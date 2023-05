HLV Indonesia: 'Việt Nam, Thái Lan sẽ cố tránh chúng tôi'

CampuchiaTheo HLV Indra Sjafri, Việt Nam và Thái Lan sẽ cố gắng đứng nhất bảng B để tránh Indonesia của ông ở bán kết bóng đá nam SEA Games 23.

"Chúng tôi không phải chọn đối thủ. Chính Việt Nam và Thái Lan mới là những người phải tính toán xem muốn gặp đối thủ nào, tránh đối thủ nào ở bán kết", ông Sjafri nói sau trận thắng chủ nhà Campuchia 2-1 trên sân Olympic ngày 10/5.

Indonesia liên tiếp đánh bại Philippines 3-0, Myanmar 5-0 và Timor Leste 3-0 để vào bán kết sớm một lượt. Ở lượt cuối bảng A hôm qua, khi đã có vé đi tiếp và chỉ dùng đội hình dự bị, đội bóng của HLV Sjafri vẫn thắng 2-1 trước chủ nhà Campuchia được hơn 30.000 CĐV tiếp lửa trên sân Olympic.

HLV Indra Sjafri (hàng dưới, bên trái) tới theo dõi Việt Nam đá với Lào ngày 30/4. Ảnh: Lâm Thoả

Do đứng nhất bảng A, Indonesia sẽ đấu bán kết với đội nhì bảng B - Việt Nam hoặc Thái Lan. Hai đội bóng này cũng sớm giành vé đi tiếp khi toàn thắng sau ba trận. Màn so tài giữa hai đội lúc 19h hôm nay sẽ quyết định vị trí đầu bảng. Thái Lan cùng có 9 điểm như Việt Nam, nhưng hơn hiệu số bàn thắng bại (+7 so với +5) nên chỉ cần hòa là đứng đầu, tránh được đội bóng đang có phong độ cao Indonesia.

"Chúng tôi xoay tua đội hình ở vòng bảng. 20 cầu thủ đều được thi đấu. Nhờ vậy các cầu thủ đều được dưỡng sức. Hơn nữa, chúng tôi cũng tìm ra được những nhân tố tốt nhất để đá bán kết. Tôi tin các cầu thủ sẽ chơi tốt và giành vé đi tiếp", ông Sjafri nói thêm.

Indonesia từng thua Việt Nam 1-2 ở vòng bảng, rồi thua tiếp 0-3 và khi tái ngộ ở chung kết SEA Games 2019. Đây cũng là kỳ Đại hội Việt Nam chấm dứt cơn khát HC vàng kéo dài 60 năm. Indonesia tiếp tục thua Việt Nam 0-3 ngay trận ra quân tại SEA Games 32. Đội vẫn vào bán kết rồi thua 0-1 trước Thái Lan, đối thủ sau đó cũng chịu thất bại với tỷ số tương tự khi gặp Việt Nam ở chung kết.

Nhưng ông Sjafri tin rằng vào bán kết SEA Games 32 năm nay, Indonesia sẵn sàng đánh bại bất kỳ đối thủ nào, dù là Việt Nam hay Thái Lan. Indonesia có lợi ở bán kết khi đã cất trụ cột ở trận cuối vòng bảng và có nhiều hơn hai đối thủ ở bảng B một ngày nghỉ.

"Cảm ơn Chúa Indonesia đã thắng tất cả trận vòng bảng. Chúng tôi đã sẵn sàng gặp mọi đối thủ ở bán kết, vì đã chuẩn bị cho trận này từ ngày đầu", HLV Indonesia nói thêm.

HLV Indra Sjafri sau đó khen Campuchia sau khi thắng 2-1, khiến đội chủ nhà dừng bước ngay từ vòng bảng. Ông nói: "Campuchia tiến bộ. Trận này tôi thấy một số cầu thủ của họ tốt, có thể vươn tới đẳng cấp cao. Bóng đá Campuchia có bước tiến không chỉ bởi sự có mặt của HLV Keisuke Honda mà phần lớn nhờ sự đầu tư của chính phủ Campuchia và tình yêu bóng đá của người dân nơi đây".

Lâm Thoả (từ Phnom Penh)