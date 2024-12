Hai show 'anh trai' được vinh danh ở Vietnam iContent Awards 2024

Ngay khi show kết thúc, Yeah1 - nhà sản xuất chương trình - tổ chức đêm nhạc (concert) tại TP HCM. Chỉ trong 90 phút, 20.000 vé trong mức 800.000 đến 8 triệu đồng lập tức bán hết. Nếu không tính khu đắt nhất, vé được tiêu thụ chỉ trong một giờ.

Giám đốc truyền thông "Anh trai vượt ngàn chông gai" giơ cao cúp và chứng nhận. Ảnh: Quỳnh Trần

"Hiện tượng số của năm" gọi tên Anh trai say hi - show thu hút lượng quan tâm, thảo luận lớn và gây tiếng vang trên các nền tảng số năm nay. Trên sân khấu, đại diện truyền thông chương trình tri ân khán giả luôn yêu thương, đồng hành chương trình. "Giải thưởng là sự ghi nhận đầy ý nghĩa cho tinh thần tuyệt vời của cộng đồng fan. Chúng tôi kỳ vọng giải thưởng được tiếp nối ở các năm sau, tiếp tục vinh danh các nhà sáng tạo", người đại diện nói.

Anh trai say hi được sản xuất theo phong cách truyền hình thực tế, do MC Trấn Thành dẫn dắt. Các ca sĩ luyện tập để hoàn thiện kỹ năng ca hát, trình diễn, vũ đạo, sáng tác, từ đó có cơ hội bước vào đội hình toàn năng. Show có hơn 50 ca khúc mới, do JustaTee và 20 producer, nhạc sĩ sáng tác. Phần chấm điểm từng tập do khán giả trường quay quyết định. 14 tập đạt triệu lượt xem trên các nền tảng, với loạt tiết mục đứng đầu xu hướng của YouTube, TikTok.

Giám đốc truyền thông "Anh trai say hi" nhận giải "Hiện tượng số của năm". Ảnh: Quỳnh Trần

Cũng thuộc nhóm Sản phẩm số, nhà sáng tạo nội dung Nguyễn Hữu Trí - giám khảo Vietnam iContent Award 2024 - xướng tên "Đi giữa trời rực rỡ", bài hát chủ đề trong phim truyền hình cùng tên, do Ngô Lan Hương thể hiện, thắng hạng mục "Âm nhạc truyền cảm hứng". Ca khúc hút fan nhờ giai điệu tươi trẻ, nói về hoài bão của cô gái 18 tuổi trước ngưỡng cửa trưởng thành.

Ca khúc cũng do Ngô Lan Hương sáng tác. Người đẹp tiết lộ bất ngờ khi được vinh danh. "Hôm nay đến gala, tôi chuẩn bị tinh thần để hát, không nghĩ mình sẽ được giải gì. Đây là giải thưởng đầu tiên trong sự nghiệp làm nghệ thuật của tôi", ca sĩ nghẹn ngào nói. Cô tri ân êkip luôn đồng hành, gia đình và khán giả yêu thương, ủng hộ.

2024 đánh dấu bước tiến của Lan Hương, nhất là khi được nhà sản xuất phim Đi giữa trời rực rỡ mời viết nhạc nền. Sau khi trao đổi nội dung câu chuyện với êkíp, cô nắm bắt tinh thần của tác phẩm, tự nghĩ nhịp beat. Trước đây, Ngô Lan Hương từng là nhà sáng tạo nội dung, hút triệu lượt xem với những video cover ca khúc nổi tiếng.

Ngay sau khi nhận giải, Ngô Lan Hương cùng vũ đoàn thể hiện Đi giữa trời rực rỡ trong tràng pháo tay của hàng nghìn khán giả ở nhà thi đấu Quân khu 7. Màn bắn pháo sáng giúp không khí sôi động và lãng mạn như chính lời ca "thênh thang ta đi giữa trời rực rỡ".

Ngô Lan Hương 26 tuổi, quê Thanh Hóa, ghi dấu nhờ các video cover trên mạng xã hội. Cô từng học ngành Kinh tế đối ngoại - trường đại học Ngoại thương Hà Nội. Sau khi gây chú ý ở cuộc thi Giọng hát Việt 2017, ca sĩ theo đuổi hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp, ra mắt các ca khúc như Anh muốn đưa em về không, Yêu đừng sợ đau, Tuổi 23.

Giải "Âm nhạc truyền cảm hứng" thuộc về Ngô Lan Hương. Ảnh: Quỳnh Trần

Vietnam iContent 2024 nhằm tôn vinh những cá nhân, tập thể có đóng góp nổi bật trong lĩnh vực sáng tạo nội dung số, đồng thời tạo cơ hội giao lưu, học hỏi và kết nối giữa các cá nhân. Sự kiện do Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông, phối hợp tổ chức cùng Báo VnExpress, Công ty Cổ phần dịch vụ trực tuyến FPT (FPT Online).

Đông Vệ