Hệ sinh thái Cần Giờ có gì?

VnExpress Marathon Green Paradise Can Gio diễn ra ngày 1/5, dự kiến thu hút 5.000 VĐV, kết hợp nhiều hoạt động lễ hội, ẩm thực. Chờ đợi runner là cung đường xanh nhất hệ thống VnExpress Marathon với lộ trình "băng rừng, chạm biển". Giải do báo VnExpress, Công ty Cổ phần Dịch vụ Trực tuyến FPT phối hợp cùng Vinhomes Green Paradise tổ chức.

Vinhomes Green Paradise có quy mô 2.870 ha, được quy hoạch theo mô hình đại đô thị biển quốc tế, sinh thái, thông minh đa chức năng, hướng đến tiêu chuẩn ESG++. Đô thị tích hợp không gian ở, lưu trú, thương mại, du lịch, y tế, giáo dục, đồng thời là không gian phù hợp cho những người yêu chạy bộ, được kỳ vọng trở thành biểu tượng du lịch mới hút 40 triệu lượt khách mỗi năm.