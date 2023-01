Hàng nghìn du khách đến Phú Quốc xem show diễn trên biển

Bà Emmanuelle Charotte - Phó giám đốc Phát triển kinh doanh ECA2 cho biết Kiss The Stars hội tụ nhiều công nghệ mang tính tiên phong thực hiện ngay bên bờ biển phía Nam đảo Phú Quốc. Show diễn đưa du khách vào trải nghiệm đa phương tiện, công nghệ và nghệ thuật đặc sắc.

"Khoảng cách giữa sân khấu và khán giả dường như không tồn tại ở Kiss The Stars do mỗi khán giả ngoài là người xem còn là nhân vật trong câu chuyện, cùng lên chuyến tàu du hành qua đa chiều không gian và thời gian, với sự biến hóa khôn lường của khung cảnh, âm nhạc và hiệu ứng", bà Emmanuelle Charotte chia sẻ.