Hải Phòng chuyển đổi 36 ha đất trồng lúa làm khu đô thị gần tỷ USD

Hơn 36 ha đất trồng lúa tại phường Dương Kinh và xã Kiến Minh được chuyển đổi mục đích sử dụng để làm khu đô thị Vinhomes Golden City.

UBND TP Hải Phòng vừa quyết định chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất đợt 2 cho Công ty cổ phần Vinhomes để triển khai khu đô thị phường Dương Kinh và xã Kiến Minh (tên thương mại: Vinhomes Golden City).

Tổng diện tích đất được bàn giao đợt này gần 80 ha, chủ yếu thuộc xã Kiến Minh (60,4 ha), còn lại thuộc phường Dương Kinh. Trong đó, thành phố cho phép chuyển mục đích sử dụng hơn 36 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp để phục vụ dự án. Diện tích này đã được HĐND thành phố chấp thuận chuyển đổi mục đích sử dụng tại hai Nghị quyết ban hành tháng 12/2023 và 12/2024.

Trong tổng gần 80 ha, có khoảng 13,6 ha đất để xây nhà ở xã hội và gần 0,2 ha đất xây nhà thương mại. Diện tích còn lại là đất thương mại dịch vụ với hơn 33,6 ha và 9,7 ha đất xây trường học.

Vinhomes được sử dụng 21,6 ha đất đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật như giao thông, cây xanh, mặt nước... sau đó bàn giao cho cơ quan quản lý.

Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng hai xã, phường cần bàn giao mốc chỉ giới đất đồng thời xác định giá đất cụ thể để doanh nghiệp hoàn thành nghĩa vụ tài chính.

Vị trí khu đô thị mới của Vinhomes tại Dương Kinh, Kiến Thụy (nay là phường Dương Kinh và xã Kiến Minh) và các dự án hiện hữu của Vingroup tại Hải Phòng. Đồ họa: Anh Tú

Khu đô thị Vinhomes Vinhomes Golden City có quy mô khoảng 240 ha, nằm sát đường cao tốc 5B kết nối Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh. Tổng mức đầu tư của dự án hơn 23.200 tỷ đồng.

Theo quy hoạch, Vinhomes sẽ dành 69,4 ha đất cho các loại nhà ở, trong đó 13,9 ha xây nhà xã hội với mật độ tối đa 25%, cao 10 tầng. Dự án sẽ có khoảng 5.000 căn liền kề, xây dựng trên diện tích 36,6 ha và 1.300 biệt thự với quy mô dự kiến 18,8 ha. Chủ đầu tư cho biết dự án có thể hoàn thành vào nửa cuối năm 2029.

Vinhomes Golden City là dự án khu đô thị thứ tư của Vinhomes tại Hải Phòng sau các dự án Royal Island, Marina và Imperia. Trong đó, Royal Island tại đảo Vũ Yên là dự án lớn nhất được công ty đầu tư lớn nhất năm 2024 với diện tích 877 ha, vốn 2,4 tỷ USD.

Ngọc Diễm