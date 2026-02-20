Hàng loạt 'sugar baby' sập bẫy đại gia dỏm ở TP HCM

Trương Nhật Phương, 34 tuổi, giả làm đại gia dụ các cô gái trẻ làm "sugar baby", hứa trả 40-50 triệu mỗi tháng, lừa đến khách sạn phục vụ mình rồi thừa cơ trộm tài sản.

Ngày 19/2, Phương bị Công an phường Gò Vấp (quận Gò Vấp cũ) bắt tạm giam để điều tra hành vi Trộm cắp tài sản.

Trương Nhật Phương (phải) đang viết lời khai tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an TP HCM

Dụ làm 'sugar baby', gặp tại khách sạn rồi trộm tài sản

Trước đó, ngày 3/2, một cô gái đến công an cho biết quen người đàn ông không rõ lai lịch, tự xưng tên Hùng, nói đang kinh doanh bất động sản và liên lạc qua ứng dụng Telegram. Sau nhiều lần trò chuyện, cả hai hẹn gặp tại một khách sạn trên địa bàn phường Gò Vấp để "tâm sự".

Sau khi xong việc, lợi dụng lúc cô gái đi tắm, người đàn ông lấy trộm chiếc điện thoại iPhone 16 rồi rời đi.

Vào cuộc điều tra, cảnh sát trích xuất camera giám sát, phát hiện nghi phạm chạy bộ khoảng một km sau khi gây án, rồi mất dấu tại khu vực có nhiều tiệm Internet. Nhà chức trách nhận định người này có thể thường xuyên xuất hiện tại các tiệm Internet trong khu vực.

Cơ quan điều tra rà soát những người có đặc điểm nhận dạng tương tự, khoanh vùng và đưa Trương Nhật Phương vào diện nghi vấn do từng có tiền án. Nắm được thói quen sống lang thang tại các tiệm Internet của nghi phạm, trinh sát tổ chức mật phục.

Rạng sáng 12/2, khi Phương xuất hiện tại một tiệm Internet trên đường Quang Trung, cảnh sát đưa người này về trụ sở làm việc. Tại đây, Phương thừa nhận đã trộm chiếc điện thoại và bán tại Hà Nội với giá 14 triệu đồng.

Theo hồ sơ, Phương tốt nghiệp đại học kinh tế, lập gia đình năm 2017. Do không có việc làm ổn định và mặc cảm, người này nảy sinh ý định giả vờ yêu đương để chiếm đoạt tài sản. Năm 2022, Phương bị phạt 2 năm 3 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản. Sau khi ra tù năm 2024, người này tiếp tục phạm pháp.

Tiếp cận hơn 1.000 cô gái qua mạng, giả đại gia để chiếm đoạt

Mở rộng điều tra, cảnh sát xác định Phương thường xuyên sử dụng các ứng dụng mạng xã hội và hẹn hò như Tinder, Bumble để tiếp cận phụ nữ, đặc biệt là sinh viên. Từ năm 2020, người này đóng giả quản lý sự kiện, tạo nhiều tài khoản ảo trong các hội nhóm để làm quen các cô gái trẻ.

Phương dụ dỗ nạn nhân làm sugar baby", hứa trả từ 40 đến 50 triệu đồng sau 4 đến 6 lần gặp. Khi gặp trực tiếp, người này thường giả danh đại gia, kỹ sư hoặc doanh nhân thành đạt, yêu cầu nạn nhân phục vụ ngay lần đầu và cho phép quay video nhạy cảm.

Vì mong muốn duy trì mối quan hệ để nhận tiền, nhiều người đồng ý. Sau khi gặp tại khách sạn, Phương tìm cơ hội trộm tài sản rồi rời đi.

Theo cơ quan điều tra, từ năm 2020 đến nay, Phương đã liên hệ với hơn 1.000 cô gái và gặp gỡ hàng trăm người. Lực lượng chức năng thu giữ 7 điện thoại di động do nghi phạm trộm nhưng chưa kịp tiêu thụ.

Cơ quan điều tra đang mở rộng vụ án, đề nghị những người liên quan Trương Nhật Phương liên hệ số điện thoại 02838942596 hoặc 0913833339 (điều tra viên Trần Việt Anh) để cung cấp thông tin phục vụ điều tra.

Nhật Vy