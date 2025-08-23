Hà Nội ưu tiên thu hút đầu tư công nghệ cao, đô thị thông minh

Hà Nội lựa chọn 6 nhóm ngành trọng điểm để thu hút nhà đầu tư chiến lược, đặt ra tiêu chí vốn, hướng tới phát triển đô thị thông minh và nền kinh tế công nghệ cao.

Ngày 20/8, UBND Thành phố ban hành Công văn số 4697/UBND-KT về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 17/2025/NQ-HĐND về thu hút nhà đầu tư chiến lược.

Trước đó, ngày 9/7, Hội đồng nhân dân TP Hà Nội thông qua Nghị quyết số 17/2025/NQ-HĐND, quy định về thu hút nhà đầu tư chiến lược thực hiện Luật Thủ đô. Nghị quyết xác định rõ danh mục ngành, nghề ưu tiên và điều kiện vốn đối với các dự án đầu tư chiến lược.

Trong nhóm công nghệ cao, các ngành ưu tiên gồm sản xuất mạch tích hợp bán dẫn, chế tạo linh kiện, vi mạch điện tử tích hợp (IC), điện tử linh hoạt (PE), chip bán dẫn, pin công nghệ mới, vật liệu mới, năng lượng sạch, năng lượng tái tạo. Điều kiện vốn tối thiểu đối với các dự án này là từ 15.000 tỷ đồng trở lên.

Ngoài ra, thành phố cũng khuyến khích phát triển và chế tạo hệ thống đầu máy, toa xe, thông tin tín hiệu, điều khiển đường sắt, điều khiển giao thông đô thị, thành phố thông minh, với quy mô vốn từ 10.000 tỷ đồng trở lên.

Song song, Hà Nội cũng nhấn mạnh đến việc xây dựng các trung tâm đổi mới sáng tạo, trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D). Đây là mắt xích quan trọng trong hệ sinh thái công nghệ cao, với điều kiện vốn đầu tư từ 3.000 tỷ đồng trở lên. Các dự án nghiên cứu, hỗ trợ chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực công nghệ thông tin, sinh học, tự động hóa, vật liệu mới, năng lượng sạch cũng được khuyến khích, yêu cầu vốn tối thiểu từ 500 tỷ đồng.

Robot tự hành Warthog do nhóm giảng viên Học viện Kỹ thuật quân sự phát triển được trưng bày tại Ngày hội Khoa học và Công nghệ 2025, tháng 5/2025. Ảnh: Giang Huy

Ở lĩnh vực hạ tầng, nghị quyết quy định ưu tiên đầu tư xây dựng đô thị vệ tinh, phát triển đường sắt đô thị, hệ thống giao thông công cộng khối lượng lớn nội vùng và liên vùng, cũng như khu công nghệ cao. Các dự án này phải có quy mô vốn từ 25.000 tỷ đồng trở lên, nhà đầu tư có vốn điều lệ từ 5.000 tỷ đồng hoặc tổng tài sản từ 20.000 tỷ đồng. Điều kiện kèm theo là kinh nghiệm và công nghệ tương xứng với quy mô dự án.

Ngoài ra, xử lý ô nhiễm môi trường và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao cũng nằm trong danh mục. Dự án xử lý môi trường phải có vốn từ 12.000 tỷ đồng, còn nông nghiệp công nghệ cao yêu cầu vốn tối thiểu 2.000 tỷ đồng. Các nhà đầu tư phải chứng minh năng lực tài chính với vốn điều lệ từ 2.400 tỷ đồng trở lên đối với môi trường, và 400 tỷ đồng với nông nghiệp công nghệ cao.

Theo Nghị quyết, ưu tiên sẽ dành cho các nhà đầu tư vừa có tiềm lực tài chính, vừa sở hữu công nghệ và kinh nghiệm triển khai dự án tương tự ở quy mô tương đương. Việc đưa ra các ngưỡng vốn cao cho từng lĩnh vực thể hiện mục tiêu chọn lọc nhà đầu tư chiến lược có thực lực, tránh tình trạng dự án treo, đầu tư nhỏ lẻ không đáp ứng yêu cầu phát triển dài hạn.

Thái Anh