Hạt ở Mỹ chọn đúng ứng viên đắc cử tổng thống trong suốt 40 năm

Clallam ở bang Washington là hạt duy nhất trong số 3.142 hạt ở Mỹ luôn bầu đúng ứng viên đắc cử tổng thống, kể từ năm 1980.

Clallam, địa phương nổi tiếng với nhiều thắng cảnh ở tây bắc Washington, được gọi là "hạt tiên tri" vì ứng viên thắng ở đây cũng sẽ thắng chung cuộc. Điều này đã xảy ra trong 11 cuộc bầu cử liên tiếp kể từ năm 1980, và trong 29 trên 33 cuộc bầu cử kể từ năm 1896.

Lần gần nhất cử tri Clallam chọn sai người là vào cuộc bầu cử năm 1976, khi bỏ phiếu cho ứng viên Cộng hòa Gerald Ford, người thất bại trước Jimmy Carter.

Trong cuộc bầu cử năm 2020, Clallam là hạt duy nhất ủng hộ ứng viên Joe Biden. Trong khi đó, 18 địa phương khác cũng có danh tiếng là "hạt tiên tri" đều bầu cho Donald Trump.

Thùng bỏ phiếu ở Forks, đông nam hạt Clallam, bang Washington, Mỹ, tháng 10. Ảnh: AFP

Chuỗi 11 lần chọn đúng người của Clallam đang khiến hạt này thu hút nhiều chú ý khi ngày bầu cử 5/11 cận kề.

Mark Abshire, Giám đốc Phòng thương mại thành phố Port Angeles, hạt Clallam, cho biết địa lý, lối sống ở hạt này tác động đến cách tiếp cận chính trị độc lập của dân địa phương.

"Mọi người có lý do khi đến đây. Chúng tôi ở vùng đất bao quanh bởi núi non, đại dương. Người dân ở đây có tư duy độc lập, tự do chọn ứng viên thay vì cứng nhắc chỉ đứng về một đảng phái", ông Abshire nói.

"Ở Clallam, chúng tôi đặt áp phích ủng hộ ông Trump trong sân, còn hàng xóm đặt áp phích bà Harris. Tất cả đều tôn trọng ý kiến của nhau", Beth Pratt, giám đốc Phòng thương mại Thung lũng Sequim Dungeness, cho biết.

Mỹ bầu tổng thống như thế nào? Cách thức người Mỹ bầu tổng thống. Video: Reuters, CBS

Từ năm 1896, cử tri Clallam ủng hộ tổng cộng 20 ứng viên đảng Cộng hòa, 13 ứng viên đảng Dân chủ.

Dù có lượng dân da trắng lớn tuổi đông đảo, nhân khẩu học ở Clallam rất đa dạng. Khu Sequim đầy nắng phía đông tập trung nhiều người hưu trí, trong khi phía tây có nhiều người khai thác gỗ, ngư dân, còn thủ phủ Port Angeles là trung tâm du lịch với nhiều hoạt động ngoài trời.

Nhóm dân gốc Latin ở Clallam cũng đang gia tăng. "Tôi nghĩ rằng sự đa dạng nhân khẩu học ở hạt sẽ tiếp tục đại diện cho nhân khẩu học của quốc gia ở quy mô nhỏ", ông Pratt nói.

Khi nhận chú ý lớn, các quan chức Clallam cho biết truyền thống chọn đúng người của hạt vừa là niềm tự hào, vừa là một bí mật. "Hy vọng rằng chúng tôi sẽ lại chọn đúng ứng viên đắc cử một lần nữa trong mùa bầu cử này", ông Abshire bày tỏ.

Vị trí hạt Clallam, bang Washington (đỏ) ở Mỹ. Đồ họa: Wikipedia

Đức Trung (Theo FOX12 Seattle, AP, USA Today)