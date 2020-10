Về nhất tại Eifel Grand Prix hôm 11/10, Lewis Hamilton có chiến thắng thứ 91 trong sự nghiệp F1, bằng với kỷ lục của huyền thoại Michael Schumacher.

Lewis Hamilton về nhất tại EifelGP

Do lận đận tại trên đường đua Sochi hôm 27/9, Hamilton chưa thể sánh ngang tiền bối sau khi hoàn thành Grand Prix Nga. Phải tới chặng đua tại Nurburgring (Đức) hôm qua, tay đua người Anh mới thỏa khát khao từ thời niên thiếu. Dù vậy, diễn biến tại Eifel Grand Prix cho thấy chiến thắng của Hamilton không quá thuyết phục. Cơ hội chỉ mở ra với anh sau khi đồng đội Valtteri Bottas lần lượt mắc lỗi rồi gặp trục trặc động cơ rồi phải sớm bỏ cuộc.

Ban tổ chức thông báo Hamilton bắt kịp kỷ lục của Schumacher khi chiếc Mercedes W11 của tay đua người Anh về nhất trên đường đua Nurburgring. Ảnh: Formula 1

Tại F1 mùa này, những chặng anh về nhất đều đến sau khi Hamilton giành pole. Việc Bottas lấn lướt ở vòng phân hạng rồi giành pole hôm thứ Bảy 10/10 ít nhiều gây hoài nghi về cơ hội để Hamilton giành chiến thắng thứ 91. Ngôi nhất tại Sochi dường như giúp Bottas lấy lại sự tự tin. Diễn biến ở phần đầu chặng đua đã phần nào thể hiện sức chiến đấu của tay đua người Phần Lan.

Mục tiêu giành chiến thắng thứ 91 thúc đẩy Hamilton vọt lên ngay lúc đầu, và màn xuất phát tốt giúp tay đua người Anh vượt lên người đồng đội nửa thân xe khi đoàn đua tới Turn 1. Tuy nhiên, Bottas thể hiện sự lì lợm sau ít giây đầu chệnh choạc. Chiếc W11 của tay đua người Phần Lan ngay lập tức bứt tốc rồi trở lại dẫn đầu ngay từ Turn 2.

Ở phía sau, Max Verstappen (Red Bull) âm thầm bám theo, chờ cơ hội bộ đôi Mercedes sơ sảy. Tuy nhiên, sau khi lấy lại ngôi đầu, Bottas hoàn toàn kiểm soát cục diện, không cho đồng đội Hamilton có cơ hội lại gần tấn công. Khoảng cách giữa hai chiếc W11 được duy trì ở mức gần hai giây. Dù không thể tấn công, Hamilton không hề nản chí. Anh vẫn giữ tốc độ ổn định ở mức cao để không bị Bottas bỏ quá xa.

Áp lực từ phía đồng đội bất ngờ khiến Bottas mắc sai lầm. Cú phanh muộn khi vào cua khiến tay đua người Phần Lan phải đánh lái rộng ở góc cua khó Turn 1, vòng 13. Sai lầm khó tin khiến Bottas bị đồng đội Hamilton vượt qua ở góc cua tiếp theo. Tổn hao về lốp sau pha mắc lỗi này còn khiến tay đua người Phần Lan phải về pit ở vòng kế tiếp và tụt xuống thứ tư.

Sự cố khiến Bottas phải kéo xe về pit, bỏ giữa chừng cuộc đua. Ảnh: Mercedes F1 AMG

Ít phút sau, vận may bất ngờ mỉm cười với Hamilton. Trạng thái xe an toàn ảo được ban bố tại vòng 16, vì va chạm giữa hai xe của Kimi Raikkonen (Alfa Romeo) và George Russel (Williams). Đoàn đua phải giảm tốc độ để đảm bảo an toàn. Tận dụng cơ hội này, Hamilton lập tức trở về pit để thay lốp, cùng lúc đó Verstappen cũng trở lại khu vực kỹ thuật. Sau khi trở lại đường đua, cả hai vẫn chạy trước Bottas.

Lúc này, tay đua người Phần Lan phàn nàn về việc chiếc W11 bất ngờ bị hụt công suất. Bottas chỉ trụ lại trên đường đua thêm ít phút, trước khi phải bỏ cuộc và đưa xe về pit tại vòng 18 do sự cố trên bộ MGU-H của động cơ. Cơ hội để Bottas theo kịp đồng đội Hamilton đã tan thành mây khói.

Kể từ lúc này, Hamilton hoàn toàn kiểm soát cuộc đua và dần bứt xa khỏi nhóm còn lại. Verstappen chỉ đủ sức bám sát tới khoảng vòng 20. Kể từ sau đó, khoảng cách giữa Hamilton và tay đua của Red Bull có lúc bị nới rộng lên tới hơn 11 giây. Chiến thắng gần như đã nằm chắc trong tầm tay của tay đua người Anh.

Dù xe an toàn xuất hiện trên đoàn đua ở vòng 50 sau sự cố của Lando Norris (McLaren), Hamilton vẫn không nao núng khi khoảng cách bị xóa nhòa. Trong chưa đầy 10 vòng đua cuối, Verstappen rất cố gắng theo đuổi và lập fastest-lap ở vòng cuối cùng. Nhưng anh bị Hamillton bỏ xa hơn bốn giây khi về đích.

Trên bục nhận giải, Hamilton đã được Mick Schumacher, con trai huyền thoại Michael Schumacher, trao tặng mũ bảo hiểm của Schumi để đánh dấu ngày huyền thoại của tay đua Anh. Hamilton không giấu hạnh phúc khi đuổi kịp thành tích của tay đua tiền bối. Anh nói: "Đây là một vinh dự đáng kinh ngạc, nhưng tôi đã không thể làm được điều đó nếu không có đội ngũ đáng kinh ngạc này. Xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Michael cùng sự tôn trọng lớn lao".

Hamilton ngắm chiếc mũ của Michael Schumcher sau khi được con trai của huyền thoại đàn anh trao tặng.

"Tôi không biết phải nói gì. Khi bạn trưởng thành, theo dõi và thần tượng Schumi, thực sự vì phẩm chất và những gì anh ấy có thể liên tục làm với tư cách là người lái xe và với tập thể, hết tuần này đến tuần khác. Chứng kiến sự thống trị của anh ấy quá lâu và tôi không nghĩ rằng bất cứ ai, đặc biệt là tôi, dám nghĩ rằng có một ngày kủ lục của anh ấy bị đuổi kịp", Hamilton nói thêm.

Ở phía sau, Daniel Ricciardo và Nico Hulkenberg có ngày thi đấu ấn tượng đáng nhớ. Ricciardo giúp Renault lần đầu có mặt trên podium từ khi trở lại F1 năm 2016. Một phần nhờ sự trợ giúp từ các sự cố của Bottas và Norris, nhưng tay đua người Australia cũng phải vất vả chiến đấu với Sergio Perez (Racing Point) và trước đó là Charles Leclerc (Ferrari) suốt cuộc đua.

Trong khi đó, Hulkenberg nhập cuộc với tư cách người đóng thế. Anh chỉ nhận được lời mời thay Lance Stroll (Racing Point) cuối sáng thứ Bảy, và kịp tham dự vòng phân hạng trước khi bắt đầu ít phút. Dù chỉ bắt đầu cuộc đua ở vị trí cuối cùng, sự kiên trì cùng hàng loạt sự cố ở nhóm trước đã giúp tay đua nước chủ nhất xuất sắc về đích thứ tám cùng với bốn điểm quý giá.

Kết thúc Eifel Grand Prix, cuộc đua F1 sẽ tạm nghỉ hai tuần, trước khi trở lại với chặng đua Bồ Đào Nha tại Portimao từ 24-26/10.

Kết quả Grand Prix Eifel

Thứ tự Tay đua Đội Vị trí xuất phát Thành tích Điểm 1 Lewis Hamilton Mercedes 2 1 giờ 35 phút 49,641 giây 25 2 Max Verstappen Red Bull 3 +4,470 giây 19 3 Daniel Ricciardo Renault 6 +14,613 15 4 Sergio Perez Racing Point 9 +16,070 12 5 Carlos Sainz Jnr McLaren 10 +21,905 10 6 Pierre Gasly AlphaTauri 12 +22,766 8 7 Charles Leclerc Ferrari 4 +30,814 6 8 Nico Hulkenberg Racing Point 20 +32,596 4 9 Romain Grosjean Haas 16 +39,081 2 10 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 14 + 40,035 1 11 Sebastian Vettel Ferrari 11 +41,476 12 Kimi Raikkonen Alfa Romeo 19 +49,585 13 Kevin Magnussen Haas 15 +55,449 14 Nicholas Latifi Williams 18 +55,588 15 Daniil Kvyat AlphaTauri 13 Bỏ dở cuộc đua 16 Lando Norris McLaren 8 Bỏ dở cuộc đua 17 Alexander Albon Red Bull 5 Bỏ dở cuộc đua 18 Esteban Ocon Renault 7 Bỏ dở cuộc đua 19 Valtteri Bottas Mercedes 1 Bỏ dở cuộc đua 20 George Russell Williams 17 Bỏ dở cuộc đua

+) Fastest-lap: 1 phút 28,139 giây do Max Verstappen(Red Bull) lập tại vòng 60

Minh Phương