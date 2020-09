Hàng loạt cú sốc ở Grand Prix Italy

Mercedes mắc lỗi nghiêm trọng với Hamilton, để rồi Pierre Gasly của Alpha Tauri về nhất trong chặng đua có hàng loạt biến cố ở Monza hôm 6/9.

Gasly vô địch tại Italian Gp

Chiến thắng sau mười hai năm chờ đợi của Alpha Tauri - tiền thân là đội Toro Rosso - trên đường đua Monza khiến Grand Prix Italy 2020 trở thành một trong những chặng đua đáng nhớ và gây sốc nhất lịch sử F1. Lần gần đây nhất, đội B của Red Bull giành ngôi nhất cũng là tại Monza khi Sebastian Vettel lập công.

Hai lần xe an toàn xuất hiện liên tiếp ở cuối nửa đầu chặng đẩy Mercedes vào thế khó và khiến ĐKVĐ thế giới Lewis Hamilton mắc sai lầm. Cơ hội vàng được đặt vào Gasly, người từng bị thất sủng tại Red Bull, và tay đua 24 tuổi người Pháp này đã tận dụng triệt để, về nhất với thành tích 36 phút 39,174 giây.

Gasly quá xúc động, sau khi nhận giải và ngồi khóc trên bục podium. Ảnh: F1

Lợi thế xuất phát đầu cùng chiếc W11 vượt trội giúp Hamilton dễ dàng kiểm soát đoàn đua và liên tục gia tăng khoảng cách với nhóm sau tại một phần ba đầu tiên của chặng đua. Tới vòng 20, khoảng cách giữa ngôi sao đội Mercedes với tay đua chạy thứ hai là Carlos Sainz Jnr (McLaren) đã là hơn 12 giây.

Kịch bản tại Spa-Francorchamps - nơi Hamilton thắng dễ dàng - tuần trước tưởng chừng sẽ lặp lại ở Monza tuần này. Nhiều khán giả lắc đầu ngán ngẩm khi theo dõi diễn biến của Grand Prix Italy. Nhưng đúng như mong đợi, xe an toàn bất ngờ xuất hiện và làm đảo lộn hoàn toàn cục diện.

Vòng 20, chiếc xe của Kevin Magnussen bị hỏng và phải nằm lại bên lề đường đua, xe an toàn được triển khai để phục vụ việc dọn dẹp. Xe an toàn xuất hiện ngay trước thời gian tối ưu cho các tay đua về pit. Lúc này, Mercedes mắc lỗi và khiến Hamilton mất chiến thắng thứ 90 khi gọi Hamilton về thay lốp ngay lúc xe an toàn vừa ra đường đua mà không nhận thấy rằng thời điểm đó các xe bị cấm vào pit.

Hamilton dễ dàng dẫn đầu trong gần nửa đầu chặng đua tại Monza. Ảnh: F1

Lưu ý của trọng tài đã được báo hiệu cho các tay đua, nhưng Hamilton không chắc chắn về tín hiệu nhận được và trao đổi qua sóng radio với đội nhà "Tôi không thấy đèn báo nào ở cửa vào pit". Các chỉ đạo viên Mercedes đáp: "Lewis, thông báo không nằm trên đường vào pit, mà được đặt ở phía bên tay trái và nằm trên các bảng thông báo thông thường". Hamilton trả lời: "Anh em có chắc là tôi đã chạy qua các biển báo chứ. Thực sự, tôi chỉ để ý bên phải". Rồi sau khi cân nhắc, Hamilton vẫn quyết định vào pit.

Nhận định sai của tay đua người Anh khiến anh nhận án phạt "Đưa xe về pit và dừng 10 giây trước khi trở lại đường đua". Các trọng tài giải thích: "Cửa đường pit được đóng lại lúc 15 giờ 41 phút 47giây và Hamilton về pit sau đó 12 giây, tức lúc 15 giờ 41 phút 59 giây. Thông báo cấm vào pit được hiển thị trên đường đua ở cột thông báo số 16 và 17 tại Turn 11".

Sau chặng đua, Hamilton thừa nhận anh trả giá đắt vì thiếu quan sát. Anh nói: "Chúng tôi đã không hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình lúc vào thay lốp. Thành thật mà nói, tôi không nhìn thấy những bảng thông báo đó, vì vậy tôi chịu trách nhiệm về điều này. Đây là bài học lớn cho chúng tôi".

Vị trí biển báo trạng thái lối vào pit mà Hamilton không nhìn thấy

Cơ hội được trao cho Gasly, tay đua đã về thay lốp trước khi xe an toàn xuất hiện. Lúc này, tay đua người Pháp leo lên vị trí thứ ba, sau Hamilton và Lance Stroll. Một tay đua khác được hưởng lợi là Charles Leclerc - tay đua duy nhất còn lại của Ferrari sau khi Vettel đã sớm phải bỏ cuộc do hỏng phanh. Khi xe an toàn rút khỏi đường đua, Leclerc vượt qua bộ đôi Alfa Romeo ngay ở Turn 1 để vươn lên thứ tư.

Nhưng sau đó, chiếc SF1000 của Leclerc lại mất lái tại góc cua Parabolica, và phá hỏng hàng rào chắn, khiến xe an toàn lại xuất hiện, cờ đỏ được phất lên. Cuộc đua tạm dừng, các xe trở về pit nghỉ ngơi chờ đợi nhân viên đường đua sửa chữa hàng rào chắn. Hamilton đến gặp trọng tài trong thời gian này để được giải thích về án phạt. Khi cuộc đua xuất phát lại ở vòng 28, sau 25 phút chờ đợi, Hamilton đứng trước Stroll, Gasly, Kimi Raikkonen, Antonio Giovinazzi và Carlos Sainz.

Vòng tiếp theo Giovinazzi và Hamilton về pit thực hiện án phạt, nên tụt xuống cuối đoàn đua. Hamilton bị tụt lại tới 20 giây so với đối thủ gần nhất phía trên. Những nỗ lực ở nửa cuối cuộc đua chỉ giúp Hamilton vượt qua hàng loạt đối thủ ở nhóm giữa để vươn lên thứ bảy. Đồng đội Mercedes của anh, Valtteri Bottas, cũng chỉ về thứ năm, khi có nửa đầu cuộc đua tệ hại và nửa cuối mờ nhạt. Max Verstappen cũng có một chặng đua đáng quên khi bỏ cuộc giữa chừng do trục trặc trên chiếc RB13.

Ở nhóm đầu, Stroll vuột cơ hội giành chiến thắng khi xuất phát không tốt, và bị tụt xuống phía sau Gasly và cả Sainz ở vòng kế tiếp. Sainz cũng nhanh chóng vượt qua Raikkonen để bám đuổi Gasly hòng giành ngôi nhất. Nhưng dù đã cố gắng đến những giây cuối, tay đua Tây Ban Nha vẫn không thể đuổi kịp đối thủ, nên đành chấp nhận về nhì. Gasly trở thành tay đua người Pháp đầu tiên giành chiến thắng trong một cuộc đua F1, kể từ sau Olivier Panis - người thắng Grand Prix Monaco năm 1996.

Gasly phấn khích sau lần đầu tiên trong sự nghiệp thắng chặng F1. Ảnh: F1

Với việc bộ ba lạ lẫm Gasly, Sainz và Stroll có mặt trên bục podium, lần đầu tiên trong năm nay Mercedes vắng mặt trong top 3. Đây cũng là lần đầu kể từ năm 2014, ba ông lớn Mercedes, Red Bull, và Ferrari không xuất hiện trên bục podium.

Kết quả Grand Prix Italy

Thứ tự Tay đua Đội Vị trí xuất phát Thành tích Điểm 1 Pierre Gasly AlphaTauri 10 36 phút 39,174 giây 25 2 Carlos Sainz Jnr McLaren 3 +0,415 giây 18 3 Lance Stroll Racing Point 8 +3,358 15 4 Lando Norris McLaren 6 +6,000 12 5 Valtteri Bottas Mercedes 2 +7,108 10 6 Daniel Ricciardo Renault 7 +8,391 8 7 Lewis Hamilton Mercedes 1 +17,245 7 8 Esteban Ocon Renault 12 +18,691 4 9 Daniil Kvyat AlphaTauri 11 +22,208 2 10 Sergio Perez Racing Point 4 +23,224 1 11 Nicholas Latifi Williams 20 +32,876 12 Romain Grosjean Haas 16 +35,164 13 Kimi Raikkonen Alfa Romeo 14 +36,312 14 George Russell Williams 19 +36,593 15 Alexander Albon Red Bull 9 +37,533 16 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 18 +55,199 17 Max Verstappen Red Bull 5 Bỏ dở cuộc đua 18 Charles Leclerc Ferrari 13 Bỏ dở cuộc đua 19 Kevin Magnussen Haas 15 Bỏ dở cuộc đua 20 Sebastian Vettel Ferrari 17 Bỏ dở cuộc đua

+) Fastest-lap: 1 phút 22,746 giây do Lewis Hamilton (Mercedes) lập tại vòng 40.

Minh Phương