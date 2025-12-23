Hà Nội và TP HCM tiếp tục dẫn đầu về số lượng đại biểu Quốc hội

Sau sắp xếp địa giới hành chính, Hà Nội và TP HCM tiếp tục là hai địa phương có số lượng đại biểu Quốc hội nhiều nhất cả nước, lần lượt 32 và 38 người.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn - Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia vừa ký ban hành nghị quyết về số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội của các tỉnh, thành phố.

Theo nghị quyết, cả nước có 182 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16. Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử với 32 đại biểu được bầu; TP HCM có 13 đơn vị bầu cử với 38 đại biểu. So với nhiệm kỳ khóa 15, số đại biểu của Hà Nội tăng từ 29 lên 32, TP HCM tăng từ 30 lên 38.

Các thành phố trực thuộc Trung ương khác gồm Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ và Huế có số lượng đại biểu được bầu lần lượt là 19, 14, 18 và 9. An Giang, sau sáp nhập An Giang và Kiên Giang, là tỉnh có số đại biểu đông nhất với 21 người; tiếp đến là Ninh Bình 19; Đồng Nai, Đồng Tháp và Vĩnh Long cùng có 18. Các tỉnh có số đại biểu ít nhất là 7 người gồm Cao Bằng, Lai Châu, Lạng Sơn và Điện Biên.

Theo cơ cấu dự kiến, Quốc hội khóa 16 có tổng số 500 đại biểu, trong đó 217 đại biểu ở các cơ quan Trung ương và 283 đại biểu ở địa phương. Số đại biểu thuộc khối Trung ương được phân bổ cho cơ quan Đảng, Cơ quan Chủ tịch nước, các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ và cơ quan thuộc Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an. Khối địa phương gồm lãnh đạo chủ chốt các tỉnh, thành phố; đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại đoàn đại biểu Quốc hội; đại diện Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đại biểu tôn giáo; Quân đội; Công an; Tòa án nhân dân; Viện kiểm sát nhân dân.

Trong số 500 đại biểu, dự kiến có khoảng 80 đến 90 Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, 12 đến 14 Ủy viên Bộ Chính trị và Ủy viên Ban Bí thư. Quốc hội cũng dành cơ cấu cho người ngoài Đảng, đại biểu trẻ tuổi, đại biểu tái cử, người dân tộc thiểu số; ít nhất 35 phần trăm tổng số người trong danh sách ứng cử là phụ nữ.

Theo Luật Tổ chức Quốc hội, đại biểu được bầu phải có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam; trung thành với Tổ quốc, Nhân dân và Hiến pháp; có phẩm chất đạo đức tốt, gương mẫu chấp hành pháp luật; kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí và các hành vi vi phạm pháp luật. Đại biểu đồng thời phải có trình độ học vấn, chuyên môn, đủ năng lực, sức khỏe, kinh nghiệm công tác và uy tín để thực hiện nhiệm vụ, gắn bó mật thiết với Nhân dân và được Nhân dân tín nhiệm.

Trước khi sắp xếp địa giới hành chính, Hà Nội và TP HCM cũng là hai địa phương có số lượng đại biểu Quốc hội cao nhất cả nước qua nhiều nhiệm kỳ, phản ánh quy mô dân số và vai trò trung tâm chính trị, kinh tế của hai đô thị đặc biệt.

Nội dung: Sơn Hà

Đồ họa: Khánh Hoàng