VAR khiến Thái Lan rời U23 châu Á

Nhờ trợ giúp của VAR, Hàn Quốc thắng sát nút Thái Lan 1-0 để chiếm đỉnh bảng C, U23 châu Á tối 8/6.

*Ghi bàn: Go Jae-Hyeon 35'.

HLV Hwang Sun-hong thể hiện quyết tâm chiến thắng khi tung vào sân những cầu thủ tốt nhất, trong đó có tiền vệ đang đá tại La Liga Lee Kang-In. Trong khi đó, Thái Lan không may bị sứt mẻ lực lượng. Theo thông báo từ Liên đoàn bóng đá Thái Lan, do không quen với thời tiết tại Uzbekistan, một số cầu thủ Thái Lan đã đổ bệnh. Do đó, HLV Worrawoot Srimaka phải cất những trụ cột như Ben Davis, Thanawat Suengchitthawon hay Channarong Promsrikaew trên ghế dự bị. Mất mát lớn nhất với Thái Lan là tiền đạo Suphanat Mueanta, người ghi ba bàn trong hai trận gặp Việt Nam và Malaysia, không có tên trong danh sách đăng ký.

Trọng tài công nhận bàn thắng cho Hàn Quốc sau khi được VAR trợ giúp. Ảnh: AFP.

Tuy mất năm cầu thủ ở đội hình chính, Thái Lan vẫn tự tin triển khai lối đá kiểm soát bóng ở giữa sân. Họ trông chờ vào sức càn lướt của tiền đạo Patrik Gustavsson, nhưng anh chỉ làm khó hàng thủ Hàn Quốc những phút đầu. Dần dần, chênh lệch về đẳng cấp và thể lực giữa hai đội bắt đầu lộ rõ. Đến phút thứ 20, Hàn Quốc đã được hưởng tới năm quả phạt góc. Trong số này có tình huống VAR phải vào cuộc để xác định có phạt đền cho họ hay không.

Đây là trận đấu mà vai trò của VAR rất rõ ràng. 10 phút sau, Go Jae-Hyeon thoát xuống, đón đường chọc khe của Cho Young-Wook. Tiền đạo này dứt điểm qua hai chân thủ thành Lakhonphon, làm rung lưới Thái Lan. Trọng tài biên căng cờ báo việt vị và bàn thắng không được công nhận. Nhưng VAR can thiệp, làm thay đổi quyết định này, giúp Hàn Quốc ghi bàn duy nhất của trận đấu.

Tuy thắng, đội ĐKVĐ tiếp tục chơi thiếu thuyết phục. Họ không thể nới rộng cách biệt dù có nhiều cơ hội ngon ăn. Một phút sau khi mở tỷ số, Go nhận đường chuyền của Cho ngay trước khung thành Thái Lan. Nhưng tiền đạo này đệm bóng ra ngoài dù không bị kèm. Trong thời gian bù giờ hiệp một, khung thành rộng mở trước mặt Oh Se-Hun nhưng tiền đạo cao 1m93 lại khống chế không tốt và dứt điểm quá nhẹ.

Go Jae-Hyeon chia vui với đồng đội sau khi mở tỷ số. Ảnh: AFP.

Sau giờ nghỉ, Hàn Quốc không dồn đội hình lên để tạo cách biệt an toàn. Họ thi đấu có phần đủng đỉnh nhưng vẫn biết cách tăng tốc khi cần thiết. Ngón đòn lợi hại nhất của đội bóng Đông Á là những pha chọc khe xuyên qua hai trung vệ Thái Lan để tận dụng tốc độ của các tiền đạo. Từ một pha bóng như vậy, Cho sút tung lưới Thái Lan nhưng bị từ chối vì lỗi việt vị. Cũng theo kịch bản tương tự, Go bứt tốc qua hậu vệ Thái Lan để đón đường chuyền của Hong Hyun-seok nhưng thủ thành Lakhonphon băng ra ngoài vòng cấm giải nguy.

Đến lúc này, HLV Worrawoot mới đưa những trụ cột như Davis, Thanawat hay Channarong vào sân. Những cầu thủ này giúp Thái Lan tìm lại phần nào sự chủ động ở giữa sân. Tuy nhiên, nhờ nền tảng thể lực tốt, Hàn Quốc vẫn tổ chức vây ráp để bịt đường lên bóng của đối thủ.

Thái Lan vẫn có cơ hội nhưng thiếu sự chính xác để có thể trừng phạt đối thủ. Sittichok Paso hai lần sút vọt xà từ ngoài vòng cấm. Phút 80, từ pha đi bóng của Davis, Ekanit Panya bật một chạm, đặt tiền đạo vào thay người Achitpol Keereerom vào thế thuận lợi. Nhưng pha đi bóng hơi dài của Achitpol, cùng tình huống băng ra kịp thời của thủ thành Goh Dong-Min, giúp Hàn Quốc thoát khỏi bàn thua.

Thái Lan dừng bước ở vòng bảng dù mang đến U23 châu Á đội hình mạnh. Ảnh: AFP.

Hàn Quốc hiểu rằng nếu bị gỡ hòa, họ mới bị loại chứ không phải Thái Lan. Vì thế, đoàn quân của HLV Hwang Sun-hong lùi đội hình về sân nhà để bảo toàn tỷ số trong những phút cuối. Họ cũng không ngại đá rắn để ngăn cản đối thủ. Thái Lan, với sở trường chơi chuyền ngắn, không đủ sức vượt qua lớp pressing của đối thủ ở giữa sân. Những quả tạt bổng của họ vào vòng cấm cũng không hiệu quả bởi các hậu vệ Hàn Quốc có chiều cao tốt.

Thất bại khiến Thái Lan kết thúc vòng bảng với một thắng, một hòa, một thua, đứng thứ ba và bị loại. Đây là kết quả đáng thất vọng với họ bởi Thái Lan mang đến U23 châu Á đội hình tốt nhất. Hàn Quốc, với hai thắng, một hòa, chiếm đỉnh bảng với bảy điểm. Tấm vé tứ kết còn lại của bảng C thuộc về Việt Nam - đội thắng Malaysia 2-0 ở trận đấu cùng giờ.

Quang Huy