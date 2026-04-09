Hai cựu cảnh sát PCCC ra tòa trong vụ cháy 15 người chết

Hà NộiHai cảnh sát PCCC bị cáo buộc buông lỏng quản lý khi dãy nhà trọ ở Trung Kính vi phạm quy định 14 năm không bị phát hiện, dẫn đến hỏa hoạn 15 người chết.

Ngày 9/4, TAND Hà Nội mở phiên xét xử bị cáo Đỗ Tuấn Anh, 41 tuổi, cựu Đội phó Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ, Công an quận Cầu Giấy (cũ) và cán bộ cùng đơn vị Lê Quang Hưng, 30 tuổi, về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Phiên xử từng bị hoãn hôm 25/3 do luật sư vắng mặt.

Hai bị cáo tại tòa sáng nay. Ảnh: Danh Lam

Vụ án liên quan hỏa hoạn trên phố Trung Kính khiến 15 người chết hồi tháng 5/2024. Cáo trạng xác định, khu đất 207 m2 thuộc sở hữu của vợ chồng ông Quyết, bà Thảo. Trong đó 50 m2 được dùng xây nhà ở, 100 m2 xây nhà trọ 3 tầng với 13 phòng khép kín.

Ngoài ra, 33 m2 tại sân để con trai dựng lán tạm làm dịch vụ sửa chữa xe máy, xe đạp điện. Phần sân chung còn lại làm nơi để phương tiện cho người thuê trọ và các thành viên gia đình ông Quyết. Quá trình xây dựng và cho thuê trọ, vợ chồng chủ nhà không có giấy phép xây dựng và không đăng ký kinh doanh cho thuê trọ.

Theo Nghị định 136 quy định chi tiết một số quy định của Luật Phòng cháy, chữa cháy, cơ sở cho thuê trọ của vợ chồng ông Quyết thuộc diện quản lý nhà nước của Đội Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an quận Cầu Giấy; đồng thời phải đáp ứng các điều kiện an toàn về PCCC.

Tuy nhiên, quá trình xây dựng và cho thuê nhà trọ, vợ chồng ông Quyết không chấp hành các quy định này.

Khoảng 0h45 ngày 24/5/2024, đám cháy bùng lên tại khu vực phía bên trong cổng ra vào. Lúc này 23 người đang sinh sống ở đây (7 người trong gia đình ông Quyết và 16 người thuê trọ), cổng khóa nên không chạy ra ngoài được. Chỉ có ông Quyết, cùng con dâu và 2 cháu nội chạy lên tầng 2 ngôi nhà chính, được người dân dùng búa tạ đập tường giải cứu. Những người còn lại tử vong, trong đó có mẹ, vợ và con trai ông Quyết và 12 khách trọ.

Kết luận giám định xác định nguyên nhân cháy là chập mạch điện trên đường dây điện tại khu vực xe máy điện làm cháy lớp vỏ cách điện, sau đó lan ra xung quanh.

Hiện trường căn nhà sau vụ cháy. Ảnh: Giang Huy

Phường nghĩ quận quản lý, quận tưởng phường

Về trách nhiệm của các cá nhân, cơ quan quản lý nhà nước về PCCC trong vụ việc này, cáo trạng xác định, bị cáo Hưng được phân công công tác quản lý trên địa bàn phường Trung Hòa từ tháng 8/2023.

Trong thời gian này, sau nhiều vụ cháy nghiêm trọng, trong đó có chung cư mini ở Khương Hạ, thành phố Hà Nội đã chỉ thị rà soát, tổng kiểm tra loại hình nhà trọ trên địa bàn thành phố nhằm mục đích phát hiện kịp thời các vi phạm về PCCC đối với loại hình nhà trọ, chung cư mini. Song, quá trình thực hiện nhiệm vụ, Hưng không thực hiện đúng và đầy đủ nhiệm vụ được phân công theo các kế hoạch rà soát trên, không phát hiện được nhà ông Quyết cho thuê trọ và có vi phạm về PCCC.

Tại cơ quan điều tra, Hưng khai "nghĩ nhà này thuộc diện UBND phường Trung Hòa quản lý, không phải lực lượng cảnh sát PCCC nên không kiểm tra".

Về trách nhiệm của chính quyền địa phương, VKS viện dẫn bối cảnh thực hiện theo chỉ thị của thành phố, Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tổng rà soát và lập danh sách 861 cơ sở thuộc diện quản lý của UBND phường Trung Hòa. Song trong số này lại không có khu trọ của gia đình ông Quyết. UBND phường Trung Hòa do đó mặc nhiên coi cơ sở này thuộc diện quản lý của Đội Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ.

VKS cáo buộc Tuấn Anh, Đội phó, khi này không đôn đốc, chỉ đạo, quản lý, dẫn đến khu trọ của nhà ông Quyết không có đơn vị nào quản lý. Cơ sở này được xác định có nhiều tồn tại vi phạm về phòng cháy chữa cháy nhưng không bị phát hiện kiểm tra, xử lý.

Một số lãnh đạo Công an quận Cầu Giấy giai đoạn này được xác định "do là lãnh đạo, không trực tiếp quản lý từng cơ sở riêng biệt và do thiếu sót trong công tác điều tra cơ bản của các cán bộ cấp dưới" nên không nắm được sự việc. Dù họ không bị xem xét trách nhiệm hình sự, song cơ quan điều tra đã có văn bản đề nghị Công an thành phố Hà Nội xử lý theo quy định của ngành công an.

Hải Thư