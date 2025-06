Hen suyễn: Từ phòng ngừa đến điều trị

Hen suyễn là một bệnh lý hô hấp mạn tính, tuy chưa thể chữa khỏi hoàn toàn, nhưng có thể được điều trị hiệu quả và kiểm soát tốt, giúp người bệnh đảm bảo chất lượng cuộc sống.

Hen (còn gọi là hen phế quản, hen suyễn) là một bệnh lý hô hấp mạn tính, gây ra các triệu chứng như thở khò khè, khó thở, tức ngực và ho, thay đổi theo thời gian bệnh xảy ra bao gồm cả tần suất và cường độ.

Theo GINA (Tổ chức Sáng kiến Toàn cầu về Quản lý và Phòng ngừa Hen), hen là vấn đề sức khỏe toàn cầu nghiêm trọng, ảnh hưởng đến khoảng 300 triệu người trên toàn thế giới và gây ra nhiều ca tử vong. Tại Việt Nam, tỷ lệ mắc hen trung bình khoảng 3,9% dân số, tương đương khoảng 4 triệu người. Đáng chú ý, mỗi năm có khoảng 3.000 - 4.000 người tử vong do căn bệnh này.

Tại Hội thảo khoa học "Hưởng ứng Ngày Hen Thế giới năm 2025" do Hội Hô hấp Việt Nam tổ chức, với sự đồng hành của GSK Việt Nam, các chuyên gia cho biết việc quản lý và dự phòng bệnh hen hiện còn gặp nhiều thách thức. Điều này tạo gánh nặng cho bệnh nhân hen nói riêng, cho ngành y tế và xã hội nói chung. Không những thế, hen là bệnh lý nền khiến miễn dịch của cơ thể suy yếu và tăng nguy cơ mắc các bệnh do vi rút như cúm hay zona. TS.BS. Lê Thị Thu Hương, Trưởng khoa Nội Hô hấp - Bệnh viện Nhân dân Gia Định TP HCM dẫn chứng: "Người mắc hen có nguy cơ mắc zona cao hơn 24% và nguy cơ biến chứng đau thần kinh sau zona cao hơn 20%. Đáng chú ý, bệnh nhân hen có nguy cơ mắc zona ở mắt tăng hơn 90% so với người không có bệnh hen".

Với sự tiến bộ của y học, các nhà khoa học và bác sĩ đã hiểu rõ hơn về những nguyên nhân sinh học khác nhau gây ra hen suyễn. Tại hội thảo, PGS.TS.BS. Lê Khắc Bảo, Phó giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM nhấn mạnh việc kiểm soát hen có thể được cải thiện bằng phương pháp cá thể hóa điều trị. Điều này đòi hỏi một chiến lược toàn diện, bao gồm: đánh giá đặc điểm bệnh nhân, theo dõi tính tuân thủ, giáo dục nâng cao nhận thức cho bệnh nhân và cả đội ngũ y tế.

Bên cạnh việc điều trị, các chiến lược phòng ngừa đóng vai trò then chốt trong việc kiểm soát bệnh hen, giúp giảm các cơn hen cấp liên quan đến nhiễm trùng và duy trì chức năng phổi.

TTND.GS.TS.BS. Ngô Quý Châu, Chủ tịch Hội Hô hấp Việt Nam cho biết: "Việc quản lý tốt bệnh hen là vô cùng cần thiết, giúp kiểm soát các biến chứng và giảm tỷ lệ tử vong do hen gây ra. Hội Hô hấp đánh giá cao những nỗ lực hợp tác của các bên trong việc nâng cao chất lượng cuộc sống cho bệnh nhân hen, góp phần giảm gánh nặng lên hệ thống y tế".

Trong nhiều thập kỷ, GSK luôn tiên phong nghiên cứu các giải pháp tiên tiến cho bệnh nhân hô hấp. Tại Việt Nam, GSK đồng hành cùng các cơ quan y tế và tổ chức chuyên môn nhằm nâng cao năng lực quản lý bệnh hen, đồng thời mở rộng khả năng tiếp cận từ dự phòng đến điều trị cho người bệnh. Bác sĩ Phạm Thị Mỹ Liên, Chủ tịch GSK Việt Nam cho biết: "Hành trình này thể hiện nỗ lực không ngừng của GSK trong việc nâng cao chất lượng sống cho người dân ở mọi giai đoạn của cuộc đời."

