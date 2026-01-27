Hành trình từ bảo hiểm dầu khí đến doanh nghiệp tỷ đô của PVI

Khởi đầu từ nhiệm vụ bảo vệ các công trình năng lượng quốc gia, sau 30 năm, PVI đã mở rộng hoạt động ra 5 châu lục, trở thành doanh nghiệp tỷ USD, từng bước ghi dấu ấn trên thị trường quốc tế.

Tiền thân của PVI là Công ty Bảo hiểm Dầu khí (PVIC), được thành lập năm 1996 trong hệ sinh thái của Tổng công ty Dầu khí Việt Nam (nay là Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam - Petrovietnam), với nhiệm vụ bảo đảm an toàn cho các công trình dầu khí quốc gia. Thời điểm thành lập, PVIC có hơn 30 cán bộ nhân viên, hoạt động tại một văn phòng nhỏ ở số 10 Điện Biên Phủ (Hà Nội), với vốn điều lệ ban đầu 22 tỷ đồng.

Lễ khai trương Công ty Bảo hiểm Dầu khí năm 1996. Ảnh: PVI

Đầu những năm 2000, khi thị trường bảo hiểm năng lượng quốc tế biến động mạnh, doanh nghiệp đối mặt với nhiều thách thức liên quan đến tái bảo hiểm và rủi ro xuyên biên giới. Trong bối cảnh này, PVI lựa chọn chiến lược giảm phụ thuộc vào các liên doanh truyền thống, trực tiếp ký hợp đồng tái bảo hiểm năng lượng với thị trường London (Vương quốc Anh). Tính đến thời điểm hiện tại, đây vẫn là hợp đồng đầu tiên và duy nhất của thị trường Việt Nam.

"Hợp đồng tái bảo hiểm này giúp thu hẹp khoảng cách giữa thị trường bảo hiểm trong nước và các chuẩn mực quốc tế, qua đó tạo điều kiện để các nhà thầu dầu khí nước ngoài yên tâm triển khai dự án tại Việt Nam", đại diện doanh nghiệp chia sẻ.

Đoàn công tác PVI tại London, Vương quốc Anh đầu những năm 2000. Ảnh: PVI

Bước ngoặt cổ phần hóa

Năm 2006, PVIC cổ phần hóa, chính thức hoạt động với tên gọi Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam, vốn điều lệ nâng lên 500 tỷ đồng và niêm yết trên thị trường chứng khoán với mã PVI. Thương vụ này từng thu hút sự quan tâm lớn của giới đầu tư, ghi nhận lượng nhà đầu tư tham gia đông và mức giá trúng thầu cao so với mặt bằng thời điểm đó.

Đến năm 2010, PVI trở thành doanh nghiệp bảo hiểm Việt Nam đầu tiên được AM Best xếp hạng tín nhiệm ở mức B+. Một năm sau, Petrovietnam và HDI Global SE (Đức) hợp tác đã xây dựng PVI Holdings, với hệ sinh thái tài chính - bảo hiểm gồm: bảo hiểm phi nhân thọ, bảo hiểm nhân thọ, tái bảo hiểm và quản lý tài sản, trong đó Tổng Công ty Bảo hiểm PVI giữ vai trò doanh nghiệp lõi.

Nhờ mô hình này, PVI liên tục mở rộng quy mô hoạt động và ghi nhận nhiều mốc tăng trưởng về doanh thu, đồng thời là doanh nghiệp bảo hiểm đầu tiên được Đảng và Nhà nước trao danh hiệu "Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới".

Bứt phá trong đại dịch

Năm 2019, PVI bước vào giai đoạn chuyển giao mô hình quản trị và định hướng kinh doanh giữa PVN và HDI, tạo tiền đề cho chu kỳ phát triển mới. Ngay sau đó, đại dịch Covid-19 khiến kinh tế toàn cầu và trong nước rơi vào đình trệ, ngành bảo hiểm chịu tác động mạnh. Trong bối cảnh này, PVI vẫn duy trì hoạt động liên tục, bảo đảm cung cấp dịch vụ không gián đoạn. Năm 2021, giữa cao điểm dịch bệnh, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu lần đầu vượt mốc 10.000 tỷ đồng, qua đó vươn lên nhóm dẫn đầu thị trường bảo hiểm phi nhân thọ trong nước.

"Tinh thần đoàn kết, khát vọng và sự kiên trì của đội ngũ là yếu tố giúp chúng tôi duy trì hoạt động ổn định trong những giai đoạn nhiều biến động", đại diện PVI chia sẻ.

Kết thúc năm 2025, tổng doanh thu hợp nhất của toàn hệ thống ước đạt 28.488 tỷ đồng, hoàn thành 132,89% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế đạt 1.484 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 1.178 tỷ đồng, lần lượt hoàn thành 136,14% và 135,66% kế hoạch năm.

Tính riêng Bảo hiểm PVI, công ty thành viên của PVI đã đạt mốc doanh thu 1 tỷ USD năm 2025. Đồng thời, công ty này cũng được vinh danh ở hai hạng mục "General Insurer of the Year" và "Underwriting Initiative of the Year" tại InsuranceAsia News Awards for Excellence 2025 khu vực châu Á - Thái Bình Dương và lọt Top 3 "General Insurance Company of the Year" tại khu vực châu Á do Asia Insurance Industry Awards 2025 bình chọn. Đặc biệt, Bảo hiểm PVI hiện là doanh nghiệp bảo hiểm duy nhất tại Việt Nam được tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế AM Best đánh giá ở mức A- (Excellent).

Những nỗ lực này đã giúp PVI từng bước trở thành định chế tài chính - bảo hiểm có tầm vóc trong khu vực. Đại diện công ty cho biết, sự ghi nhận của các tổ chức quốc tế góp phần củng cố vị thế, uy tín của PVI, đồng thời khẳng định năng lực cạnh tranh của thương hiệu bảo hiểm Việt Nam trên bản đồ châu lục.

Ông Dương Thanh Francois, Chủ tịch HĐTV và ông Phạm Anh Đức, Tổng giám đốc Bảo hiểm PVI nhận giải thưởng "General Insurer of the Year" từ ông Yawar Tharia đại diện Tạp chí InsuranceAsia News. Ảnh: Bảo hiểm PVI

Ngày 23/1/2026, tại Trung tâm Hội nghị Vin Palace Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), PVI tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm thành lập (23/1/1996 - 23/1/2026) với chủ đề "PVI - 30 năm tiên phong không giới hạn". Sự kiện là dấu mốc trên chặng đường phát triển của doanh nghiệp bảo hiểm gắn liền với lĩnh vực năng lượng và quá trình hội nhập của thị trường bảo hiểm Việt Nam.

Bước sang giai đoạn mới, doanh nghiệp xác định hai mục tiêu chính: tiếp tục đảm nhận vai trò bảo đảm an toàn cho các công trình trọng điểm và ngành kinh tế then chốt, đồng thời mở rộng không gian phát triển trên thị trường quốc tế. Trên cơ sở đó, PVI tập trung triển khai ba trọng tâm hành động gồm: phát triển bền vững theo chuẩn mực ESG với quản trị minh bạch và chuẩn mực toàn cầu; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong hoạt động kinh doanh và và đầu tư dài hạn cho nguồn nhân lực, coi đây là nền tảng cho sức mạnh và bản sắc doanh nghiệp.

Minh Ngọc