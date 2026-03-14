Hai người bị phạt vì xúc phạm đại biểu ứng cử Hội đồng nhân dân

Hai người đàn ông ở Quảng Trị bị xử phạt vì đăng bài viết, bình luận trên mạng xã hội có nội dung xúc phạm danh dự, uy tín một cán bộ công an ứng cử đại biểu HĐND tỉnh.

Ngày 14/3, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đã ra quyết định xử phạt người đàn ông 56 tuổi và người 57 tuổi, cùng trú ở phường Đồng Hới, mỗi người 5 triệu đồng về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân, theo Điều 101, Nghị định số 15/2020/NĐ-CP.

Một người vi phạm tại cơ quan công an. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Trị

Trước đó, Phòng An ninh chính trị nội bộ phát hiện hai tài khoản Facebook đăng các bài viết, bình luận có nội dung xúc phạm danh dự, uy tín của lực lượng Công an liên quan bầu cử đại biểu HĐND tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2026-2031.

Phòng phối hợp với lực lượng chức năng xác định hai chủ tài khoản ở phường Đồng Hới.

Làm việc với công an, hai người này thừa nhận ngày 2/3, vào mạng xã hội thấy hình ảnh thông tin về một cán bộ công an là ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Quảng Trị. Họ sau đó đăng các bài viết, bình luận với nội dung ý nghĩa và mục đích giễu cợt, xúc phạm danh dự, uy tín và hình ảnh của lực lượng công an. Việc làm này do nhận thức hạn chế và bột phát nhất thời.

Hai người đàn ông hiện đã chủ động gỡ bỏ bài viết và cam kết không tái phạm.

Đắc Thành