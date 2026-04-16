Hai cách tra cứu các số điện thoại đang đứng tên

Hướng dẫn cách tra cứu số điện thoại đang đứng tên

Kể từ ngày 15/4, người dùng di động có thể tự tra cứu các số điện thoại đang đứng tên mình qua ứng dụng VNeID, khi Thông tư 08/2026 của Bộ Khoa học và Công nghệ có hiệu lực, cho phép người dân tra cứu toàn bộ số thuê bao di động đang sở hữu qua ứng dụng, loại bỏ số không phải do mình đăng ký hoặc không còn sử dụng

Tuy nhiên, VNeID sẽ gửi thông báo đến người dùng theo từng đợt do số lượng thuê bao lớn, nên không phải ai cũng nhận được thông báo trong ngày đầu. Vì vậy, nếu thấy mục Ví giấy tờ/Số điện thoại chưa hiển thị thông tin, hãy chờ thêm để hệ thống cập nhật trong những ngày tới.