Hành trình Car Test gần 500 km đánh giá VinFast VF 7

Mẫu xe điện thể thao, lái hay nhất trong dải sản phẩm VinFast được đánh giá bởi 6 chuyên gia Car Awards, trên cung đường từ Hà Nội đến Mộc Châu trong hai ngày.

Dàn xe VinFast VF 7 trong hành trình trải nghiệm từ Hà Nội đến thị trấn Mộc Châu (Sơn La). Ảnh: Giang Huy

Cùng với VF 3, VF 7 là mẫu xe thứ hai của VinFast nằm trong đề cử giải thưởng Ôtô của năm 2024 do VnExpress tổ chức, được đội ngũ gần 20 giám khảo của Car Awards đánh giá và chấm điểm qua hàng chục tiêu chí. Trong hành trình Car Test thứ hai, Ban tổ chức lựa chọn cung đường Hà Nội – Mộc Châu (Sơn La) gần 500 km, gồm hàng loạt điều kiện: đường nội đô, cao tốc, sa hình slalom, đường tỉnh lộ, đèo dốc và nhiều cua gắt.. để thử sức mẫu xe thể thao nhất trong dải sản phẩm VinFast bán ra thị trường. Chương trình Car Test cho VinFast VF 7 có 6 khách mời, là những nhà báo, chuyên gia, KOLs có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ôtô, gồm những người tiên phong trải nghiệm ôtô điện tại Việt Nam. Với các mẫu xe trong đề cử Car Awards 2024, Ban tổ chức đưa ra bộ 40 tiêu chí, xếp thành 7 nhóm gồm: Ngoại thất, Nội thất, Tiện nghi, Hỗ trợ lái, Vận hành, Công nghệ an toàn và Chi phí sử dụng. Yếu tố "Doanh số" sẽ được sử dụng làm tiêu chí mở rộng để đánh giá các mẫu xe có mức điểm ngang nhau, cạnh tranh cho vị trí số một của phân khúc. Với xe điện, 3 tiêu chí được mở rộng gồm: sạc nhanh, hạ tầng sạc và quãng đường di chuyển tối đa sau mỗi lần sạc.

Các điều kiện vận hành, trải nghiệm VinFast VF 7 trong hành trình Car Test. Ảnh: Giang Huy, Lương Dũng

Hành trình Car Test VinFast VF 7 của các chuyên gia khởi hành từ Hà Nội, di chuyển qua đại lộ Thăng Long, khu công nghệ cao Hoà Lạc, cao tốc Hà Nội – Hoà Bình, quốc lộ 6 và điểm đến là thị trấn Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Trong đó, tại khu công nghệ cao Hòa Lạc, các chuyên gia sẽ trải nghiệm khả năng tăng tốc tức thì, quãng đường phanh tối đa và liên tục đánh lái gắt (slalom) trong khu vực được thiết kế riêng, tách biệt giao thông công cộng. Trong lần đánh giá này, thiết kế ngoại thất là yếu tố được các chuyên gia Car Awards chấm điểm cao nhất trên mẫu crossover điện VinFast VF 7. Từ yêu cầu của VinFast, mẫu VF 7 được Torino Design – hãng thiết kế nổi tiếng của Italy chấp bút, hoàn thiện và ứng dụng trên phiên bản thương mại. Thiết kế mẫu crossover điện mang tính thẩm mỹ cao và bắt mắt ở tổng thể, mang xu hướng tương lai cần thiết của những mẫu xe điện. Tuy nhiên các chuyên gia chỉ ra một số chi tiết chưa thực sự tiện dụng như tay nắm cửa dạng ẩn, thiết kế gương chiếu hậu và táp-pi cửa khá cao so với vị trí ngồi. Tổng quan, các chuyên gia đánh giá ngoại thất mẫu xe này 9 – 9,5 điểm trên thang điểm 10.

VF 7 là mẫu xe được các chuyên gia đánh giá có thiết kế bắt mắt, mang đậm tính thể thao. Ảnh: Giang Huy

Các kích thước dài, rộng và cao của VF 7 lần lượt 4.545 x 1.890 x 1.635 (mm). Trục cơ sở lớn nhất phân khúc 2.840 mm hứa hẹn không gian nội thất rộng rãi. Các chuyên gia Car Awards đánh giá cao kích thước và không gian bên trong xe, thiết kế bảng điều khiển trung tâm hướng về phía người lái giúp tiện quan sát và thao tác. Trần kính toàn cảnh Panorama của VF 7 là điểm nhấn trong khoang nội thất, tạo cảm giác rộng rãi và thoáng đãng như trên nhiều dòng xe hạng sang. Tuy nhiên đánh đổi về mặt thẩm mỹ là thiết kế này có thể gây khó chịu khi di chuyển lâu dưới thời tiết nắng nóng của mùa hè. Mang DNA thể thao nhất trong dải sản phẩm VinFast đang phân phối, VF 7 gây ấn tượng bởi công suất lớn nhất so với các mẫu xe xăng cùng phân khúc. Các phiên bản Plus trong hành trình Car Test có hai môtơ điện, công suất tương đương 349 mã lực và sức kéo 500 Nm. Hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Với thông số trên, sức kéo của VF 7 Plus tương đương với Mercedes-AMG CLA 45 S 4Matic+, khi cùng đạt ngưỡng 500 Nm, trong khi giá lăn bánh rẻ hơn khoảng 3 lần. Sau khoảng 80 km liên tục vận hành VF 7 trên điều kiện đường đèo, dốc cao từ đèo Đá Trắng đến thị trấn Mộc Châu (Sơn La), các chuyên gia cho rằng mẫu crossover của VinFast mang cá tính thể thao rõ rệt, từ khả năng tăng tốc, cảm giác vô-lăng khi ôm cua hay độ linh hoạt của thân xe. Trên đường đèo dốc, VF 7 vượt xe tải "không chút độ trễ", khiến quãng đường trải nghiệm kết thúc sớm hơn dự kiến. Vô-lăng bọc da mềm mại cùng thiết kế vị trí ngồi thấp của mẫu xe cũng mang đến trải nghiệm lái thể thao và phấn khích. Bộ pin cung cấp năng lượng cho môtơ điện trên VF 7 dung lượng 75,3 kWh, quãng đường di chuyển tối đa 431 km sau mỗi lần sạc đầy (tiêu chuẩn WLTP).

VinFast VF 7 trong bài thử nghiệm vận hành slalom, được ban tổ chức thiết kế tách biệt với điều kiện giao thông công cộng. Ảnh: Minh Quân

Trong ngày thứ hai của hành trình Car Test, các chuyên gia thử thách VinFast VF 7 trên điều kiện đường offroad nhẹ, leo lên những đồi chè tại Mộc Châu (Sơn La). Mẫu SUV điện với khoảng sáng gầm 190 mm, hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian, mô-men xoắn 500 Nm không gặp nhiều trở ngại, ngoài việc người lái phải khéo léo đặt góc bánh, quan sát kỹ địa hình trước khi đi qua. Tại đây, các chuyên gia Car Awards đưa ra so sánh giữa việc xe điện và xe xăng sẽ như thế nào khi không may bị va gầm, bởi bộ pin của VF 7 đặt dưới sàn xe. "Việc va gầm với bất kỳ mẫu ôtô nào cũng đều nhạy cảm, bất kể xe xăng hay điện", ông Nguyễn Thanh Hải (Kar) nói. "Với xe điện, phần pin đặt dưới gầm đương nhiên nhạy cảm. Nhưng xe xăng cũng tương tự, nếu chẳng may tài xế làm va gầm, dẫn đến vỡ đáy các-te hoặc hộp số, chi phí sửa chữa có thể đến hàng trăm triệu đồng". Chuyên gia Lê Hùng (Autodaily) cho biết, không mẫu xe thương mại nào được nhà sản xuất thiết kế chỉ để đi đường xấu, nên điều quan trọng là người lái phải hiểu "vùng an toàn" của mỗi chiếc xe. Nhiều người dùng lo ngại việc lắp thêm chắn gầm cho VinFast VF 7 sẽ ảnh hưởng đến khả năng tản nhiệt của pin, chuyên gia Mạnh Thắng (Oto+) cho biết, xe sử dụng hệ thống làm mát pin bằng dung dịch, nên việc này sẽ không ảnh hưởng.

Từ onroad đến offroad, các chuyên gia đều nhận định mẫu crossover điện mang DNA thể thao. Ảnh: Giang Huy, Lương Dũng