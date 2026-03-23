HLV cũ lên tiếng về nghi vấn ngăn 'Thiên thần băng' uống nước

Sau khi “Thiên thần băng” Alysa Liu tiết lộ từng bị kiểm soát lượng nước trong quá trình tập luyện, HLV cũ Laura Lipetsky đã lên tiếng bác bỏ.

Trong cuộc phỏng vấn với Rolling Stone, nhà vô địch Olympic mùa Đông 2026 Alysa Liu lần đầu chia sẻ chi tiết về giai đoạn tập luyện khắc nghiệt từ khi còn rất trẻ. Nữ VĐV 20 tuổi mô tả môi trường huấn luyện "điên rồ", nơi nhiều yếu tố bị giám sát chặt chẽ, trong đó có cả việc uống nước.

Theo Liu, các HLV từng cảnh báo về trọng lượng nước, thậm chí khuyên cô không nên uống mà chỉ súc miệng. "Điều đó thật điên rồ và khó tin", cô nói.

Liu còn có cảm giác bị kiểm soát quá mức trong giai đoạn đỉnh cao áp lực. Tuy nhiên, cô không nêu đích danh cá nhân hay HLV cụ thể nào trong phát biểu.

HLV Lipetsky (trái) và Alysa Liu năm 2019 khi cô 14 tuổi. Ảnh: Issuu

Liu bắt đầu tập luyện cùng HLV Laura Lipetsky từ năm 5 tuổi và gắn bó đến năm 14 tuổi, trước khi chuyển sang đội ngũ huấn luyện khác năm 2020. Cô giải nghệ sau Olympic mùa Đông 2022 ở tuổi 16, với lý do kiệt sức và áp lực kéo dài, trước khi trở lại và giành HC vàng Olympic 2026.

Dù không bị nêu tên, Lipetsky vẫn chủ động phản hồi trên mạng xã hội. HLV này khẳng định chưa từng ngăn cản học trò uống nước hay chăm sóc nhu cầu thể chất cơ bản. "Đã có tin đồn rằng tôi không cho Alysa uống nước khi tập", bà viết. "Điều này hoàn toàn không đúng sự thật. Sức khỏe và sự an toàn của VĐV luôn là ưu tiên hàng đầu trong phương pháp huấn luyện của tôi. Không có thời điểm nào Alysa bị ngăn cản uống nước".

Bà cũng cho rằng việc đào tạo ở cấp độ đỉnh cao đòi hỏi kỷ luật, cấu trúc và sự tin tưởng lẫn nhau, nhưng "không bao giờ đồng nghĩa với việc tước đi những nhu cầu cơ bản như nước uống".

Ngoài ra, Lipetsky chia sẻ bà tự hào về thời gian làm việc cùng Liu và chúc học trò cũ tiếp tục thành công. HLV này kêu gọi người hâm mộ tập trung ủng hộ VĐV và môn thể thao thay vì lan truyền thông tin chưa được kiểm chứng.

Tuy nhiên, phản ứng từ cộng đồng mạng lại không hoàn toàn tích cực. Trên các diễn đàn trượt băng nghệ thuật, nhiều ý kiến cho rằng Lipetsky không cần thiết phải lên tiếng khi không bị nhắc tên trực tiếp trong bài phỏng vấn.

Một số người dùng đặt câu hỏi về động cơ của HLV này, cho rằng việc phản hồi có thể vô tình khiến dư luận chú ý hơn đến nghi vấn. "Nếu Alysa không nhắc tên, tại sao lại nghĩ rằng cô ấy đang nói về mình?", tạp chí Little Things dẫn một bình luận trên Reddit.

Những ý kiến khác cho rằng tuyên bố của Lipetsky tập trung nhiều vào việc bảo vệ danh tiếng cá nhân, thay vì đề cập sâu hơn đến vấn đề phúc lợi và sức khỏe VĐV như Liu đã gợi ra.

Bên cạnh đó, cũng có tranh luận về giai đoạn Alysa Liu rời khỏi môn thể thao. Một số người nhận xét rằng HLV này đề cao thành tích chung nhưng không đề cập tương xứng đến áp lực và tình trạng kiệt sức Liu từng trải qua.

Trước các chỉ trích, Lipetsky tiếp tục giải thích rằng bà đã nhận nhiều lời công kích dựa trên suy đoán. Bà mô tả quá trình huấn luyện với Liu diễn ra trong môi trường tích cực, với thời lượng tập không quá nặng và vẫn đảm bảo thời gian vui chơi.

"Cô ấy không bị ép buộc. Alysa tự thúc đẩy bản thân và yêu trượt băng. Tôi chỉ giúp giữ ngọn lửa đam mê đó", Lipetsky viết, đồng thời kêu gọi công chúng hiểu đúng mốc thời gian và chấm dứt công kích cá nhân.

Alysa Liu có biệt danh "Thiên thần băng", trở thành hiện tượng sau HC vàng Olympic mùa Đông 2026 nhờ tài năng và cá tính tự nhiên, gần gũi. Hành trình của Liu đặc biệt ở chỗ cô từng rời trượt băng vì áp lực, rồi trở lại với tinh thần tự do, đặt niềm vui và sức khỏe lên trước thành tích. Chính sự chân thành và khác biệt ấy giúp cô nhanh chóng trở thành người thương của nước Mỹ.

Hoàng An (theo Little Things)