Hạ Uruguay, Colombia vào chung kết Copa America 2024

MỹChơi thiếu người trong hiệp hai nhưng Colombia vẫn đánh bại Uruguay 1-0 để gặp Argentina tại chung kết Copa America 2024.

Cuộc so tài trên sân Bank of America diễn ra cân bằng. Hai đội giằng co, liên tiếp ăn miếng trả miếng trong hiệp một.

Colombia nhập cuộc tốt hơn. Trong khoảng 10 phút đầu, bóng chủ yếu lăn bên phần sân Uruguay. Tuy nhiên, những cơ hội đáng chú ý đầu tiên lại thuộc về Uruguay.

Phút 17, Darwin Nunez thoát kèm và đón đường chọc khe của Federico Valverde ở vị trí cách khung thành 14 m. Nhưng cú sút căng bằng chân trái của tiền đạo này chệch cột. 10 phút sau, vẫn là Nunez bỏ lỡ cơ hội. Lần này, cú đá chân phải từ cự ly 18 m của anh đi vọt xà dù vẫn rất uy lực.

Các cầu thủ Colombia vui mừng sau khi đánh bại Uruguay để vào chung kết Copa America. Ảnh: AP

Trái với Uruguay, Colombia tỏ ra đặc biệt nguy hiểm trong những tình huống cố định nhờ khả năng đá phạt của James Rodiguez. Phút 39, từ điểm phạt góc, thủ quân Colombia treo bóng đến cột xa để Jefferson Lerma đánh đầu đập đất, hạ thủ thành Sergio Rochet - người đã băng ra và bị lỡ trớn.

Trận đấu sau đó sa đà những tình huống quyết liệt và xấu chơi của hai đội. Trong thời gian bù giờ hiệp một, khi cầu thủ hai bên đang dồn về phía trọng tài để tranh cãi, hậu vệ Colombia Daniel Munoz đánh cùi chỏ với Manuel Ugarte và phải nhận thẻ vàng thứ hai.

Chơi thiếu người, Colombia phải điều chỉnh đội hình, phòng ngự co cụm để bảo toàn tỷ số trong hiệp hai. Về phía Uruguay, HLV Marcelo Bielsa tăng cường sức tấn công, trong đó có sự góp mặt của tiền đạo kỳ cựu Luis Suarez từ phút 67.

Suarez (trái) không thể cứu Uruguay. Ảnh: AFP.

Chính Suarez sút dội cột khung thành Colombia, sau khi nhận đường chuyền ngang của Jose Gimenez phút 71. Những ngôi sao đang thi đấu ở châu Âu như Valverde hay Nunez cũng không thể giúp Uruguay gỡ hòa. Thậm chí, thầy trò Bielsa đã thua thêm nếu cú sút trong thời gian bù giờ của Mateus Uribe không chạm vào Rochet rồi dội xà.

Sau trận, Nunez và một số cầu thủ Uruguay đã lên khán đài và tham gia vào một vụ xô xát giữa các CĐV. Một đoạn video cho thấy tiền đạo Uruguay đã đánh một CĐV mặc áo Colombia. Trung vệ Gimenez cho biết người thân của các cầu thủ Uruguay đã bị đe dọa nên họ mới làm vậy.

Colombia sẽ đá chung kết với Argentina ngày 14/7. Trước đó một ngày, Uruguay gặp Canada ở trận tranh giải Ba.

Vĩnh San