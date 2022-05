Hàng không tăng chuyến dịp hè

Vietnam Airlines, Vietravel Airlines, Bamboo Airways... đều tăng chuyến và mở rộng đường bay phục vụ nhu cầu nghỉ hè tăng cao.

Do dịch Covid-19 tạm lắng, các hãng hàng không trong nước đều dự báo lượng khách đi du lịch dịp hè 2022 sẽ tăng cao, trên cả chặng bay nội địa và quốc tế.

Đại diện Vietnam Airlines cho biết, từ 1/6 đến 15/8, Vietnam Airlines Group (bao gồm Vietnam Airlines, Pacific Airlines, VASCO) dự kiến cung cấp hơn 7,1 triệu chỗ bay nội địa và quốc tế, tương ứng hơn 36.000 chuyến. Trong đó, chuyến bay nội địa có gần 6,3 triệu chỗ, tăng 6% so với năm 2019. Các chặng giữa Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng và các điểm du lịch sẽ tăng chỗ gần 30% so với cuối tháng 3. Các đường bay quốc tế, hãng sẽ cung ứng hơn 852.000 chỗ, bằng 40% sản lượng năm 2019 do nhu cầu bay quốc tế dự báo hồi phục chậm hơn.

Máy bay Vietnam Airlines tại sân bay Nội Bài. Ảnh: Giang Huy

Vietravel Airlines sẽ tăng mỗi ngày thêm 2 chuyến Hà Nội - TP HCM, 2 chuyến Hà Nội - Đà Nẵng, một chuyến Hà Nội - Quy Nhơn, 1-2 chuyến chặng TP HCM - Đà Nẵng/Quy Nhơn/Phú Quốc. Các chuyến bay nội địa trong thời gian từ tháng 6 đến tháng 8 đã lấp đầy trên 80%. Các chuyến Hà Nội - Đà Nẵng và TP HCM - Phú Quốc được quan tâm nhiều nhất hè này. Hãng cũng có kế hoạch mở các chuyến bay quốc tế đến Indonesia, Thái Lan, Hàn Quốc, mà gần nhất là các chuyến charter TP HCM - Jakarta và Cần Thơ - Bangkok.

Theo đại diện hãng, vấn đề lớn nhất hiện nay khi tăng cường chuyến bay là hạn chế về slot (giờ cất hạ cánh). Vietravel đang gặp nhiều khó khăn như không được cấp slot, thiếu hụt nhân sự, nguồn lực về tàu bay...

Bamboo Airways cũng dự kiến tăng 15% số chỗ so với hiện tại, đồng thời khai trương thêm đường bay quốc tế mới. Các chuyến bay tăng cường tới các điểm du lịch Phú Quốc, Đà Nẵng, Nha Trang, Quy Nhơn... và đường bay trục Hà Nội - TP HCM - Đà Nẵng. Hãng đã chủ động bố trí các chuyến bay muộn sau 19h đến các điểm du lịch và đưa khách về từ các điểm du lịch sau 21h. Các sản phẩm bay đêm sẽ góp phần giảm ùn ứ tại sân bay dịp cao điểm.

Hãng cũng tăng tần suất và mở rộng quy mô các đường bay đến các thị trường châu Á, Australia, châu Âu để phục vụ nhu cầu hành khách trong giai đoạn cao điểm mùa hè. Với khu vực châu Âu, Bamboo Airways đã mở bán vé bay thường lệ TP HCM - Frankfurt (Đức) để khai thác từ 16/6 với một chuyến khứ hồi mỗi tuần, ngoài chặng Hà Nội - Frankfurt/London. Tần suất khai thác đường bay Hà Nội - Narita (Nhật Bản) và Hà Nội - Incheon (Hàn Quốc) tăng lên 7 chuyến khứ hồi mỗi tuần từ 1/6. Đường bay khứ hồi TP HCM - Bangkok từ 3 chuyến sẽ tăng lên 4 mỗi tuần từ 1/6; đường bay TP HCM - Singapore hiện có 2 chuyến, sẽ tăng lên 5 chuyến mỗi tuần từ 2/6.

Hiện tại, giá vé máy bay cũng đang tăng cao. Cuối tuần, giá cao hơn thời điểm trong tuần 30-50%. Chặng Hà Nội - Nha Trang dịp cuối tuần tháng 6 của Vietnam Airlines khoảng 6 triệu đồng khứ hồi, chặng Hà Nội - Đà Nẵng giá hơn 4 triệu đồng khứ hồi. Chặng TP HCM - Đà Nẵng giá gần 3 triệu đồng khứ hồi, TP HCM - Phú Quốc gần 4 triệu đồng khứ hồi. Chặng Hà Nội - Côn Đảo của Bamboo Airlines có giá cao nhất vào cuối tuần hơn 8 triệu đồng khứ hồi (bao gồm thuế, phí), chặng Hà Nội - Phú Quốc giá hơn 6 triệu đồng khứ hồi...

Ngoài ra, để chuẩn bị phục vụ cao điểm, các hãng bay đã rà soát, bảo dưỡng tàu bay, trang bị các tiện nghi mặt đất, đảm bảo đủ nguồn lực phục vụ trong tình trạng kỹ thuật tốt nhất, nhất là tại các sân bay tăng chuyến nhiều mùa cao điểm.

Anh Duy