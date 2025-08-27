Hầu hết xe máy tại Việt Nam tương thích với xăng E10

Đa số xe máy tại Việt Nam có thể sử dụng xăng sinh học E10 mà không gây lỗi kỹ thuật, phù hợp lộ trình Bộ Công Thương đề xuất từ 2026.

Trong công văn gửi Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (thuộc Bộ Công thương) ngày 22/8, Hiệp hội Các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM) cho biết đã tổng hợp dữ liệu từ 5 hãng thành viên gồm Honda, Yamaha, Piaggio, SYM và Suzuki. Kết quả cho thấy hầu hết các dòng xe máy hiện nay đều có thể sử dụng xăng sinh học E10 mà không cần thay đổi về kỹ thuật.

Cụ thể, 4 hãng Honda, Yamaha, Piaggio và SYM xác nhận toàn bộ các đời xe đều tương thích với xăng E10. Trong khi đó Suzuki cho biết đa số sản phẩm tương thích, ngoại trừ một số mẫu cũ như Viva 110 (từ 2000), Smash (từ 2003), Smash Revo (từ 2006), Shogun (từ 2004), Amity (từ 2006), AN125 (từ 1995), GN125 (từ 1996), Hayate (từ 2007), EN150 (từ 2012), GZ150 (từ 2012), UA125 (từ 2012) và GD110 (từ 2016), hiện cần được xác thực thêm.

Nhân viên tại cửa hàng xăng dầu ở Hà Nội đang bơm nhiên liệu E10 cho khách. Ảnh: Phương Dung

Theo VAMM, việc mở rộng sử dụng E10 là hướng đi đúng nhằm giảm khí thải và bảo vệ môi trường, song cần đảm bảo chất lượng của nhiên liệu phải tương ứng với tiêu chuẩn khí thải của phương tiện."VAMM đề xuất phối trộn xăng E10 có tiêu chuẩn phù hợp với lộ trình tiêu chuẩn khí thải của xe máy để đảm bảo hiệu quả vận hành cho xe", hiệp hội này kiến nghị.

Trước đó, Bộ Công Thương đưa ra dự thảo thông tư quy định từ 1/1/2026, xăng sinh học E10 sẽ thay thế hoàn toàn xăng khoáng (RON 92, RON 95 và các loại khoáng khác) trên thị trường. Lộ trình dài hạn hướng tới sử dụng các loại xăng sinh học có tỷ lệ phối trộn cao hơn như E15 từ năm 2031.

Bộ Công Thương cho rằng việc thay thế xăng khoáng bằng xăng sinh học là xu hướng tất yếu nhằm giảm dần sự phụ thuộc vào nhiên liệu nhập khẩu, khi mỗi năm Việt Nam phải chi hàng tỷ USD để nhập xăng dầu.

Ngoài ra, ethanol sinh học có thể được sản xuất từ các loại nông sản trong nước như sắn, ngô, mía, qua đó không chỉ góp phần đảm bảo an ninh năng lượng mà còn tạo thêm đầu ra cho nông dân và ngành chế biến. Việc mở rộng tiêu thụ E10 cũng giúp khôi phục hoạt động của nhiều nhà máy ethanol từng bị "đắp chiếu" do không có thị trường, tránh lãng phí nguồn lực đầu tư và tạo việc làm ở các vùng trung du, miền núi.

Trong bối cảnh thương mại toàn cầu cạnh tranh gay gắt, sử dụng xăng E10 cũng tạo dư địa nhập khẩu ethanol, đặc biệt từ Mỹ, quốc gia xuất khẩu ethanol lớn nhất thế giới. Đây được xem là một trong những giải pháp góp phần cân bằng cán cân thương mại song phương.

Xăng sinh học là loại nhiên liệu được pha trộn giữa xăng khoáng và ethanol (cồn sinh học). Loại xăng sinh học phổ biến hiện nay là E5 (5% ethanol) và E10 (10% ethanol). Với ưu điểm giảm khí thải độc hại, thân thiện hơn với môi trường, xăng sinh học đang được nhiều quốc gia khuyến khích sử dụng. Tuy nhiên, nếu chất lượng xăng sinh học không đảm bảo, ví dụ ethanol lẫn tạp chất, nước hoặc pha trộn sai tỷ lệ, có thể gây ra các hiện tượng như khó nổ máy, hao nhiên liệu, giảm công suất hoặc ảnh hưởng đến tuổi thọ động cơ. Tại Việt Nam, hầu hết các nhà sản xuất ôtô, xe máy khuyến cáo xe có thể vận hành tốt với xăng E10 với điều kiện nguồn cung đạt chuẩn.

Hồ Tân