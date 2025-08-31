Hàng chục nghìn người viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Từ 5h30 hôm nay, người dân từ khắp các địa phương về xếp hàng dài chờ viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dịp Quốc khánh 2/9.

Đại diện Bộ tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh cho biết dự báo lượng khách trong và ngoài nước đến viếng Lăng sẽ tăng cao, đơn vị đã điều chỉnh thời gian mở cửa sớm từ 7h30 và kéo dài đến 12h.

Trong buổi sáng, 19.630 lượt người đã vào viếng Lăng, trong đó số du khách nước ngoài là 2.717. Hôm 19/5 (ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh), lượng khách đến viếng cũng đạt gần 18.000.

Bộ Tư lệnh Lăng cũng tăng cường lực lượng tại các điểm, hỗ trợ người dân, đặc biệt là cựu chiến binh, người già, trẻ em tại khu vực xếp hàng, đảm bảo ổn định trật tự và an toàn. "Chúng tôi phối hợp với Đoàn thanh niên TP Hà Nội, phát bánh, nước miễn phí, giúp người dân tránh bị mệt, mất nước khi số lượng người chờ rất đông", đại diện Bộ tư lệnh nói.

Người dân xếp hàng chờ vào Lăng. Ảnh: Đức Đồng

Số lượng người dân viếng Lăng cũng tăng nhanh, trùng thời điểm khi lực lượng diễu binh, diễu hành tổ chức các đợt hợp luyện, sơ duyệt và tổng duyệt. Trong 4 ngày, 26-28/8, khoảng 12.000 lượt người vào viếng.

Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh nằm trong cụm di tích lịch sử - văn hóa Ba Đình, cùng với Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh (bao gồm Phủ Chủ tịch, nhà sàn, nhà 67, ao cá Bác Hồ) và Bảo tàng Hồ Chí Minh. Lăng mở cửa đón khách vào các buổi sáng thứ ba, tư, năm, bảy và chủ nhật hằng tuần.

Ngày 2/9, Việt Nam sẽ tổ chức Lễ kỷ niệm, diễu binh diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh (A80) tại quảng trường Ba Đình. Lễ diễu binh có sự tham gia đầy đủ lực lượng, gồm các khối đi trên bộ, lực lượng cơ giới, trên không và dưới nước. Chiều nay, Bộ tư lệnh Lăng sẽ dừng đón tiếp nhân dân để chuẩn bị cho lễ diễu binh, diễu hành.

Sơn Hà - Đức Đồng