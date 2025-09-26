Hiệp hội Đài Loan thúc đẩy doanh nghiệp thực phẩm vào Việt Nam

TP HCMTổng hội Liên hiệp Doanh nghiệp Khu Công nghiệp Đài Loan tổ chức kết nối, mở rộng thị trường cho doanh nghiệp thực phẩm, giúp đa dạng sản phẩm cho người dùng Việt, sáng 24/9.

Tại họp báo và hội nghị thúc đẩy hợp tác, Tổng hội Liên hiệp các Doanh nghiệp Khu Công nghiệp Đài Loan đã dẫn dắt, hỗ trợ tổ chức kết nối với nhà phân phối địa phương, triển khai họp báo và chương trình xúc tiến sản phẩm tại Việt Nam. Chương trình có sự tham gia của nhiều doanh nghiệp thực phẩm như Chang Jiang Frozen Foods, Diing Yuh Foods (Fanyou), Hung-bo Food, Lepone Pet Supplies, Ohtani Pet Food và Hua Pin Gong Wan... Qua sự kiện, doanh nghiệp được tiếp nhận thông tin thị trường và phản hồi thực tiễn để hoạch định chiến lược lâu dài.

Đại diện ban ngành, doanh nghiệp Đài Loan chụp ảnh lưu niệm tại sự kiện sáng 24/9. Ảnh: Hiệp hội Doanh nghiệp Đài Loan

Phát biểu tại họp báo hội nghị, ông Hứa Chính Vân - Chủ tịch Hiệp hội cho biết doanh nghiệp Đài Loan bắt đầu gia nhập thị trường Việt Nam từ thập niên 90. Đến năm 2024, quốc gia này trở thành nhà đầu tư FDI lớn thứ tư tại Việt Nam với hơn 3.000 dự án, tổng vốn đầu tư trên 40 tỷ USD. Để đạt cột mốc này, ông khẳng định không thể thiếu sự góp mặt của các doanh nghiệp trong lĩnh vực thực phẩm và sự hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi từ phía chính phủ.

Ông Hứa Chính Vân - Tổng hội Liên hiệp các Doanh nghiệp Khu Công nghiệp Đài Loan chia sẻ thông tin tại sự kiện. Ảnh: Hiệp hội Doanh nghiệp Đài Loan

"Việt Nam với tốc độ phát triển nhanh chóng những năm gần đây đã trở thành một trong những thị trường trọng điểm của doanh nghiệp Đài Loan tại Đông Nam Á, cùng với Singapore, Malaysia, Thái Lan, Indonesia, Philippines... Đó là lý do chúng tôi chọn đây là điểm đến đầu tiên trong hành trình kết nối, thúc đẩy hợp tác liên doanh các doanh nghiệp thực phẩm trong và ngoài nước", Chủ tịch Hứa Chính Vân nhận định.

Bên cạnh thực phẩm, ông Vân cho biết trong tương lai, Hiệp hội Đài Loan sẽ thúc đẩy hợp tác, mở rộng sang những lĩnh vực tiềm năng khác như máy tính, khoa học công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI) - một trong những thế mạnh của họ. Các lĩnh vực và sản phẩm kinh doanh sẽ căn cứ theo nhu cầu thực tế của doanh nghiệp từng ngành.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, chủ tịch cho biết sẽ tiếp tục tổ chức các chuyến khảo sát liên quan, đồng thời tích hợp, kết nối nguồn lực từ các đơn vị như Hiệp hội Thương mại Đài Loan tại Việt Nam, thiết lập kênh tư vấn, hỗ trợ để đôi bên cùng hưởng lợi.

"Thông qua mô hình 'chiến lược tập thể', chúng tôi kỳ vọng có thể thúc đẩy các doanh nghiệp trong khu công nghiệp Đài Loan từng bước tiến ra quốc tế, nhất là thị trường nhiều tiềm năng Việt Nam", ông Hứa Chính Vân nói thêm.

Ngoài ra, nhiều sản phẩm từ khu công nghiệp Đài Loan cũng được giới thiệu tại sự kiện gồm thực phẩm ăn vặt, món ăn gia đình đến sản phẩm sáng tạo cho thú cưng. Với tiêu chí an toàn thực phẩm và đảm bảo hương vị, các thương hiệu kỳ vọng có thể giúp đa dạng hóa lựa chọn cho người dùng Việt. Đây cũng là cơ hội để quảng bá văn hóa ẩm thực Đài Loan đến bạn bè quốc tế.

Khách hàng trải nghiệm sản phẩm thực tế tại sự kiện. Ảnh: Hiệp hội Doanh nghiệp Đài Loan

Buổi giao lưu có sự hiện diện của ông Hàn Quốc Diệu - Trưởng Văn phòng Kinh tế Văn hóa Đài Bắc tại TP HCM. Ông Diệu cho biết ngoài mang đến thị trường Việt Nam sản phẩm chất lượng từ Đài Loan, các doanh nghiệp trong hiệp hội còn chú trọng xây dựng các nhà máy sản xuất tại các khu công nghiệp trong nước.

Ông Hàn Quốc Diệu - Trưởng Văn phòng Kinh tế Văn hóa Đài Bắc tại TP HCM phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Hiệp hội Doanh nghiệp Đài Loan

"Các nhà máy, khu công nghiệp của chúng tôi tại Việt Nam đều được xây dựng, kiểm soát, đánh giá dựa trên tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm ban hành. Chúng tôi cam kết mang đến những sản phẩm '3 an - an toàn, an tâm, an lành'. Đây không chỉ là định hướng mà còn là phương châm đại diện cho hình ảnh doanh nghiệp Đài Loan tại Việt Nam", ông Diệu nhấn mạnh.

Trưởng văn phòng Kinh tế Văn hóa Đài Bắc tại TP HCM cho rằng trong bối cảnh toàn cầu đối diện nhiều thách thức như địa chính trị và tái cấu trúc chuỗi cung ứng, doanh nghiệp trong khu công nghiệp cần chủ động xây dựng chiến lược quốc tế để phân tán rủi ro. Theo ông, hội nghị kết nối tại Việt Nam là bước khởi đầu trong hành trình thúc đẩy hợp tác quốc tế của hiệp hội. Trong tương lai, đơn vị sẽ tiếp tục tích hợp nguồn lực trong và ngoài nước để đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển bền vững.

Thy An