này được hình thành từ khi nào?

- Từ khi thi đấu, tôi đã thể hiện vai trò dẫn dắt của một thủ quân. Ví dụ như ở đội tuyển Hàn Quốc, thời đó có nhiều ngôi sao đang lên như Park Ji-sung, Lee Young-pyo, Lee Woon-jae, Ahn Jung-hwan... Tôi và họ đều rất thân thiết và cùng nhau thi đấu trong một thời gian dài. Trong vai trò thủ quân, tôi dẫn dắt anh em một cách vui vẻ chứ không có nhiều áp lực. Trong đội có những cái tên là tiền bối và cả hậu bối, nhưng mọi người đều nghe theo sự dẫn dắt của tôi và cùng nhau thi đấu. Rất nhiều người trong số đó sau này trở thành huyền thoại.