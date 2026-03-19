Hà Tĩnh dùng khu đất 2,2 ha hoàn trả cho dự án BT

Tỉnh phê duyệt giá hơn 23,7 triệu đồng một m2 với khu đất 2,2 ha tại trung tâm TP Hà Tĩnh cũ, làm căn cứ tính tiền sử dụng cho dự án hoàn trả theo hợp đồng BT.

Theo quyết định của UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành giữa tháng 3, khu đất rộng hơn 2,2 ha có tổng tiền sử dụng đất dự kiến trên 539 tỷ đồng.

Công ty TNHH Đầu tư khu đô thị Hàm Nghi được giao khu đất này để làm dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị. Đây là quỹ đất thanh toán cho doanh nghiệp sau khi họ di dời, xây dựng mới đường dây 110 kV và 220 kV để giải phóng quỹ đất phía tây TP Hà Tĩnh cũ, nay thuộc phường Hà Huy Tập.

Dự án đường dây điện có tổng mức đầu tư hơn 118 tỷ đồng, triển khai theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT). Theo cơ chế này, nhà đầu tư ứng vốn thực hiện công trình hạ tầng, sau đó được giao quỹ đất để khai thác theo quy định.

Khu đất rộng 2,2 ha đang được làm mặt bằng. Ảnh: Đức Hùng

Theo quy hoạch chi tiết, khu đất được sử dụng vào mục đích đất ở đô thị và đất công cộng. Sau khi được phê duyệt giá, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hà Tĩnh sẽ chuyển thông tin địa chính sang cơ quan thuế xác định nghĩa vụ tài chính, làm cơ sở để doanh nghiệp thực hiện các bước tiếp theo.

UBND tỉnh giao các sở, ngành và địa phương liên quan kiểm tra, giám sát việc sử dụng đất, đầu tư xây dựng và thực hiện nghĩa vụ tài chính của doanh nghiệp.

Công ty TNHH Đầu tư khu đô thị Hàm Nghi thành lập năm 2021, vốn điều lệ ban đầu 85 tỷ đồng, sau đó tăng lên 110 tỷ.

Theo một số chuyên gia bất động sản, với mức giá được phê duyệt, các lô đất tại dự án này được xem là "đất vàng", có thể đạt giá trị từ vài tỷ đồng mỗi lô, tạo dư địa khai thác thương mại lớn sau khi hoàn thiện hạ tầng.

Đức Hùng