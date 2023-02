Hàng trăm gia đình Syria kẹt dưới đống đổ nát

Phe đối lập Syria nói không còn nhiều thời gian để cứu hàng trăm gia đình kẹt dưới đống đổ nát của các tòa nhà bị sập sau động đất.

"Mỗi giây trôi qua đồng nghĩa với việc cứu những sinh mạng. Chúng tôi kêu gọi tất cả tổ chức nhân đạo hỗ trợ vật chất, ứng phó khẩn cấp với thảm họa này", Raed al-Saleh, người đứng đầu lực lượng phòng vệ dân sự thuộc phe đối lập Syria, hôm nay cho hay.

Trận động đất mạnh 7,8 độ tấn công Thổ Nhĩ Kỳ và nước láng giềng Syria vào sáng sớm 6/2, làm sập nhiều khu chung cư, phá hủy các bệnh viện và khiến hàng nghìn người bị thương hoặc mất nhà cửa.

Hãng thông tấn nhà nước SANA cho biết ít nhất 812 người thiệt mạng và 1.449 người bị thương tại các tỉnh Aleppo, Latakia, Hama, Idlib và Tartous do chính phủ kiểm soát. Tại các khu vực do quân nổi dậy kiểm soát ở tây bắc đất nước, ít nhất 790 người đã thiệt mạng và hơn 2.200 người bị thương, theo nhóm cứu hộ Mũ Trắng.

Người dân tập trung tìm kiếm người sống sót sau động đất ở tỉnh Aleppo, Syria ngày 7/2. Ảnh: Reuters.

Khi được hỏi liệu hàng viện trợ quyên góp cho Syria có đến được với toàn bộ người dân do một số khu vực hiện dưới sự kiểm soát của phe đối lập, đặc phái viên Syria tại Liên Hợp Quốc Bassam Sabbagh khẳng định viện trợ sẽ đến được với mọi người.

"Chúng tôi đảm bảo với Liên Hợp Quốc rằng sẵn sàng giúp đỡ và phối hợp để cung cấp hỗ trợ cho tất cả người dân trên toàn bộ lãnh thổ Syria", ông Sabbagh nói sau cuộc gặp với Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres để chuyển yêu cầu viện trợ của chính phủ Syria.

Hiện viện trợ nhân đạo ở các khu vực do phe nổi dậy kiểm soát thường đến qua Thổ Nhĩ Kỳ, nhờ cơ chế xuyên biên giới được đưa ra năm 2014 theo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Tuy nhiên, cơ chế này đang bị Syria và Nga phản đối với lý do "vi phạm chủ quyền" của Syria.

Cơ quan cứu trợ của Thổ Nhĩ Kỳ AFAD cho biết số người chết do động đất ở nước này đã tăng lên 3.381, nâng tổng số nạn nhân thiệt mạng ở cả Thổ Nhĩ Kỳ và Syria lên 4.983.

Có những lo ngại rằng số người thiệt mạng sẽ tăng cao, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo số nạn nhân tử vong có thể lên đến 20.000 người trong những ngày tới.

Vị trí tâm chấn động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ sáng sớm 6/2. Đồ họa: Reuters.

Huyền Lê (Theo Reuters, AFP)