Hạ tầng, du lịch tăng sức hút cho căn hộ lưu trú tại Cát Bà

Cảnh quan thiên nhiên cùng hạ tầng, hệ sinh thái tiện ích được đầu tư thúc đẩy du lịch phát triển, kéo theo dư địa của thị trường căn hộ lưu trú tại Cát Bà.

Trên bản đồ du lịch thế giới, nhiều điểm đến biển đảo thu hút du khách nhờ cảnh quan tự nhiên. Santorini nổi bật với các vách đá ven Địa Trung Hải; Palawan có hệ thống đảo đá vôi và làn nước xanh đặc trưng; trong khi Vịnh Phang Nga được biết đến với các khối karst hình thành giữa biển. Cát Bà cũng sở hữu hệ sinh thái đảo đá vôi và cảnh quan biển, với một số đặc điểm tương đồng các điểm đến này.

Hệ cảnh quan của Cát Bà mang đến cho du khách nhiều trải nghiệm du lịch. Ảnh: Ánh Dương

Nằm ở phía Nam vịnh Hạ Long, quần đảo Cát Bà với hơn 360 đảo lớn nhỏ cùng hệ sinh thái đa dạng gồm rừng nguyên sinh, núi đá vôi và vùng biển rộng lớn. Đây là khởi nguyên của những danh thắng như Vịnh Lan Hạ, đảo Khỉ, Vườn quốc gia Cát Bà, động Trung Trang, làng chài Cái Bèo...

Với giá trị địa chất và sinh thái đặc biệt, năm 2023, UNESCO đã được công nhận quần thể Vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà là Di sản thiên nhiên thế giới, ghi nhận hệ thống núi đá vôi karst độc đáo cùng cảnh quan biển đảo hiếm có trên toàn cầu.

Nhờ những giá trị ấy, Cát Bà mang đến cho du khách nhiều trải nghiệm du lịch. Từ hành trình du thuyền khám phá vịnh Lan Hạ, buổi sáng du khách có thể trekking trong rừng, buổi chiều chèo kayak giữa vịnh, buổi tối tận hưởng không gian biển đảo yên bình. Sự giao thoa giữa rừng - vịnh - biển - đảo tạo nên sức hấp dẫn của điểm đến này.

Đảo Khỉ - một trong nhiều danh lam, thắng cảnh nổi tiếng quốc tế của Cát Bà. Ảnh: Ánh Dương

Ngoài ra, những năm gần đây, sự tham gia của Sun Group là một trong các yếu tố thúc đẩy Cát Bà chuyển dịch từ điểm đến giàu tiềm năng sang phát triển du lịch theo hướng quy mô, đồng bộ. Doanh nghiệp này định hướng xây dựng hệ sinh thái dịch vụ, kết hợp khai thác và bảo tồn các giá trị tự nhiên.

Trước đó, Sun Group đã triển khai nhiều dự án du lịch tại các địa phương như Bà Nà Hills (Đà Nẵng), Nam Phú Quốc, Sa Pa hay Bãi Cháy (Quảng Ninh), góp phần thay đổi diện mạo điểm đến. Cát Bà là một trong những khu vực tiếp theo mà doanh nghiệp lựa chọn đầu tư.

Tuyến cáp treo mở ra trải nghiệm thưởng ngoạn vịnh di sản từ trên cao. Ảnh: Ánh Dương

Một trong những hạng mục hạ tầng được đưa vào vận hành sớm là tuyến cáp treo Cát Hải - Phù Long do Sun Group đầu tư, khai thác từ năm 2020. Tuyến này góp phần rút ngắn thời gian di chuyển ra đảo, đồng thời bổ sung lựa chọn tham quan vịnh từ trên cao. Song song, hệ thống vận chuyển bằng xe buýt và xe điện nội khu được triển khai theo hướng giảm phát thải.

Bên cạnh hạ tầng kết nối, doanh nghiệp phát triển các dự án du lịch, nghỉ dưỡng và dịch vụ tại trung tâm đảo, trong đó có khu vực được định hướng xây dựng theo mô hình đô thị du lịch. Các dự án hướng tới kết hợp khai thác dịch vụ với bảo tồn cảnh quan tự nhiên, đồng thời đặt mục tiêu phát triển theo hướng giảm phát thải.

Một số sản phẩm dịch vụ như chợ đêm VUI-Fest - tổ hợp ẩm thực, mua sắm giải trí; những show biểu diễn nghệ thuật đa trải nghiệm kết hợp pháo hoa được đưa vào vận hành, góp phần đa dạng trải nghiệm cho du khách và kéo dài thời gian lưu trú tại Cát Bà.

Theo số liệu địa phương, năm 2025, Cát Bà đón khoảng 4,5 triệu lượt khách, tăng 23% so với năm trước; trong đó khách quốc tế đạt hơn 1,3 triệu lượt. Kết quả này tạo nền tảng cho mục tiêu đón khoảng 5 triệu lượt khách trong năm 2026.

Cùng với lượng khách tăng, hạ tầng lưu trú tại đảo được mở rộng. Tại khu vực trung tâm, một số dự án căn hộ du lịch được phát triển với vị trí ven biển, bổ sung lựa chọn lưu trú cho du khách. Đơn cử, tòa tháp căn hộ Thanh Long tại quần thể Xanh Island. Với vị trí biệt lập, tầm nhìn ba mặt hướng biển cùng hệ tiện ích nội tòa hiện đại, từ đây, cư dân và khách lưu trú có thể ngắm toàn cảnh vịnh Lan Hạ với những đảo đá vôi kỳ vĩ cùng mặt biển xanh biếc đặc trưng của vùng di sản.

Tòa tháp Thanh Long sở hữu tầm nhìn toàn cảnh. Ảnh: Sun Group

Thiết kế của tòa tháp được lấy cảm hứng từ hình tượng rồng - linh vật gắn với truyền thuyết về vịnh Hạ Long - Lan Hạ. Các đường nét kiến trúc mô phỏng thân rồng đang vươn mình giữa đại dương, tạo điểm nhấn kiến trúc cho khu vực trung tâm đảo Ngọc, đồng thời tối ưu tầm nhìn cho các căn hộ.

Theo đại diện Sun Property, tòa tháp Thanh Long nằm trong khu vực trung tâm dự án Xanh Island, kết nối với các tiện ích dịch vụ và giải trí trong khu vực. Dự án hướng tới đáp ứng nhu cầu lưu trú, nghỉ dưỡng và cho thuê, trong bối cảnh hạ tầng tại Cát Bà tiếp tục được đầu tư, hoàn thiện.

"Các sản phẩm căn hộ du lịch có thể góp phần bổ sung nguồn cung lưu trú và nâng cao trải nghiệm cho du khách tại địa phương", đại diện Sun Property (thành viên Sun Group) nhận định.

Thế Đan