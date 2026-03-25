Hạ tầng tỷ USD tạo động lực cho bất động sản biển Vũng Tàu

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, sân bay Long Thành, cầu vượt biển giúp mở rộng khả năng kết nối, tạo dư địa tăng trưởng cho du lịch và bất động sản ven biển.

Vũng Tàu là một trong những điểm đến du lịch biển nhiều sức hút của khu vực phía Nam. Dịp Tết Nguyên đán 2026, địa phương này đón hơn 200.000 lượt khách, cho thấy nhu cầu du lịch từ TP HCM và vùng lân cận vẫn duy trì ở mức cao.

Khách du lịch tắm biển Vũng Tàu. Ảnh: Ánh Dương

Thời gian tới, địa phương này được đánh giá đứng trước nhiều cơ hội phát triển. Động lực đến từ hệ thống hạ tầng đang được đẩy mạnh triển khai. Trong đó, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giúp rút ngắn thời gian di chuyển và giảm áp lực cho Quốc lộ 51. Bộ Xây dựng vừa chấp thuận khai thác 37 km từ nút giao Long Thành đến Vũng Tàu, yêu cầu hoàn tất các thủ tục trước ngày 31/3.

Trong khi đó, sân bay quốc tế Long Thành sẽ khai thác ngay năm nay, mở ra khả năng đón khách quốc tế trực tiếp đến khu vực Đông Nam Bộ.

Một số dự án khác như cầu vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu dự kiến khởi công trong năm 2026, khi hoàn thành có thể rút ngắn thời gian kết nối từ khu Nam TP HCM xuống Vũng Tàu. Cùng với đó, cảng tàu khách quốc tế tại Bãi Trước đang được nghiên cứu triển khai với vốn khoảng 8.000 tỷ đồng, hướng đến khai thác dòng khách du lịch đường biển.

Những chuyển động của hạ tầng tạo ra dịch chuyển trong cấu trúc du khách tại Vũng Tàu. Khi khoảng cách được rút ngắn và các "cửa ngõ" liên vùng - quốc tế cùng mở ra, Vũng Tàu được kỳ vọng đón ba dòng khách: khách từ TP HCM du lịch cuối tuần, khách từ vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và du khách quốc tế. Khu vực Bãi Trước, Bãi Sau sẽ trở thành trung tâm du lịch - nghỉ dưỡng - giải trí quy mô lớn.

Du khách vui chơi tại tổ hợp giải trí Sun World Vũng Tàu. Ảnh: Ánh Dương

Thực tế, mỗi năm địa phương này đón khoảng 14-15 triệu lượt khách. Tuy nhiên thời gian lưu trú bình quân chưa cao, phần lớn khách đi về trong ngày hoặc ngắn ngày do thiếu các sản phẩm giải trí và lưu trú quy mô lớn.

Trong bối cảnh đó, các dự án phát triển đồng bộ dịch vụ du lịch - giải trí đang được xem là yếu tố giúp kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng chi tiêu của du khách. Đơn cử như Blanca City của Sun Group tại khu vực Bãi Sau.

Đại đô thị này đã sớm đưa vào vận hành công viên nước Sun World Vũng Tàu - Aqua Adventure với quy mô khoảng 15 ha, góp phần bổ sung các trải nghiệm vui chơi, giải trí mới cho khu vực. Trong giai đoạn tiếp theo, dự án dự kiến phát triển thêm trung tâm thương mại mặt biển quy mô 5 ha cùng chuỗi công viên chủ đề, beach club và hệ thống khách sạn tiêu chuẩn quốc tế. Song song với đó, các hạng mục bất động sản cũng ghi nhận tiến độ triển khai khẩn trương.

Phối cảnh dự án Blanca City. Ảnh: Sun Group

Sự hình thành của các sản phẩm bất động sản cao cấp, tổ hợp tiện ích quy mô lớn được kỳ vọng sẽ tạo thêm sức hút cho du lịch, qua đó góp phần kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng mức chi tiêu của du khách.

Anh Văn Thanh, nhà đầu tư tại TP HCM, cho biết quyết định đầu tư vào phân khu Casa 2 của dự án dựa trên kỳ vọng về hạ tầng và dòng khách. Theo anh, việc dự án nằm trong khu vực có nhiều tiện ích du lịch do Sun Group triển khai giúp tăng khả năng khai thác lưu trú. Không chỉ phục vụ nhu cầu nghỉ dưỡng, sản phẩm có thể tham gia vào hệ sinh thái dịch vụ chung, nơi lượng khách được duy trì nhờ các hoạt động vui chơi, giải trí.

"Hàng triệu khách đổ về du lịch biển Vũng Tàu mỗi năm hay 25.000 khách vui chơi giải trí tại Sun World Vũng Tàu mỗi ngày... là những lợi thế để khai thác sản phẩm", anh Thanh nói.

Bên trong sản phẩm tại Blanca City. Ảnh: Sun Group

Cùng quan điểm, anh Tấn Đồng, nhà đầu tư từ Hà Nội đánh giá hạ tầng khu vực phía Nam đang thay đổi nhanh chóng. Trong 2-3 năm tới, diện mạo sẽ đô thị được anh dự báo sẽ "lột xác". Do đó, anh Đồng quyết định tìm kiếm các sản phẩm ven biển đang ở giai đoạn triển khai để đầu tư sớm, kỳ vọng đón tăng trưởng từ tiềm năng dài hạn.

Các sản phẩm bất động sản tại Blanca City được quy hoạch đa dạng loại hình, từ nhà phố, biệt thự đơn lập, song lập đến căn hộ thương mại dịch vụ và sở hữu lâu dài... Chủ sở hữu có thể vận hành homestay, café boutique, nhà hàng, cửa hiệu mua sắm hoặc mô hình trải nghiệm cho du khách, tạo nguồn thu ổn định quanh năm.

Theo chủ đầu tư, sự dịch chuyển từ "đi nhanh - về sớm" sang "ở lâu - chi tiêu nhiều" sẽ kích hoạt toàn bộ hệ sinh thái dịch vụ từ lưu trú, ẩm thực, giải trí đến mua sắm và MICE. Blanca City vì vậy không chỉ là lựa chọn an cư, nghỉ dưỡng ven biển, mà còn đón điểm rơi của hạ tầng, thu hút du khách, tạo giá trị bền vững.

Hoài Phương