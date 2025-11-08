Hàng nghìn fan xếp hàng đổi vòng và mua đồ lưu niệm của G-DRAGON

Từ sáng sớm ngày 7/11, hàng dài fan đứng chờ tại khu vực Vinhomes Ocean Park 3 để thực hiện thủ tục đổi vòng. Đây là bước bắt buộc để người hâm mộ được vào sân concert, đi kèm việc quét Face ID và xác minh thông tin cá nhân.
Từ sáng sớm ngày 7/11, hàng dài fan đứng chờ tại khu vực Vinhomes Ocean Park 3 để thực hiện thủ tục đổi vòng. Đây là bước bắt buộc để người hâm mộ được vào sân concert, đi kèm việc quét Face ID và xác minh thông tin cá nhân.
Người hâm mộ làm thủ tục Face ID, đảm bảo quyền lợi cho vé chính chủ, chỉ người sở hữu mới được vào sự kiện.
Người hâm mộ làm thủ tục Face ID, đảm bảo quyền lợi cho vé chính chủ, chỉ người sở hữu mới được vào sự kiện.
Nhiều người đến từ sớm một ngày để tránh tình trạng quá tải và tranh thủ tận hưởng không khí mùa thu Hà Nội trước khi tham dự sự kiện. "Mình đã chờ gần 10 năm để gặp lại G-Dragon, nên dù phải đi sớm hay xếp hàng lâu cũng không sao, nhưng may là thủ tục mượt mà, nên mình chờ 10 phút là xong rồi", Hồng Minh (Gia Lai) chia sẻ.
Nhiều người đến từ sớm một ngày để tránh tình trạng quá tải và tranh thủ tận hưởng không khí mùa thu Hà Nội trước khi tham dự sự kiện. "Mình đã chờ gần 10 năm để gặp lại G-Dragon, nên dù phải đi sớm hay xếp hàng lâu cũng không sao, nhưng may là thủ tục mượt mà, nên mình chờ 10 phút là xong rồi", Hồng Minh (Gia Lai) chia sẻ.
Không khí tại khu vực đổi vòng nhanh chóng trở thành “hội fan” đúng nghĩa. Mọi người vừa chờ vừa chụp ảnh, trò chuyện, cùng chia sẻ kỷ niệm gắn bó với thần tượng. Một số người mang theo banner, lightstick hoặc mặc áo in hình G-Dragon, tạo nên khung cảnh rực rỡ trước thềm concert.
Không khí tại khu vực đổi vòng nhanh chóng trở thành “hội fan” đúng nghĩa. Mọi người vừa chờ vừa chụp ảnh, trò chuyện, cùng chia sẻ kỷ niệm gắn bó với thần tượng. Một số người mang theo banner, lightstick hoặc mặc áo in hình G-Dragon, tạo nên khung cảnh rực rỡ trước thềm concert.
Fan nước ngoài mua vé VIP check-in những vật phẩm được tặng kèm theo hạng vé.
Fan nước ngoài mua vé VIP check-in những vật phẩm được tặng kèm theo hạng vé.
Ảnh, guitar pick, thẻ và vòng người hâm mộ nhận được khi mua vé.
Ảnh, guitar pick, thẻ và vòng người hâm mộ nhận được khi mua vé.
Bên cạnh khu vực đổi vòng, các gian hàng bán đồ lưu niệm (merchandise) cũng thu hút lượng lớn người hâm mộ. Gian hàng chính được đặt tại khu Venice Zone và khu vực 8Wonder Ocean City, mở cửa từ sáng 8/11 với các sản phẩm độc quyền như áo phông, vòng tay, móc chìa khóa, sticker, lightstick hình hoa daisy, biểu tượng quen thuộc của G-DRAGON.
Bên cạnh khu vực đổi vòng, các gian hàng bán đồ lưu niệm (merchandise) cũng thu hút lượng lớn người hâm mộ. Gian hàng chính được đặt tại khu Venice Zone và khu vực 8Wonder Ocean City, mở cửa từ sáng 8/11 với các sản phẩm độc quyền như áo phông, vòng tay, móc chìa khóa, sticker, lightstick hình hoa daisy, biểu tượng quen thuộc của G-DRAGON.
Nhiều fan đứng xếp hàng hàng giờ để mua bằng được món đồ chứng minh tình yêu với thần tượng hay ghi dấu kỷ niệm gặp G-Dragon tại Việt Nam.
Nhiều fan đứng xếp hàng hàng giờ để mua bằng được món đồ chứng minh tình yêu với thần tượng hay ghi dấu kỷ niệm gặp G-Dragon tại Việt Nam.
Lightstick bông cúc - Daisy, biểu tượng của nam thần tượng, được bán trực tiếp tại quầy Merchandise trong sự kiện. Các vật phẩm có giá dao động từ 220.000 đồng và 3,9 triệu đồng.
Lightstick bông cúc - Daisy, biểu tượng của nam thần tượng, được bán trực tiếp tại quầy Merchandise trong sự kiện. Các vật phẩm có giá dao động từ 220.000 đồng và 3,9 triệu đồng.
Cơn sốt vé cũng góp phần khiến không khí trở nên sôi động hơn. Theo ban tổ chức, toàn bộ vé của đêm diễn ngày 8/11 đã “cháy sạch” chỉ sau 30 phút. Khi lượng vé bổ sung được tung ra sáng 7/11, các hạng cao như VVIP, VIP, Premium tiếp tục hết nhanh chóng. Trên mạng xã hội, nhiều fan rao tìm vé với mức giá cao gấp nhiều lần, cho thấy sức hút của "ông hoàng K-pop" sau nhiều năm trở lại sân khấu.
G-DRAGON là một trong những nghệ sĩ có tầm ảnh hưởng lớn nhất châu Á, không chỉ trong âm nhạc mà cả thời trang. Vì vậy, tour diễn lần này được người hâm mộ Việt Nam coi là "sự kiện trong mơ". Với sự chuẩn bị chuyên nghiệp của ban tổ chức và tình yêu bền bỉ từ người hâm mộ, hai đêm diễn của G-Dragon tại Hà Nội không chỉ là sự kiện âm nhạc quốc tế, mà còn trở thành ngày hội văn hóa, nơi hàng nghìn fan cùng nhau sống lại tuổi trẻ, lưu giữ kỷ niệm, cảm nhận năng lượng của thần tượng từng gắn bó với cả một thế hệ.
Cơn sốt vé cũng góp phần khiến không khí trở nên sôi động hơn. Theo ban tổ chức, toàn bộ vé của đêm diễn ngày 8/11 đã “cháy sạch” chỉ sau 30 phút. Khi lượng vé bổ sung được tung ra sáng 7/11, các hạng cao như VVIP, VIP, Premium tiếp tục hết nhanh chóng. Trên mạng xã hội, nhiều fan rao tìm vé với mức giá cao gấp nhiều lần, cho thấy sức hút của "ông hoàng K-pop" sau nhiều năm trở lại sân khấu.
G-DRAGON là một trong những nghệ sĩ có tầm ảnh hưởng lớn nhất châu Á, không chỉ trong âm nhạc mà cả thời trang. Vì vậy, tour diễn lần này được người hâm mộ Việt Nam coi là "sự kiện trong mơ". Với sự chuẩn bị chuyên nghiệp của ban tổ chức và tình yêu bền bỉ từ người hâm mộ, hai đêm diễn của G-Dragon tại Hà Nội không chỉ là sự kiện âm nhạc quốc tế, mà còn trở thành ngày hội văn hóa, nơi hàng nghìn fan cùng nhau sống lại tuổi trẻ, lưu giữ kỷ niệm, cảm nhận năng lượng của thần tượng từng gắn bó với cả một thế hệ.
Nhật Lệ
Ảnh: Tùng Đinh