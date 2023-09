Hàng trăm ý tưởng công nghệ gửi về cuộc thi Data For Life

Ban tổ chức nhận được 115 sáng kiến công nghệ sau 3 tuần phát động cuộc thi, với các ý tưởng nhằm số hóa lĩnh vực giao thông, giáo dục, an ninh, kinh tế...

Cuộc thi Dữ liệu với cuộc sống (Data for Life 2023) do Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06) - Bộ Công an tổ chức vẫn tiếp tục nhận các bài thi đến ngày 30/9.

Từ khi công bố cuộc thi ngày 7/8, ban tổ chức cho biết đến nay, nhiều thí sinh, đội nhóm đến từ các tỉnh thành trên cả nước gửi ý tưởng, cũng như sản phẩm dự thi về. "Số lượng bài đang tăng lên từng ngày, với nhiều ý tưởng mới mẻ, phục vụ sát mục tiêu phát triển Chính phủ số, xã hội số, kinh tế số", vị đại diện chia sẻ.

Đơn cử, với ý tưởng về an toàn giao thông đường bộ, đội thi BookWorm đã ứng dụng điện toán biên để phân tích và dự báo, nhằm giải quyết giải quyết các vấn đề như mật độ giao thông, phát hiện đối tượng không đội mũ bảo hiểm, vứt rác bừa bãi, đám đông tụ tập...

Dữ liệu được đội thi này sử dụng là dữ liệu giao thông đi lại tại Hà Nội và TP HCM; dữ liệu đám đông trên đường phố Việt Nam.

Trong khi đó, ý tưởng "Ứng dụng cơ sở dữ liệu đồ thị vào nhận diện hành vi gian lận và tội phạm tài chính" của nhóm DataChurn cho biết, để thiết kế sản phẩm, đội đã sử dụng dữ liệu dân cư giả lập do ban tổ chức cung cấp; nhóm dữ liệu mở từ các nguồn hợp pháp và miễn phí trên mạng, dữ liệu giả lập giao dịch tài chính, giả lập thông tin định danh, giả lập giao dịch thương mại điện tử. Ý tưởng được ảnh Phan Đức Thịnh, trưởng nhóm kỳ vọng sẽ nhận diện được các hành vi gian lận và tội phạm hành chính.

Nhiều giải pháp khác về giáo dục cũng được gửi về cuộc thi, như ý tưởng giáo án điện tử; biện pháp an toàn giao thông trong mầm non; giải pháp nâng cao chất lượng ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy ở mầm non...

Ban tổ chức cho biết tiếp tục nhận bài thi từ các tài năng trẻ, với mong muốn tìm kiếm được những ý tưởng và sản phẩm công nghệ thông tin thiết thực phục vụ tiến trình chuyển đổi số, đặc biệt là các giải pháp xoay quanh ba trụ cột là chính phủ số - giải pháp thúc đẩy dịch vụ công hiệu quả, xã hội số - thúc đẩy dịch vụ an sinh xã hội, và kinh tế số - thúc đẩy phát triển kinh tế.

Cuộc thi do Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06) - Bộ Công an công tổ chức, với sự phối hợp của Đại học Bách khoa Hà Nội, Đài truyền hình Việt Nam và VnExpress. Data For Life sẽ trải qua ba vòng, gồm sơ loại (30 đội), chung khảo (10 đội), từ đó sẽ trao giải cho 5 đội xuất sắc. Vòng sơ khảo dự kiến kết thúc trước 9/10, còn vòng chung khảo và chung kết diễn ra trong hai ngày 23-24/11.

Tổng giải thưởng dự kiến là 370 triệu đồng, trong đó giải Nhất và giải Nhì lần lượt là 200 triệu và 100 triệu đồng.

Nguyễn Phượng