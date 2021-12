Hàng Tết ế ẩm

Sức mua hàng Tết năm nay yếu, giảm 10-20% so với cùng kỳ năm ngoái, nhiều siêu thị, doanh nghiệp đẩy mạnh khuyến mãi để hút khách.

Khảo sát của VnExpress tại các hệ thống cửa hàng, siêu thị TP HCM cho thấy, sức mua các sản phẩm Tết chưa có chiều hướng gia tăng, thậm chí giảm 10-15% so với cùng kỳ năm ngoái.

Chị Oanh, chủ cửa hàng tạp hoá trên đường Lê Đức Thọ (Gò Vấp) cho biết, năm nay sức mua sỉ và lẻ hàng Tết giảm 20% so với cùng kỳ 2020. "Nếu thời điểm này năm ngoái, các đại lý đặt cả tấn hàng để trữ cho dịp Tết, hiện họ chỉ mua lai rai để bán hằng ngày", chị Oanh nói.

Tương tự, quản lý tại siêu thị Co.opmart Quang Trung cho hay, thời điểm này năm ngoái đã có nhiều khách đặt giỏ quà Tết, còn giờ chưa có động tĩnh gì. Nhiều mặt hàng đang kích cầu giảm giá nhưng vẫn thưa thớt khách.

Thống kê của Bộ Công Thương cho thấy, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng 11 dù tăng 6,2% so với tháng 10, nhưng vẫn giảm 12,2% so với cùng kỳ năm 2020. Những tháng trước đó, dịch diễn biến phức tạp khiến tổng mức hàng hoá luôn tăng trưởng âm. Luỹ kế 11 tháng, doanh thu giảm 8,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Người dân mua hàng tại siêu thị Coopmart quận 9. Ảnh: Quỳnh Trần

Ông Bùi Hoàng, Giám đốc Công ty chuyên quà Tết ở quận Tân Bình thông tin, năm nay đơn đặt hàng giảm 50% so với năm ngoái. Do đó, thay vì nhập hàng trăm tấn nguyên liệu như mọi năm, doanh nghiệp ông chỉ nhập với tỷ lệ khoảng 40%, số còn lại mua tại thị trường trong nước theo từng đợt để tránh rủi ro.

"Mọi năm giờ này, chúng tôi đã tăng công suất sản xuất 20% cho thị trường Tết nhưng nay mới làm theo các đơn đặt hàng. Đến gần cuối tháng 12, nếu thị trường tích cực, doanh nghiệp sẽ tổ chức tăng ca, bảo đảm cung ứng đủ nhu cầu", ông Hoàng nói.

Lãnh đạo Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản (Vissan) dự báo, sức mua thị trường Tết sẽ giảm khoảng 10-20% so với các năm trước. Do đó, thay vì tăng sản lượng lên tới 2 con số, năm nay doanh nghiệp chỉ chuẩn bị 2.800 tấn thịt heo và 4.200 tấn thịt chế biến, tăng nhẹ so với cùng kỳ.

Nhìn nhận đây là một năm khó khăn nhất với doanh nghiệp làm hàng Tết, bà Phạm Thị Huân - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Ba Huân cho rằng, thời điểm này năm trước, sức mua liên tục tăng cao, nay khá èo uột dù doanh nghiệp thực hiện nhiều chương trình hỗ trợ tiêu dùng.

Theo bà, để kích cầu, tăng sức mua những tháng cuối năm và cận Tết Nguyên đán, năm nay doanh nghiệp sẽ thực hiện khuyến mãi giảm giá 10-20% đối với nhóm sản phẩm chế biến. Vissan cũng cho biết đã lên kế hoạch các chương trình giảm giá cho Tết 2022 với nhiều mặt hàng.

Tương tự, hệ thống các siêu thị ở TP HCM đang tích cực tổ chức các chương trình kích cầu sức mua xuyên suốt từ nay cho tới cận Tết Nguyên đán.

Tại Vincommerce - đơn vị sở hữu gần 2.500 siêu thị và cửa hàng VinMart/VinMart+ trên toàn quốc - triển khai đồng loạt khuyến mại lên tới 100% với hàng nghìn mặt hàng.

Bà Tạ Thị Minh Hợp - Giám đốc cung ứng hệ thống bán lẻ VinMart/VinMart+ cho rằng, do ảnh hưởng của dịch bệnh, nhiều người bị giảm thu nhập, tỷ lệ thất nghiệp cao dẫn đến khách hàng thắt chặt chi tiêu. Do đó, ngoài việc đưa ra nhiều chương tình giảm giá, siêu thị còn tặng khách các giỏ quà.

Giám đốc Khối vận hành hoạt động Co.opmart Nguyễn Ngọc Thắng cũng cho biết, năm nay hệ thống sẽ giảm giá trực tiếp đến 50% cho hơn hàng nghìn sản phẩm Tết. Đặc biệt 10 ngày cận Tết, hệ thống có thể tiếp tục giảm giá sâu hơn để giảm áp lực mua sắm cho người dân, bên cạnh các chương trình khuyến mãi tặng quà, tặng điểm thưởng mức cao, tặng phiếu quà tặng...

Về nguồn hàng, năm nay hệ thống Vincommerce chuẩn bị cho giai đoạn Tết tăng 40- 50% so với lượng bán bình quân ngày thường, tập trung vào các nhóm hàng tươi sống, thực phẩm và đồ dùng thiết yếu, các mặt hàng thời vụ Tết.

Trong khi đó, tại Co.opmart, năm nay siêu thị đã thực hiện dự trữ nguồn hàng hóa thiết yếu, với tổng giá trị lên đến gần 6.000 tỷ đồng, tăng gần 20% so với năm trước, nhằm đảm bảo phục vụ tốt nhu cầu mua sắm của người dân trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2022.

