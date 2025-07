HLV Dortmund: 'Mặt sân MetLife phù hợp để chơi golf hơn đá bóng'

MỹHLV Niko Kovac chê chất lượng mặt sân, sau khi Dortmund thua Real Madrid 2-3 ở tứ kết FIFA Club World Cup 2025.

"Đây giống như một sân golf hơn, bạn có thể putt bóng ở đây", Kovac nói sau trận đấu tại sân MetLife, New Jersey hôm 5/7. "Cỏ rất ngắn. Đây không phải loại cỏ chúng tôi thường chơi ở Bundesliga và hai sân vận động khác".

Toàn cảnh sân MetLife trước trận Dortmund gặp Real Madrid ở tứ kết FIFA Club World Cup ngày 5/7/2025. Ảnh: AP

MetLife là công trình đa năng thuộc tổ hợp thể thao Meadowlands, nằm tại East Rutherford, bang New Jersey, cách thành phố New York khoảng 8 km về phía tây. Sân được khánh thành vào năm 2010, thay sân Giants trước đó, và hiện là sân nhà chung của hai đội bóng bầu dục New York Giants và New York Jets thuộc Giải Bóng bầu dục Nhà nghề Mỹ (NFL). Với chi phí xây dựng lên tới khoảng 1,6 tỷ USD, MetLife từng là sân vận động đắt đỏ nhất nước Mỹ tại thời điểm hoàn thành.

Dortmund đã chơi trận mở màn vòng bảng tại MetLife, địa điểm diễn ra bán kết và chung kết FIFA Club World Cup, và cũng là nơi diễn ra trận chung kết World Cup 2026. Đại diện của Bundesliga còn chơi hai trận vòng bảng còn lại tại sân TQL ở Cincinnati và trận vòng 1/8 tại sân Mercedes-Benz ở Atlanta.

"Như các bạn đã thấy, việc tưới nước chưa đủ tốt. Tôi phải nói vậy, vì họ không có thiết bị phù hợp", Kovac tiếp tục phàn nàn về mặt sân. "Khi mặt cỏ quá khô, nó rất khó chịu".

HLV Niko Kovac trầm ngâm trước trận. Ảnh: AP

Ngoài mặt sân, Kovac nhận định thời tiết mùa hè tại Mỹ không thích hợp cho bóng đá đỉnh cao. "Chúng tôi đã chơi hai lần ở Cincinnati. Lần thứ nhất là 12h. Lần thứ hai là 15h và mặt sân có nhiệt độ khoảng 45 độ C", nhà cầm quân người Croatia nói. "Nhiệt độ cao như vậy thật kinh khủng. Rất khó khăn cho bất kỳ ai, và các cầu thủ vẫn phải ra sân".

Lúc 15h, nhiệt độ ở East Rutherford, New Jersey thường là 30 độ. Nhiệt độ tương tự hoặc cao hơn dự kiến xuất hiện tại World Cup 2026, với 11 địa điểm thi đấu ở Mỹ, và hầu hết không có mái che hay điều hòa.

Tại World Cup 1994 cũng được tổ chức ở Mỹ, 28 trong số 52 trận đấu diễn ra từ 12h đến 14h, nhằm phục vụ khán giả châu Âu. Giờ thi đấu cho giải đấu 104 trận của giải năm sau có thể sẽ được ấn định sau lễ bốc thăm vào tháng 12.

Kovac kêu gọi tổ chức các trận đấu muộn hơn, để các cầu thủ thi đấu với cường độ cao hơn, thể hiện màn trình diễn mãn nhãn hơn cho người hâm mộ. "Hôm nay, chúng tôi thi đấu dưới nhiệt độ 35 độ. Không khá hơn là bao", ông nói. "Nên tôi đề nghị giờ thi đấu nên muộn hơn một chút. Với tư cách là người hâm mộ, bạn muốn chứng kiến thứ bóng đá mạnh mẽ, quyết liệt. Khi trời nóng, sẽ rất khó để chơi loại bóng đá này".

Trên sân MetLife hôm 5/7, Dortmund bị Real dẫn 0-2 sau hiệp một. CLB của Đức ghi hai bàn ở những phút bù giờ hiệp hai, xen giữa là bàn của Kylian Mbappe, và thua 2-3.

Hồng Duy (theo ESPN)