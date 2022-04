Hàng nghìn người tham quan sa bàn dự án The Beverly Solari

Sự kiện ra mắt sa bàn dự án căn hộ cuối cùng của Vinhomes Grand Park diễn ra trong ba ngày từ 26/4 đến 28/4.

Mới đây, chủ đầu tư Vinhomes đã ra mắt sa bàn dự án The Beverly Solari với nhà đầu tư và khách hàng, ít hôm sau lễ ra quân mở bán ngày 19/4. Sự kiện ra mắt diễn ra trong ba ngày từ 26-28/4 tại sàn giao dịch bất động sản Vinhomes, tầng 3 Vincom Mega Mall Thảo Điền, TP Thủ Đức.

Đại diện chủ đầu tư cho hay ngay trong ngày đầu tiên, sự kiện đã đón tiếp hàng nghìn khách tham quan và trải nghiệm sa bàn cũng như tìm mua sản phẩm. Đặc biệt, khách hàng quan tâm nhiều đến hệ thống tiện ích theo phong cách bờ Tây nước Mỹ của dự án với quảng trường Golden Eagle, hồ trung tâm, đại lộ Rodeo hay kênh đào hoa giấy Thousand Flowers.

Khách tham quan và trải nghiệm sa bàn dự án The Beverly Solari. Ảnh: Vinhomes

Ông Trần Ngọc Khoa (Quận 3) đang có kế hoạch tìm không gian sống mới theo tiêu chí yên tĩnh, có nhiều trải nghiệm cho gia đình. Ông bày tỏ ấn tượng khi tìm hiểu sản phẩm The Beverly Solari thông qua sa bàn.

"Hệ thống cảnh quan kiểu Mỹ nhiều lớp là điều tôi thích nhất ở dự án này, ngoài ra sông nước bao quanh mát mẻ, tiện ích, hạ tầng đầy đủ khiến tôi rất yên tâm", ông Khoa nói.

Theo đại diện Vinhomes, sa bàn dự án The Beverly Solari giúp khách hàng dễ dàng lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu, cụ thể về vị trí, hướng nhà và khả năng kết nối các tiện ích. Bên cạnh đó, các nhà đầu tư sẽ có cái nhìn rõ hơn về lợi ích và tiềm năng của vị trí căn hộ mình đầu tư.

"Sa bàn được dựng tỉ mỉ và công phu giúp khách hàng có cái nhìn đa chiều, trực quan hơn về dự án, đồng thời hỗ trợ đội ngũ bán hàng có những đánh giá chuyên sâu về vị trí, tiềm năng, hệ sinh thái độc đáo của The Beverly Solari", vị này cho biết.

Cận cảnh đại lộ Rodeo tại sa bàn The Beverly Solari. Ảnh: Vinhomes

Trong ba ngày diễn ra sự kiện, bên cạnh tham quan sa bàn dự án, khách hàng còn được thưởng thức bữa tiệc âm nhạc sôi động.

The Beverly Solari Là dự án hợp tác thứ hai của Vinhomes và Mitsubishi Corporation tại đại đô thị Vinhomes Grand Park. Dự án sở hữu ba phân khu là The Oasis, The Tropical, The Sunset. Mỗi phân khu đều được đầu tư về thiết kế với phong cách phóng khoáng của khu vực bờ Tây nước Mỹ.

Ngọc Diễm