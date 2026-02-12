Hàng chục cảnh sát truy vết kẻ cướp vàng trên tay chủ tiệm

TP HCMCướp nhẫn 2 chỉ vàng, Nguyễn Thanh Hùng tháo chạy qua vườn dừa, nhà dân, nhưng bị hàng chục cảnh sát truy vết bắt giữ khi đang chơi ma túy.

Ngày 12/2, Hùng, 36 tuổi, bị Công an xã Hiệp Phước (huyện Nhà Bè) phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ và Công an tỉnh Tây Ninh điều tra hành vi Cướp giật tài sản.

Video cướp giật tiệm vàng Nguyễn Thanh Hùng giật vàng, leo rào, lột tư trang khi bỏ trốn. Video: Công an TP HCM

Theo điều tra, tối hôm qua, Hùng đeo khẩu trang, đội nón rộng vành đi bộ đến tiệm vàng Kim Chi 2 trên đường Nguyễn Văn Tạo, xã Hiệp Phước. Khi chủ tiệm đưa chiếc nhẫn 2 chỉ (vàng 24K) cho xem, anh ta bất ngờ cầm tài sản bỏ chạy.

Trên đường tẩu thoát, Hùng ném áo khoác, nón để tránh bị nhận diện, leo qua tường rào, băng vườn dừa và nhà dân gần đó rồi tìm đường trốn về hướng tỉnh Tây Ninh.

Công an xã Hiệp Phước huy động hơn 50 người thuộc các lực lượng tổ chức chốt chặn, trích xuất camera truy vết. Sau gần 5 giờ, cảnh sát phối hợp với địa phương bắt giữ Hùng khi anh ta vừa bán vàng và đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy cùng hai người khác.

Quốc Thắng