Hàng nghìn fan xếp hàng đổi vòng và mua đồ lưu niệm của G-DRAGON

Cơn sốt vé cũng góp phần khiến không khí trở nên sôi động hơn. Theo ban tổ chức, toàn bộ vé của đêm diễn ngày 8/11 đã “cháy sạch” chỉ sau 30 phút. Khi lượng vé bổ sung được tung ra sáng 7/11, các hạng cao như VVIP, VIP, Premium tiếp tục hết nhanh chóng. Trên mạng xã hội, nhiều fan rao tìm vé với mức giá cao gấp nhiều lần, cho thấy sức hút của "ông hoàng K-pop" sau nhiều năm trở lại sân khấu.

G-DRAGON là một trong những nghệ sĩ có tầm ảnh hưởng lớn nhất châu Á, không chỉ trong âm nhạc mà cả thời trang. Vì vậy, tour diễn lần này được người hâm mộ Việt Nam coi là "sự kiện trong mơ". Với sự chuẩn bị chuyên nghiệp của ban tổ chức và tình yêu bền bỉ từ người hâm mộ, hai đêm diễn của G-Dragon tại Hà Nội không chỉ là sự kiện âm nhạc quốc tế, mà còn trở thành ngày hội văn hóa, nơi hàng nghìn fan cùng nhau sống lại tuổi trẻ, lưu giữ kỷ niệm, cảm nhận năng lượng của thần tượng từng gắn bó với cả một thế hệ.