Hải Phòng có thêm dự án nhà xã hội gần 20 triệu một m2

Dự án nhà xã hội tại xã Mao Điền, TP Hải Phòng sẽ có giá tạm tính 19,7 triệu đồng một m2, nhận đăng ký mua từ cuối tháng này.

Theo thông tin Sở Xây dựng Hải Phòng vừa công bố, dự án Nhà ở xã hội thuộc khu dân cư, nhà ở công nhân và dịch vụ khu công nghiệp Tân Trường nằm tại xã Mao Điền (trước đây là huyện Cẩm Giàng, Hải Dương).

Khu nhà ở xã hội được xây dựng trên khu đất rộng gần 3 ha với tổng vốn 1.429 tỷ đồng. Dự án gồm 4 tòa nhà cao 20 tầng, sau khi hoàn thành cung cấp 1.388 căn hộ ra thị trường. Chủ đầu tư là Công ty cổ phần Đầu tư phát triển bất động sản Nam Đô.

Sở Xây dựng cho biết giá bán tạm tính tại dự án trên là 19,7 triệu đồng mỗi m2. Mức giá này đã gồm VAT, nhưng chưa có phí bảo trì. Chủ đầu tư sẽ tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua dự án từ 30/1 đến khi hết số lượng căn hộ.

Hiện tại, một số dự án nhà xã hội đang mở bán ở khu vực Hải Phòng cũ có giá trên 20 triệu đồng một m2. Tại khu vực Hải Dương cũ, đa phần dự án nhà xã hội có giá dưới 20 triệu mỗi m2.

Hải Phòng cũng là một trong những địa phương đi đầu cả nước về phát triển nhà ở xã hội. Năm ngoái, thành phố này hoàn thành hơn 13.100 căn, vượt 23% chỉ tiêu được Chính phủ giao.

Từ nay đến 2030, thành phố Cảng cần hoàn thành 32.850 căn nhà xã hội. Trong đó, riêng hai năm tới, địa phương này được giao chỉ tiêu xây dựng 13.900 căn.

Anh Tú