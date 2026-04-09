Hạn chế xây trụ sở mới, ưu tiên sử dụng tài sản công

Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tận dụng hiệu quả trụ sở hiện có, hạn chế tối đa xây dựng mới, đồng thời siết kỷ luật cán bộ và tăng cường tiết kiệm ngân sách.

Chiều 9/4, Thủ tướng Lê Minh Hưng báo cáo Quốc hội về kết quả phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2025, kế hoạch năm 2026.

Thủ tướng cho biết Chính phủ xác định năm 2026 là "năm nâng cao chất lượng cán bộ cơ sở", tập trung vào trình độ chuyên môn, kỹ năng thực thi công vụ và ý thức, trách nhiệm phục vụ.

Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành và địa phương tận dụng hiệu quả công năng sử dụng các trụ sở làm việc hiện có, hạn chế tối đa việc xây dựng trụ sở, trung tâm hành chính mới. Thủ tướng yêu cầu rà soát, xử lý triệt để tài sản công dôi dư, không để xuống cấp, lãng phí, bảo đảm trang thiết bị phục vụ công việc, nhất là cho cấp xã.

Việc đánh giá công chức sẽ dựa trên kết quả công việc. Chính phủ kiên quyết thay thế những người yếu kém, đùn đẩy, thiếu trách nhiệm, không hoàn thành nhiệm vụ; đồng thời khen thưởng, quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, nhất là các vụ việc do Ban Chỉ đạo Trung ương theo dõi, chỉ đạo; thực hiện nghiêm các kết luận thanh tra, kiểm toán; tăng tỷ lệ thu hồi tiền và tài sản.

Chính phủ yêu cầu triệt để tiết kiệm chi, chống lãng phí ngân sách Nhà nước, nhất là chi thường xuyên, dành nguồn lực cho an sinh xã hội, đầu tư phát triển và các nhiệm vụ trọng yếu, cấp bách.

Bí thư tỉnh ủy, thành ủy, người đứng đầu các bộ, cơ quan được yêu cầu khẩn trương rà soát, thống kê, phân loại tổng thể các dự án, kể cả trong và ngoài ngân sách, tập trung xử lý dứt điểm các dự án vướng mắc kéo dài theo thẩm quyền.

Thủ tướng Lê Minh Hưng trình bày báo cáo tại Quốc hội. Ảnh: Hoàng Phong

Đặt mục tiêu lớn về an sinh, hạ tầng và chuyển đổi số

Chính phủ phấn đấu hoàn thành trên 110.000 căn nhà ở xã hội trong năm 2026. Từ năm 2026, người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần theo nhóm và lộ trình ưu tiên.

Chính phủ cũng phấn đấu 100% bệnh viện công lập và tư nhân triển khai bệnh án điện tử, không sử dụng bệnh án giấy; xây dựng Đề án phát triển kinh tế bạc, chính sách lao động, việc làm thích ứng với già hóa dân số nhanh, hoàn thành trong năm 2026.

Về giáo dục, Chính phủ sẽ triển khai hiệu quả Nghị quyết của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; cung cấp một bộ sách giáo khoa giáo dục phổ thông thống nhất toàn quốc từ năm học 2026-2027. Ngành giáo dục triển khai cơ chế thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, chính sách đối với người có tài năng và khuyến khích đào tạo nhân lực có kỹ năng nghề cao.

Thủ tướng cho biết Chính phủ sẽ phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, nhất là các công trình giao thông trọng điểm, đường sắt, cảng hàng không, cảng biển, hạ tầng năng lượng và đô thị. Trong đó, các cơ quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tuyến đường sắt đô thị Hà Nội và TP HCM, các tuyến kết nối với Trung Quốc và một số đoạn thuộc đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam. Các bộ, ngành, địa phương bảo đảm tiến độ xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, mở rộng các cảng hàng không Phú Quốc, Chu Lai, Cà Mau.

Theo Thủ tướng, những tháng đầu năm 2026, kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn được bảo đảm; tăng trưởng GDP quý 1 ước đạt 7,83%. Các dự án hạ tầng được triển khai đồng bộ, tập trung vào cao tốc, đường sắt tốc độ cao và cảng hàng không.

Chính phủ tích cực đôn đốc địa phương xử lý tài sản công, các dự án tồn đọng kéo dài. Chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững được triển khai hiệu quả; văn hóa, y tế, giáo dục được quan tâm. Cả nước đã khởi công 121 trường phổ thông dân tộc nội trú tại các xã biên giới; triển khai sổ sức khỏe điện tử, bệnh án điện tử liên thông từ cơ sở đến trung ương; đời sống người dân tiếp tục được nâng lên.

Tuy nhiên, Thủ tướng cho rằng đất nước đang đối mặt nhiều thách thức, kinh tế vĩ mô chịu tác động bất lợi từ bên ngoài. Mục tiêu tăng trưởng hai con số là thách thức lớn, hoạt động sản xuất kinh doanh ở một số lĩnh vực còn khó khăn. Những tháng đầu năm 2026, tình hình thế giới diễn biến phức tạp, khó lường, gây gián đoạn nguồn cung. Giá dầu khí và chi phí vận tải tăng cao, ảnh hưởng đến thương mại, đầu tư quốc tế và tác động trực tiếp đến phát triển kinh tế - xã hội trong nước.

Một số thủ tục hành chính còn rườm rà, dịch vụ công trực tuyến chưa thực sự thuận lợi; phân cấp, phân quyền và năng lực cán bộ ở một số cấp cơ sở còn hạn chế; cơ sở vật chất, trang thiết bị ở một số nơi chưa được sử dụng hiệu quả.

Năm 2026 là năm đầu tiên thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026-2030 nên nhiệm vụ từ nay đến cuối năm rất nặng nề nhưng có ý nghĩa quan trọng, tạo đà cho các năm tiếp theo. "Chính phủ, Thủ tướng, các bộ, ngành, địa phương sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng, đổi mới sáng tạo, không lùi bước trước khó khăn, thách thức để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đề ra", Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh.

Sơn Hà