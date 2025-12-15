HLV 10 năm không lương đưa Phan Đình Phùng vô địch bóng rổ trẻ

Mười năm làm việc không lương, HLV Vũ Quỳnh Thu dẫn dắt đội nữ THPT Phan Đình Phùng giành nhiều danh hiệu, nổi bật là chức vô địch Giải bóng rổ Trẻ VnExpress 2025 - Cup Ziaja.

Ở trận chung kết Giải bóng rổ trẻ VnExpress 2025 - Cup Ziaja ngày 7/12, đội nữ Phan Đình Phùng bảo vệ thành công chức vô địch sau khi thắng Vinschool The Harmony 37-29. Đứng sau thành công đó là HLV Vũ Quỳnh Thu, sinh năm 1993. Cô là cầu thủ của đội hơn 10 năm trước, dù chưa từng theo học tại trường THPT Phan Đình Phùng.

HLV Vũ Quỳnh Thu theo dõi học trò thi đấu tại chung kết Giải bóng rổ trẻ VnExpress 2025 - Cup Ziaja Ảnh: VYB

Năm 2009, Quỳnh Thu khi ấy là nữ sinh mê thể thao và có niềm yêu thích đặc biệt với bóng rổ. Tuy nhiên, ngôi trường cô học lại không có phong trào môn này. Thu tìm đến các trường khác để xin tập cùng nhưng nhiều lần bị từ chối vì là "người ngoài".

Bước ngoặt xảy ra khi Thu tìm đến đội bóng rổ nữ THPT Phan Đình Phùng. Tại đây, cô được chào đón như một học sinh của trường. Thu tập luyện cùng đội từ lớp 10 đến hết cấp ba, được ra sân thi đấu trong màu áo ngôi trường mà cô chưa từng theo học.

"Đó là khoảng thời gian tôi rất trân trọng, ghi dấu nhiều kỷ niệm đáng nhớ thời còn đi học của tôi", Thu chia sẻ.

Sau khi tốt nghiệp, Thu vẫn dõi theo đội bóng cũ. Khi lứa học sinh 1995-1996 ra trường, HLV cũ rời đội, tập thể không còn người dẫn dắt. Thu quyết định nhận trách nhiệm đó, với hy vọng có thể sử dụng kinh nghiệm của mình để giúp các em học sinh mới tập luyện bóng rổ. Đến nay đã tròn 10 năm.

HLV Quỳnh Thu cùng đội nữ Phan Đình Phùng mừng chiến thắng sau trận chung kết. Ảnh: VYB

Từ khi dẫn dắt đội bóng rổ nữ THPT Phan Đình Phùng, Quỳnh Thu chưa từng nhận tiền công. Thậm chí, cô nhiều lần tự bỏ tiền mua đồ tập cho học trò. "Tôi vẫn nhớ cách đội bóng đã chào đón mình nhiều năm trước. Tôi xem tập thể này như gia đình của mình", cô nói.

Dưới sự dẫn dắt của Thu, đội nữ THPT Phan Đình Phùng gặt hái nhiều thành tích. Họ vô địch liên tiếp ba giải thuộc hệ thống Bóng rổ Trẻ VnExpress - Cup Ziaja từ 2024 tới 2025, huy chương vàng bóng rổ nữ THPT tại Hội khỏe Phù Đổng Hà Nội và toàn quốc năm 2024.

Ngoài thời gian huấn luyện, thu nhập chính của Quỳnh Thu đến từ một công việc văn phòng. Cô từng thử sức làm HLV ở các trung tâm bóng rổ nhưng dừng lại sau hai năm vì nhiều áp lực.

"Tiền công không đủ để bù lại công sức tôi đã bỏ ra. Quan điểm của tôi là không thể dạy một cách hời hợt. Tôi chấp nhận không lấy tiền, đổi lại là sự thoải mái và việc cảm thấy những gì mình làm thực sự có ý nghĩa", Thu giải thích.

Chia sẻ về cách huấn luyện trong môi trường bóng rổ học đường, nữ HLV cho biết cô tương đối nghiêm khắc. Sau khi đội thua các trận giao hữu, cô không ngần ngại nói thẳng những điểm cần cải thiện với học trò. Thu không muốn các cầu thủ có tâm lý đổ lỗi cho tâm lý hay trọng tài.

Tập thể đội bóng rổ nữ Phan Đình Phùng chụp ảnh cùng Cup vô địch và các danh hiệu tập thể, cá nhân giành được tại giải. Ảnh: VYB

"Thắng thua trong bóng rổ là do năng lực. Các em cần quen với việc chịu trách nhiệm cho những quyết định trên sân", cô nói.

Tuy nhiên, ở những giải chính thức, nữ HLV lại chọn cách ứng xử mềm mỏng hơn. Cô cảm nhận lúc nào cần thúc đẩy, lúc nào cần bao bọc để giữ tự tin cho tập thể.

Về kỹ thuật, Quỳnh Thu đề cao nền tảng cơ bản, không ưu tiên các kỹ thuật nâng cao hay bài vở phức tạp. Cô đúc rút điều này từ kinh nghiệm bản thân. Nữ HLV cho rằng một cầu thủ giỏi là người có khả năng chơi nhiều vị trí và hiểu bóng rổ từ những chuyển động đơn giản nhất.

Nhận xét về bóng rổ học đường, Quỳnh Thu cho rằng các cầu thủ hiện nay có nền tảng kỹ thuật tốt nhờ tập luyện và thi đấu nhiều hơn, nhưng điều này cũng dễ khiến một số em tự mãn. Vì thế, HLV sinh năm 1993 cho rằng bản thân cần cải thiện năng lực quản trị nhân sự, xử lý các mối quan hệ trong đội, giúp cầu thủ nhìn nhận đúng bản thân.

"Tôi hiểu cảm giác bị gạt ra ngoài thứ mình đam mê như thế nào. Vì thế, tôi mong tất cả các bạn học sinh nữ yêu bóng rổ đều có nơi để thuộc về, để được lắng nghe và tôn trọng", cô nói.

Hải Long