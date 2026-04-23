Hạ tầng trọng điểm củng cố triển vọng cho địa ốc Phú Quốc

Nhiều công trình trọng điểm đồng loạt tăng tốc thi công hướng đến APEC 2027 giúp hạ tầng Phú Quốc "lột xác", đồng thời mở ra dư địa cho bất động sản.

Giữa tháng 4, Phú Quốc như "đại công trường" khi hàng loạt dự án hạ tầng tỷ USD đang được dồn lực thi công.

Tâm điểm là Tổ hợp Trung tâm Hội nghị APEC quy mô 16,06 ha, với tổng vốn đầu tư 21.860 tỷ đồng. Chỉ sau chưa đầy 10 tháng thi công, hạng mục Trung tâm Hội nghị và Triển lãm đã hoàn thiện kết cấu thô và lắp dựng 13/13 nhịp mái. Nhà biểu diễn đa năng APEC - công trình được tư vấn bởi SOM (Mỹ) và Apeiro, đã đạt 80% phần kết cấu bê tông cốt thép. Toàn bộ mặt ngoài công trình sẽ hoàn thiện vào ngày 30/6 năm nay, hướng tới hoàn tất nội thất tháng 1/2027.

Phối cảnh các công trình trọng điểm phục vụ APEC 2027. Ảnh: Sun Group

Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc đang nâng cấp lên 20 triệu lượt khách mỗi năm. Hạ tầng tại đây liên tục xác lập kỷ lục về tiến độ khi hạng mục sân đỗ 1C đã "cán đích" chỉ sau 90 ngày thi công. Hiện nhà ga T2 đã đạt 87% phần thô, trong khi hạng mục nhà ga VIP hoàn tất toàn bộ kết cấu khung.

Riêng đường băng số 2 dự kiến nghiệm thu kỹ thuật vào tháng 6 và chính thức vận hành từ tháng 8/2026. Thông qua thỏa thuận hợp tác cùng các đối tác quốc tế như Changi Airports International hay Gold Mantis, công trình hướng tới mục tiêu trở thành "sân bay điểm đến" chuẩn 5 sao quốc tế.

Sân bay quốc tế Phú Quốc được thiết kế lấy cảm hứng từ hình tượng chim phượng hoàng. Ảnh: Sun Group

Mạng lưới giao thông trên đảo cũng được đầu tư đồng bộ. Trục ĐT.975 kết nối sân bay với khu vực Nam đảo đã đạt 15% tiến độ và dự kiến hoàn thành trước 30/4/2027. Tuyến tàu điện đô thị LRT dài khoảng 18 km dự kiến vận hành từ năm 2027, giúp rút ngắn thời gian di chuyển từ sân bay tới Trung tâm Hội nghị APEC.

Những dự án này không chỉ phục vụ sự kiện mà còn tạo nền tảng hạ tầng dài hạn, góp phần định hình lại cấu trúc đô thị và khả năng khai thác du lịch của Phú Quốc.

Đánh giá về vận hội này, bà Phạm Thị Thu Hiền, Giám đốc dự án Công ty bất động sản NewstarLand nhận định Phú Quốc đang hội đủ yếu tố thiên thời, địa lợi và nhân hòa. "Nếu trước đây tiềm năng đảo Ngọc mới chỉ dừng lại ở thiên nhiên tuyệt mỹ và con người thuần hậu, thì việc đăng cai APEC mang đến sự đột phá, giúp địa phương, xác lập vị thế trên bản đồ thế giới", bà Hiền nói.

Tuyến đường ĐT.975 khi hoàn thành sẽ được mở rộng lên 10 làn xe. Ảnh: Sun Group

Trong chu kỳ phát triển của các điểm đến, hạ tầng thường là yếu tố dẫn dắt giá trị bất động sản. Thực tế tại Đà Nẵng sau APEC 2017 cho thấy lượng khách và giá trị địa ốc đều tăng trưởng trong giai đoạn sau sự kiện. Sau một thập niên từ kỳ APEC 2017, Đà Nẵng vẫn duy trì sức nóng khi đón 17,3 triệu khách lưu trú trong năm 2025. Giá bất động sản tại đây đã tăng 68% so với năm 2019, theo dữ liệu của Hội môi giới Bất động sản.

Tại Phú Quốc, nền tảng du lịch sẵn có với hơn 8 triệu lượt khách năm 2025 kết hợp với hệ thống hạ tầng mới đang mở rộng tập khách, đặc biệt là nhóm khách quốc tế, doanh nhân, các nguyên thủ và giới tài phiệt. Nhóm này có khả năng chi trả cao và nhu cầu lưu trú dài ngày, góp phần cải thiện hiệu suất khai thác của bất động sản.

Ở góc độ dài hạn, các công trình hạ tầng phục vụ APEC 2027 được xem là tài sản khai thác lâu dài, tạo điều kiện để Phú Quốc phát triển theo hướng trung tâm du lịch - dịch vụ chất lượng cao. Điều này đồng thời hỗ trợ thị trường bất động sản duy trì đà tăng trưởng.

Đánh giá về lợi ích dài hạn của APEC 2027 đối với Phú Quốc, ông Nguyễn Văn Đính, Phó chủ tịch Hiệp hội bất động sản Việt Nam, cho biết những công trình đầu tư đang triển khai là tài sản có giá trị khai thác lâu dài. "Đây là thời điểm vàng để nhà đầu tư tham gia sớm nhằm hưởng lợi từ giai đoạn tăng trưởng hậu sự kiện", chuyên gia nhận định.

Ban công căn hộ The Sunset với tầm nhìn ra biển và pháo hoa. Ảnh: Sun Group

Trên thị trường, dòng tiền đang có xu hướng dịch chuyển về các dự án nằm trong khu vực hưởng lợi trực tiếp từ hạ tầng và hệ sinh thái du lịch.

Một trong những dự án thu hút sự quan tâm là phân khu căn hộ The Sunset thuộc quần thể Sunset Town. Dự án nằm gần khu vực tổ chức hội nghị và các trục giao thông chính, đồng thời kết nối trực tiếp với hệ sinh thái du lịch - giải trí tại Nam đảo. Đặc biệt, dự án sở hữu cao độ lý tưởng khi tọa lạc trên sườn núi Ông Quán, mở ra tầm nhìn 360 độ bao trọn toàn cảnh thị trấn.

Từ vị trí này, cư dân có thể tiếp cận các công trình như Cầu Hôn, khách sạn La Festa, đài phun nước Thần Mặt Trời, các show diễn nghệ thuật, trình diễn pháo hoa, chuỗi nhà hàng, café và không gian chợ đêm VUI-Fest... Với khoảng 15.000 lượt khách đổ về Sunset Town và Sun World Hon Thom mỗi ngày, nguồn cầu lưu trú tại đây luôn được đảm bảo, mở ra cơ hội khai thác cho thuê và gia tăng giá trị bền vững.

Hoài Phương