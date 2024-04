Hãng điện máy Thái Lan báo lãi

Casper Việt Nam đạt lợi nhuận sau thuế hơn 33,27 tỷ đồng, tỷ suất ROE đạt 5,9%, trong báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023.

Thông tin nêu trong bản báo cáo tài chính hợp nhất vừa công bố cuối tháng 3. Theo đó, tính đến cuối năm 2023 vốn chủ sở hữu của Casper Việt Nam đạt hơn 567,5 tỷ đồng - tăng 36 tỷ đồng (tương đương 6,77%) so với con số 531,5 tỷ đồng năm 2022. Khoản nợ phải trả giảm còn 2.276 tỷ đồng, so với mức 3.253 tỷ đồng cùng kỳ năm 2022. Tương ứng, chỉ số DAR (nợ phải trả/vốn chủ sở hữu) cũng giảm xuống còn 4,01 so với 6,12 năm trước đó. Dư nợ trái phiếu đã giảm đáng kể từ 295 tỷ đồng cuối năm 2022 về 100 tỷ cuối năm 2023.

Tổng tài sản của công ty đạt 2.845 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu tăng tương ứng với lợi nhuận năm 2023. Mức lỗ 470 tỷ đồng của năm ngoái chuyển thành lợi nhuận 33,4 tỷ đồng. Tỷ suất ROE (lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu) từ âm 87,9% năm 2022 tăng lên 5,9%. ROE cho thấy khả năng sử dụng vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp một cách hiệu quả để tạo ra lợi nhuận, thể hiện sức cạnh tranh trong ngành.

Trong báo cáo riêng công ty mẹ, lợi nhuận sau thuế năm nay đạt 66,9 tỷ đồng, tăng trưởng lớn so với mức âm 253,8 tỷ đồng cùng kỳ. Tỷ suất ROE ở mức 11,2%, cải thiện so với con số âm 47,61% năm 2022.

Theo hãng, công ty cải thiện hiệu quả hoạt động bằng các biện pháp tối ưu hóa chi phí. Chiến lược cung cấp sản phẩm có mức giá hợp lý, đáp ứng số đông người dùng đi cùng độ bền cao, dịch vụ vượt trội giúp đơn vị thu hút thêm người dùng. Điều này giúp sản lượng và doanh số tăng, hàng tồn kho bình quân giảm. Cũng nhờ vậy, kết quả kinh doanh cải thiện đáng kể trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn.

Báo cáo thị trường bán lẻ năm 2023 của một công ty nghiên cứu thị trường quốc tế cho thấy, Casper là thương hiệu duy nhất có tăng trưởng dương hai con số (23%) trong toàn cảnh thị trường khó khăn tăng trưởng âm hoặc không tăng.

Trong năm qua, Casper ghi nhận nhiều bước chuyển mình. Tháng 5/2023, hãng chiếm 21,6% thị phần ngành điều hòa. Đến tháng 7/2023, đơn vị lần đầu nắm giữ 23% thị phần, dẫn đầu ngành điều hòa dân dụng trong nước. Đây là mức tăng trưởng lớn nhất của công ty trong một năm trở lại đây, vượt lên trên các thương hiệu lâu năm trên thị trường ba tháng liên tiếp (tháng 5, 6, 7/2023). Ba tháng cao điểm, sản lượng điều hòa đưa ra thị trường lên tới 350.000 bộ. Tính cả năm, đơn vị xếp thứ hai về sản lượng bán ra trong cả năm. Có những thời điểm, mức bán ra khoảng 20.000 sản phẩm điều hòa mỗi ngày.

Dây chuyền sản xuất bên trong nhà máy Casper. Ảnh: Phương Nguyên

Lãnh đạo công ty cho biết, mỗi năm, Casper Việt Nam đưa tới tay người dùng hơn một triệu sản phẩm điều hòa, TV, máy giặt - sấy và tủ lạnh. Ở ngành hàng TV hãng giữ vị trí top 5; máy giặt cửa trước sau hơn hai năm ra mắt đã vươn lên top 6 thị phần; tủ lạnh Side by Side đạt top 4 thị trường. Casper đứng trong top 115 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam 2022, theo VNR 500.

Đại diện thương cho biết thêm, suốt 8 năm kể từ ngày thành lập, công ty không ngừng nỗ lực nghiên cứu để thấu hiểu thị trường, tạo nên loạt sản phẩm đúng nhu cầu. Đơn vị theo đuổi chiến lược QSP (Quality - Service - Price) bao gồm chất lượng bền bỉ dịch vụ vượt trội, giá bán cạnh tranh, tạo cơ hội sở hữu cuộc sống tiện nghi tới mọi người dùng Việt Nam.

"Chúng tôi cũng là thương hiệu duy nhất có chính sách bảo hành máy nén Inverter lên tới 12 năm, cao nhất trên thị trường hiện nay", lãnh đạo công ty nói. Thương hiệu Thái Lan tập trung vào tính năng cốt lõi phục vụ nhu cầu thiết thực với người dùng, đề cao tiết kiệm điện, bền bỉ, sẵn sàng loại bỏ những yếu tố rườm rà không cần thiết.

Đơn vị đạt nhiều chứng nhận uy tín, hệ thống dịch vụ phủ 63 tỉnh, thành với 150 trung tâm bảo hành, chính sách giá bán phù hợp với số đông người dùng trong nước. Mạng lưới kết nối thông tin của Casper Việt Nam hiện triển khai đa chiều tới hệ thống nhà phân phối, đại lý, kỹ thuật viên và người tiêu dùng thông qua nền tảng công nghệ.

Người dùng tìm hiểu về sản phẩm điều hòa Casper. Ảnh: Phương Nguyên

Nổi bật trong quá trình hoạt động, phổ cập những sản phẩm cao cấp là tầm nhìn được hiện thực hóa nhiều năm qua tại Casper Việt Nam. Mỗi thiết bị ra mắt đều tích hợp công nghệ tiên tiến, đi cùng mức giá dễ tiếp cận. Với điều hòa, chỉ với 6 triệu đồng người dùng có thể mua được dòng máy Inverter tiết kiệm điện. Ở những ngành hàng khác như máy giặt, giặt hơi nước vốn là công nghệ thuộc nhóm sản phẩm cao cấp nhưng Casper giới thiệu tính năng này từ dòng sản phẩm cơ bản. Trên tủ lạnh hãng tích hợp công nghệ đông mềm, TV tầm trung có cả công nghệ hình ảnh OLED. Casper cho biết tất cả sản phẩm đều đáp ứng quy chuẩn chất lượng theo chuẩn toàn cầu.

Nhằm tăng tiện ích cho người dùng, đơn vị bổ sung tính năng đăng ký và tra cứu bảo hành sản phẩm trực tuyến qua website. Hãng áp dụng phần mềm eCasper, hỗ trợ kiểm tra thông tin sản phẩm, kích hoạt bảo hành, biết chính xác số sản phẩm đến tay người tiêu dùng để cân đối nguồn cung tới nhà phân phối, đại lý, tìm cách hỗ trợ lưu thông hàng hóa.

Theo đại diện công ty, năm nay hãng tiếp tục kế hoạch phổ cập các dòng điều hòa Inverter với giá tốt. Sự phát triển của ngành hàng điều hòa trở thành mô hình mẫu để đơn vị tiếp tục mở rộng thị phần của các mặt hàng TV, tủ lạnh, máy giặt.

Minh Tú