Hai kẻ cướp ngân hàng ở Gia Lai bị bắt cùng 4 khẩu súng

Bộ Công an cho biết các đơn vị đã phối hợp bắt giữ được 2 nghi phạm cướp 1,8 tỷ đồng của Phòng giao dịch Trà Bá - Vietcombank, thu giữ 4 khẩu súng và nhiều vật chứng.

Ngày 6/2, Bộ Công an cho biết thông tin đặc điểm nhận dạng nghi phạm hạn chế, thủ đoạn phạm tội và đối phó với công an rất tinh vi. Nhưng với tinh thần trách nhiệm, không ngại khó khăn, công an các đơn vị đã phối hợp bắt giữ hai người này vào ngày 5/2.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an ngay sau đó đã có thư khen biểu dương thành tích xuất sắc này của Cục cảnh sát hình sự, Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Cục kỹ thuật nghiệp vụ, Cục an ninh mạng, Viện khoa học hình sự, Công an các tỉnh Gia Lai, Quảng Ngãi, TP HCM và một số đơn vị liên quan.

Bộ trưởng đánh giá đây là chiến công đặc biệt xuất sắc, thể hiện sự quyết tâm, tinh thần trách nhiệm cao, mưu trí, sáng tạo và sắc bén về nghiệp vụ của các đơn vị, địa phương. Việc bắt giữ hai nghi phạm gây án đã góp phần răn đe, phòng ngừa tội phạm, ổn định tình hình an ninh, trật tự. Qua đó còn củng cố niềm tin của nhân dân đối với lực lượng công an.

Dự kiến, sáng nay Công an tỉnh Gia Lai cũng sẽ họp báo để thông tin về vụ án.

Nghi phạm cầm túi tiền đi ra xe máy của đồng phạm chờ sẵn. Ảnh cắt từ video

Vụ cướp xảy ra chiều 19/1, do một nghi phạm khoảng 40 tuổi, cao chừng 1,65 m, nói giọng miền Bắc; người còn lại khoảng 30 tuổi, cao khoảng 1,68 m, nói giọng miền Nam, thực hiện. Chúng chạy xe Exciter, bịt mặt, mặc trang phục và đội mũ bảo hiểm của hãng xe công nghệ Grab, đeo balô... đến phòng giao dịch của chi nhánh ngân hàng trên đường Trường Chinh, phường Hội Phú.

Khi vào trong, cả hai cầm súng (chưa rõ loại) đe dọa các nhân viên, cướp đi khoảng 1,8 tỷ đồng rồi nhanh chóng lên xe máy tẩu thoát.

Hơn một tuần trước, cơ quan điều tra treo thưởng, kêu gọi người dân tích cực tố giác tội phạm. Động thái này được đưa ra sau khi lực lượng chức năng phát hiện chiếc xe Exciter - giống phương tiện 2 tên cướp sử dụng khi gây án, bị chôn tại khu rừng thông giáp ranh Khu công nghiệp Diên Phú (phường Diên Hồng), cách hiện trường khoảng 5 km.