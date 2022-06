HLV Gong: 'Tôi mong U23 châu Á thay đổi cuộc đời cầu thủ'

Hà Nội Trả lời VnExpress sau giải U23 châu Á 2022, HLV Gong Oh-kyun cho rằng điều quan trọng nhất với ông là tạo ra nền tảng để cầu thủ trẻ Việt Nam phát triển.

- Sau khi đưa Việt Nam vào tứ kết giải U23 châu Á, cuộc sống của ông thay đổi thế nào?

- Cuộc sống của tôi không quan trọng. Điều tôi quan tâm nhất là giải đấu này có thể thay đổi cuộc sống theo hướng tốt hơn cho các tuyển thủ.

- Ông tiếc nuối gì ở giải đấu này?

- Mục tiêu của tôi trước giải là mọi cầu thủ đều được vào sân. Tôi đã thống nhất với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam rằng trải nghiệm của cầu thủ là ưu tiên số một, thành tích là số hai. Tôi quan niệm ở một giải đấu lớn như thế này, dù chỉ vào sân một phút, cầu thủ cũng sẽ có trải nghiệm quý giá, tốt cho bóng đá Việt Nam sau này.

Vì vậy, điều khiến tôi tiếc nuối là có một số cầu thủ không được đá nhiều, đặc biệt là thủ môn Tuấn Hưng - người duy nhất không được vào sân phút nào. Sau khi giải kết thúc, tôi đã nói chuyện riêng với Tuấn Hưng, và giải thích về việc không thể để cậu ấy vào sân. Tuấn Hưng bảo không vấn đề gì, nên tôi cũng phần nào đỡ áy náy. Hy vọng tôi có thể dùng cậu ấy ở các giải kế tiếp.



- Được hình thành từ hai nhóm cầu thủ khác nhau (vô địch Đông Nam Á 2022 và SEA Games), làm thế nào để ông biến họ trở thành một tập thể đồng nhất trong chưa đầy hai tuần?

- Thời gian chúng tôi tập trung không nhiều, nhưng đó không phải vấn đề. Vì cứ luyện tập nhiều mà có thành tích cao thì đội nào cũng làm được. Tôi có nhiều kinh nghiệm dự các giải đấu lớn với các đội bóng trước đây, và tôi đã tận dụng điều đó để truyền đạt nhanh nhất có thể cho các cầu thủ nhằm giúp họ đạt kết quả tốt nhất có thể.



Trong khi đào tạo, làm việc với các tuyển thủ, tôi chỉ tập trung vào một hoặc hai ý chính, chứ không dàn trải. Tôi luôn nhấn mạnh rằng đội sẽ đá tấn công, gây áp lực tầm cao trong mọi trận đấu. Tôi biết ơn các cầu thủ đã cố gắng tiếp thu, làm theo sự chỉ đạo của tôi để đạt thành quả trong thời gian ngắn, dù tôi biết cũng có lúc họ nghi ngờ cách làm của tôi.



- Ông làm thế nào để họ bớt nghi ngờ?

- Khi bắt đầu làm việc với các cầu thủ, tôi luôn nói với họ rằng tôi vận dụng nguyên tắc tự do, cho họ sự tự do nhất định, để họ không thấy bị gò bó ép buộc vào một khuôn khổ. Tôi quan niệm trong tự do có nguyên tắc, trong nguyên tắc có tự do. Điều đó giúp các cầu thủ thoải mái nhất về tâm lý.

- Vậy, có khi nào ông nghi ngờ bản thân không, vì dẫu sao đây cũng là giải đầu tiên cầm quân?

- Tôi đã dự nhiều giải đấu, làm việc ở các tuyến trẻ của Hàn Quốc nên không nghi ngờ gì về bản thân cả. Tôi càng không nghi ngờ các cầu thủ, mà luôn cố gắng truyền đạt và giúp đỡ họ.

- Bóng đá Việt Nam những năm gần đây thành công nhờ phong cách phòng ngự - phản công dưới thời HLV Park Hang-seo. Ông gặp khó khăn gì trong việc thay đổi sang lối đá tấn công?

- Thực sự việc áp dụng high-pressing (áp lực tầm cao) chưa hoàn hảo, chưa đạt kết quả như mong muốn của tôi. Tôi cũng không áp đặt chiến thuật của mình lên cầu thủ, mà luôn chú ý đến các đặc tính của các cầu thủ để áp dụng triết lý của mình. Tôi đã làm việc với một số cầu thủ lứa 2001, và cảm thấy họ đủ khả năng thích nghi với chiến thuật của tôi.

Tôi cũng xin nhắc lại là tôi biết ơn các cầu thủ đã nỗ lực để thích nghi. Ẩn dụ thì việc dùng cái túi hàng hiệu mà không hợp với mình thì cũng vô nghĩa, nên chiến thuật cũng phải vận dụng linh hoạt phù hợp với con người đang có, chứ không phải đi theo thời thượng.

- Kết quả chưa hoàn hảo là thế nào?



- Tôi muốn các cầu thủ tự tin vào bản thân, và muốn họ không bị giới hạn gò bó ở vị trí của mình, mà có thể chơi ở nhiều vị trí khác nhau. Ví dụ như Nhâm Mạnh Dũng. Còn điều chưa hài lòng, chưa hoàn hảo thì không tiện nói.